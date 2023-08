En la última sesión de la Cámara de Diputados de Salta, legisladores y legisladoras aprobaron el proyecto de declaración que insta al Ejecutivo provincial, a través de los ministerios de Salud Pública y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a dar cumplimiento de la ley provincial 7840. Mediante esta legislación, la provincia adhirió en 2014 a la Ley Nacional Nº 26.835, que promueve la capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) por entidades que cuenten con el aval de la Sociedad Salteña de Cardiología.

La autora del proyecto, Carolina Ceaglio, del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, recordó que la provincia adhirió a la legislación nacional en septiembre de 2014. Si bien la finalidad de la ley 26835 es capacitar en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio a estudiantes del nivel medio y del nivel superior, la norma provincial sumó que esa capacitación también debe ser obligatoria para el personal docente y no docente de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

También se consignó que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que coordinará con el Ministerio de Salud Pública la sistematización de las estrategias de implementación gradual y permanente de la capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas, asegurando la homogeneidad y calidad de la formación. Para ello se consideró que el gasto que demande el cumplimiento de norma local tiene que ser imputado a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Provincia.

En ese sentido, la diputada Ceaglio sostuvo que su iniciativa tiene el fin de proteger a la comunidad salteña. "Las estadísticas no mienten y nos muestran la importancia de esta formación", expresó, basándose en lo expuesto por la Sociedad Salteña de Cardiología, que comunicó que existe una cantidad significativa de paros cardíacos que ocurren fuera del ambito hospitalario. Por ello, la legisladora insistió en que se debe enfrentar esa realidad impartiendo "las herramientas adecuadas a nuestros jóvenes y a quienes educan a nuestras futuras generaciones".

"Las RCP pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas", remarcó, instando a que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para que se lleven adelante las capacitaciones.

En la misma línea habló la diputada Isabel De Vita, vicepresidenta del bloque Todos, quien destacó que la ley nacional es muy importante y, por ende, es de suma importancia su aplicación. Por lo tanto, dijo que el gobierno provincial debe confeccionar un registro de las instituciones habilitadas para impartir las capacitaciones.

Por su parte, el diputado Roque Cornejo (Ahora Patria) reclamó que la aplicación de la legislación dejó de hacerse en 2018, ya que en los siguientes años se dejaron de comunicar publicaciones oficiales sobre los procesos de capacitaciones, y preguntó si efectivamente se estaban brindando las instancias de formación.

Además, sumó críticas a la cartera de Salud Pública, que dirige Federico Mangione, al denunciar que los legisladores no conocen el plan de salud que busca aplicarse en la provincia."Hasta la fecha no se informó", cuestionó, señalando que la ausencia de ciertas líneas y estadísticas no permite una buena formulación de políticas públicas.

También denunció que el último anuario estadístico vinculado a la salud data de 2020. Allí se consignó que las cardiopatías son de las primeras causales de muerte en la provincia. Cornejo retomó esos datos y detalló que las principales causas de defunción son: muerte cardíaca súbita (3,3%), sepsis (2,6%), neumonía (4,2%), insuficiencia cardíaca (2,3%), acciones vasculares encefálicas (2,3%), covid (13,4%) y por otras causas (71,9%.

Ante ese escenario, Cornejo pidió al gobierno de Salta que ponga en práctica la ley provincial 7840, envíe el plan de salud a legisladores y legisladoras y "aclare al respecto de los números (de los motivos de defunciones) que son tan sensibles para todos los salteños)".

En tanto, la diputada Julieta Perdigón (Ahora Patria), aprovechó el debate en el recinto y contó que ingresó una iniciativa similar que insta a que las capacitaciones en RCP también sean impartidas a las y los trabajadores de los tres poderes del estado, de los organismos descentralizados y de las empresas y sociedades vinculadas a la administración pública en la provincia. "Tenemos los recursos, contamos con la Asociación de Cardiología de Salta, es una cuestión de voluntad", manifestó.

Más declaraciones

En la sesión también se aprobó el proyecto de declaración que insta al Ejecutivo provincial a crear un Hospital Odontológico con diferentes especialidades para la atención de adultos, jóvenes, niños y niñas. El proyecto es de autoría de los diputados Bernardo Biella y María Cristina Frisoli, del bloque Salta Independiente. En el texto se afirmó que el objetivo es "hacer llegar a cada salteño una mejor calidad en lo que respecta a salud bucal".

En ese sentido, la propuesta sostiene que es de vital importancia contar con un Hospital Odontológico que brindaría asistencia, atención y prevención. No obstante, también afirmaron que tendría que mantener guardias las 24 horas del día para casos de urgencias y de accidentes. "Durante mucho tiempo se consideró que la salud bucal era un tema estético, pero hoy a ciencia cierta se sabe que es un tema de salud integral con el sistema alimentario, las personas con enfermedades o deficiente dentición o con problemas bucales, presentan mayores dificultades en la digestión de los alimentos", se señaló en la iniciativa.

Otra iniciativa de declaración tuvo que ver con solicitar a las y los legisladores nacionales por Salta que realicen las gestiones necesarias para el reconocimiento del 82% móvil en la jubilación de trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Salta.