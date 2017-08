TEATRO

Piedra sentada, pata corrida

La obra de Ignacio Bartolone es una “farsa civilizatoria”, una versión queer de los debates en torno al gen argentino. Con Manuel Attwell, Julián Cabrera, Jorge Eiro, Sol Fernández López, Ariel Pérez de María y Eugenio Schcolnicov.

Función especial: jueves 24 de agosto a las 20 en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201.

CORDOBA

UV

Hasta el lunes 21 de agosto los artistas de UV Estudios Lolo y Lauti, Maruki Nowacki y Jair Jesús Toledo estarán exponiendo sus obras en el stand B4 (Zona Bonino) del Mercado de Arte - Feria de Arte Contemporáneo. En Cabildo de Córdoba y Plaza San Martín, Ciudad de Córdoba.

EXTRA

Convención de peluquerxs independientes

Renová la peluca de la mano de Corte Salvaje, Galaxia Cortes, Malón, JP Elitistas. DJs y VJs amenizan el encuentro. Domingo 20 de agosto de 14 a 20, Casa Unclan, Calle 5 entre 63 y 64, #1512, La Plata.

TEATRO II

Rabia roja

Escrita y dirigida por Maruja Bustamante, con dramaturgia de Gael Policano Rossi, sobre textos de Salvadora Medina Onrubia, Rabia roja forma parte del Ciclo Mercurio, nuevo espacio de experimentación del Complejo Teatral de Buenos Aires. Romina Richi, Sofía Wilhelmi, Bárbara Massó y Adriana Pregliasco le ponen el cuerpo a una selección de los personajes teatrales de Onrubia (de La solución, Un hombre y su vida y Las descentradas), a su poesía y al fuego de su pluma.

Los miércoles a las 20.30 en el Teatro Regio, Avenida Córdoba 6056.

FIESTAS

Reset. No hay DJs, sino discos completos. Sábado 19 de agosto a las 21, dirección por inbox (Facebook: RESET)

Love is in the rave. Edición especial de la fiesta Namunkurá. Djs estrellas: Towahot y Pablo Martinni. Anfitriona: Ihona Tempura, Mía Doll y Heidi Di. Viernes 18 de agosto desde la medianoche en Requiem Club, Avenida de Mayo 948.

Tortiversario. La Fiesta Marilina cumple un año desde su primera torteada. Vecinas, primas, chongas, profesoras y pakis: todas invitadas. Domingo 20 de agosto desde las 23, en Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

La Apocalíptica. Sudor Marika se presenta en vivo. De yapa, una anticlase intensiva de perreo alien. Sábado 19 de agosto desde las 23, Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Hiedra Club de baile. “Sacrificio bailable antipolicía”, reza el slogan de esta fiesta animada por ReTumb4, Braian, Aggromance, Desde el Barro, Brea, El Puly On y Pobvio (Uruguay). Sábado 19 de agosto a la medianoche, en Beatflow, Avenida Córdoba 5509.

Brandon Gay Day Aniversario. Celebra diecisiete años en las pistas. Invitados especiales: Susy Shock, Diego Neón, Le chat et le Fille, Vedette y Dani Umpi. Viernes 18 a partir de la medianoche en Niceto Club, Niceto Vega 5511.

Viernes Unicornix. Baile, tragos, juegos, karaoke y Djs (Fabián Jara + Scotten Beat). Viernes 18 desde las 21, en Feliza, Avenida Córdoba 3271.

CHARLAS

Poliamor. Círculo de debate sobre experiencias de amor libre en la Argentina. Sábado 19 de agosto de 18 a 21 en Despierta Espacio Cultural, Avenida Federico Lacroze 3578.

Feminidades públicas. Ciclo de entrevistas organizado por Varones Antipatriarcales de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad participan Susy Shock y Nadia Fink (integrante del Frente Popular Darío Santillán, creadora de la colección Antiprincesas y editora de marcha.org). Conversarán alrededor del eje “Feminidades e Infancias”. Sábado 19 de agosto de 19 a 22, en la Asociación de Trabajadores del Estado, Belgrano 2527.

TV

Filomena Marturano. El clásico de 1950 de Luis Mottura se proyecta en el marco del ciclo La Semana de Tita Merello en el programa Clásico Nacional. Viernes 18 de agosto a las 16 por la TV Pública.

TEATRO

La Semilla. Con dramaturgia Edgar Chías y Cristian Drut. Sábados a las 20, Abasto Social Clib, Yatay 666.

NIÑES

Lxs únicxs privilegiadxs. Festival para niñxs. Juegos, música y artistas en vivo. Sábado 19 de agosto desde las 15, La Casa de Las Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584.

CONVOCATORIAS

Premio Fomento a la Danza. Pueden participar todas las obras de danza, clásica y contemporánea que se hayan presentado en la cartelera porteña y de Gran Buenos Aires. Las aplicaciones se recibirán hasta el 31 de octubre 2017 a: [email protected]

Jornada de comunicación y moda. Ya está abierta la inscripción para el encuentro que tendrá lugar el 30 de agosto en la Universidad de Belgrano (Torre Universitaria - Auditorio Urquiza). Invitan la Carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Belgrano, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines y la Fundación ProTejer. Informes e inscripción: [email protected]

LIBROS

Elton. En un evento ambientado y musicalizado en clave noventosa, Marcelo Briem Stamm presenta su última novela, un coming of age sobre un muchacho gay de diecisiete años. Sábado 19 a las 21 en Feliza, Avenida Córdoba 3271.

Palabras liberadas. Letra Sudaca Ediciones presenta una selección de nueva poesía norteamericana: Kim Addonizio, Rae Armantrout, Cynthia Cruz, Jorie Graham, Joyelle McSweeney, Sidney Wade, Rosanna Warren. La presentación estará a cargo de los traductores de esta edición bilingüe. Viernes 18 de agosto a las 19, Espacio Cultural, El Balcón, 3 de Febrero 2538, Mar del Plata.

CINE

Jonas Mekas: cuadernos de los sesenta. En el marco del ciclo programado por Pablo Marín, este domingo 20 de agosto desde las 18, se podrán ver At Land (Maya Deren, 1944), Jack’s Dream (Joseph Cornell, 1938), Lights (Marie Menken, 1966), Ming Green (Gregory Markopoulos 1966), Star Garden (Stan Brakhage, 1974), Peyote Queen (Storm de Hirsch, 1965). En la Librería del Fondo, Costa Rica 4568.

Safo. Largometraje de Goyo Anchou que reconstruye en clave lgbt el clásico del cine argentino dirigido en 1943 por Carlos Hugo Christensen y protagonizado por Mecha Ortiz, con actuaciones de Peter Pank, Mosquito Sancineto, Cristian Morales y Diego Trerotola. Viernes 18 de agosto a las 19 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Avenida San Juan 350.

RECITALES

La Evelyn volumen 2. Un show para mover la cuerpa toda la noche. En vivo Orquesta de Señoritas “La Comunacha” + Ballet Alien Internacional. Viernes 18 de agosto a partir de las 23 en Feliza, Avenida Córdoba 3271.

Tangos de mansión. Fifi Tango presenta nuevo repertorio maricón con invitadxs de lujo, este sábado la arrabalera Lulú y la drag Sosuna Morosa. Sábados a las 22, Milion, Paraná 1048.

Metejón. Mabel Salerno le pondrá voz a esas canciones escondidas en las disquerías interpretando diferentes géneros desde tangos a las románticas más melosas de todos los tiempos. Sábado 19 de agosto a las 21.30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Les Diabolettes. Góspel, doo woop y novelty pop forman parte del repertorio sesentoso de esta orquesta de chicas. Sábado 19 de agosto a la medianoche en Bebop Club, Moreno 364.

CURSO

Directores somos todas. Seminario de dirección y creación escénica a cargo de Silvio Lang. Orientado a: directorxs, coreógrafxs, perfomers, artistas visuales, activistas, videastas, actores, actrices, bailarinxs, dramaturgxs y más. Jueves 24 y 31 de agosto y jueves 7 de septiembre, de 19 a 21.30. Consultas e Inscripción: [email protected]

TERTULIA

Naty Menstrual Show. Noche de poesía travestida enloquecida. Viernes 18 de agosto a las 22.30 en el Centro Cultural Rosa Luxemburgo, Carlos Calvo 546.

EXTRA

Holalá Chonga. Espacio de encuentro y arte transfeminista, con stand up, fotografía, expos, lecturas en vivo, body painting. Viernes 18 de agosto en La Coartada Territorio Cultural, Bolívar 1251.

Boquitas Pintadas. Varieté del Colectivo de Varones Antipatriarcales de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá teatro, pintura en vivo, varieté feminista y show especial de Carmelitas Clown. Domingo 20 de agosto desde las 21, en Avenida Independencia 947.

Dilda Feria Feminista. Indumentaria, comida, joyas, fanzines, ropa, libros. Estarán presentes: Osato, Libros Leónidas, La Mirko, Crazy Diamond, Cositas raras, Tejiendo en la Diversidad, Colectivo Suda-Kuir Editorial, Revista Furias y mucho más. Sábado 19 de agosto de 14 a 19 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

KaBook. Feria de fanzines, muestras y tattoos en vivo. Sábado 19 de agosto a partir de las 18 en Pringles 1488.

Voz a los Movimientos del Deseo. Parafraseando los postulados de la crítica cultural brasilera Suely Rolnik, la sala Microespacio del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti deviene lugar de encuentro, debate y reflexión sobre el arte actual. De martes a viernes de 10 a 19, sábados y domingos de 16 a 19. Avenida 51 Nº 525, La Plata.

Feria Diversa: todxs bienvenidxs. Comida vegana, música en vivo, expos, charlas y más. Domingo 20 de agosto de 15 a 21, Ayacucho 983.

Zines. Feria de fanzines y producciones independientes. Además, discos, lecturas y bandas (Parque de Atracciones, Zoaseres, Elisa Marenis y Collar). Domingo 20 de agosto a partir de las 15, en Espacio Alquimia, calle 44 entre 10 y 11, La Plata.

SANTA FE

La atracción del archivo. Un encuentro abierto en el que Graciela Carnevale y Vivi Tellas piensan los límites difusos entre arte, teatro y archivo. Viernes 18 de agosto a las 18 en el Museo Castagnino Macro, Oroño y el río, Santa Fe.