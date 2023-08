¿Quién no puede recordar una sola banda, una sola guitarra, una sola voz que cuando un amigo nos la compartió, cambió nuestro oído, nuestra educación musical y nuestra vida para siempre? Si somos afortunados, no lo hemos olvidado, y el recuerdo persiste en nuestra memoria. Las bandas tributo son aquellas bandas que nunca han podido olvidar ese fugaz momento, y dedicaron su vida a rendir homenaje a aquellas bandas que cambiaron la historia del sonido por siempre.

Aunque desprestigiadas por ser plagio o copia, y hasta acusadas de no poder "ni llegarle a los talones", existe un gesto muy noble en querer tocar temas de Pink Floyd, Kiss, Elvis o U2 para toda la vida. "La música ya está hecha", le respondió una vez Charly García a Lali Espósito cuando ella le dijo que hacía música como él. Siempre profundamente maleducado, García quizás quiso comunicar la idea de que a veces si no se tiene nada bueno para decir, es mejor no decir nada.

En el conurbano, las bandas tributo florecen por todos lados. Cada fin de semana es posible ir a escuchar alguna a un bar o bolichito underground de la zona sur, norte, este u oeste. Sin embargo, pocas veces formaron parte o fueron consideradas por las instituciones de la cultura como música "en serio". Ahora, tienen su lugar.

Este primer fin de semana de agosto, Tres de Febrero invita a una propuesta única e inédita: en Caseros, se realizará el 1° Festival de Bandas Tributo del Conurbano. Con más de 23 bandas argentinas y de Sudamérica, todas tributo, este sábado y domingo se vivirán dos días a puros homenajes a los grandes del rock y pop de todos los tiempos.

El evento es organizado por la Municipalidad de Tres de Febrero, tendrá el sello de la Ruta del Rock y el padrinazgo de Beto Casella. Así se podrá disfrutar de tributos de grupos internacionales como The Beatles, Kiss, U2, Queen o Elvis; y a artistas locales como Los Piojos, Virus, Sumo, Divididos y más.

A través de un comunicado oficial, el intendente de la localidad de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, explicó: que un jurado especializado fue quien se encargó de seleccionar a quienes se presentan este fin de semana. Además, remarcó su agradecimiento con los participantes y sus expectativas para el evento. "Es un honor que tantas bandas se hayan postulado en este primer festival para mostrar todo su potencial y el amor que le tienen a estos conjuntos que de cierta manera marcaron su vida", afirmó.



No es la primera vez que la Municipalidad de Tres de Febrero busca incentivar la escena musical de la zona. Desde que Valenzuela asumió en la intendencia en 2015, la Municipalidad lleva adelante un proyecto llamado la Ruta del Rock, un recorrido autoguiado que señala lugares específicos en donde nacieron grupos y artistas emblemáticos del Rock Nacional. Algunos de los artistas que aparecen en el mapa interactivo son Los Piojos, Sumo, Cadena Perpetua, Gustavo Santaolalla, entre otros.



Hay postas en los barrios con las historias de los personajes y bandas más emblemáticas de la escena argentina. Y lo más curioso es que cualquiera puede colaborar en la Ruta del Rock y enriquecer su recorrido compartiendo información, imágenes, videos y anécdotas. En el último tiempo, ampliaron su zona de alcance también a la localidad de Lanús. Puede consultarse en www.rutadelrock.com.ar

La relación entre la zona oeste y el rock nacional es innegable. De Ciudad Jardín, Los Piojos; en El Palomar, los hermanos Mollo; en Hurlingham, Sumo, sólo por nombrar algunos ejemplos. Por eso, quizás es la mejor de las oportunidades para, no solamente recordar bandas que para muchos formaron parte de su educación musical, sino también honrar la identidad barrial. Quizás, la música del pasado volviendo al presente pueda también unir generaciones, y que el público contenga varias generaciones.

El evento comenzará desde las 13, en el espacio ubicado en Alberdi y Medina, frente al edificio de la Municipalidad. La programación completa es la siguiente:

Sábado 5

13.10 – 13.40: Vértigo | Tributo a U2.

14.00 – 14.30: Yeah Yeah Yeah | Tributo a The Beatles.

14.50 – 15.20: Innuendo | Tributo a Queen.

15.40 – 16.10: On The Rock | Tributo a Creedence.

16.30 – 17.00: Elvis GTS | Tributo a Elvis.

17.20 – 17.50: Hot Joy | Tributo a Roxette.

18.10 – 18.40: Big Gun | Tributo a AC/DC.

19.00 – 19.30: Psycho Funk | Tributo a Red Hot Chili Peppers.

19.50 – 20.20: Kiss My Ass | Tributo a Kiss.

20.40 – 21.10: Rose Gun | Tributo a Guns And Roses.

21.30 – 22.00: The Turners | Tributo a Arctic Monkeys.

22.30 – 23.00: Bad Name | Tributo a Bon Jovi.

Domingo 6