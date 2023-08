La cuerda en el PRO se tensó, una vez más, hasta casi romperse. Horacio Rodríguez Larreta consiguió el respaldo público de María Eugenia Vidal, pero el intercambio de flores entre ambos duró un suspiro. Enseguida, fue opacado por la respuesta furibunda de los dirigentes de Patricia Bullrich: "Empleada del mes", "figurita comprada", fue lo más lindo que le dijeron. En el larretismo lo interpretaron como una señal de que Bullrich ya se ve perdiendo la interna. Pero sobre la tarde la candidata sumó a su estrategia al ex presidente Mauricio Macri, quien castigó a la ex gobernador y dijo que "ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”. Luego en un tweet intentó aclarar que no había sido un cuestionamiento, en abierta batalla contra la lectocomprensión.



En el sprint final, Larreta viene sumando el apoyo de varios dirigentes de peso de Juntos por el Cambio: el martes fue Facundo Manes y el miércoles, finalmente Vidal se decidió a romper con la neutralidad que había mantenido. Esto ocurre mientras Macri elude las preguntas de a quién va a votar y en el sector de Bullrich pierden las esperanzas de que la apoye públicamente.

Se sabía que Vidal iba a compartir una actividad en Santa Cruz con Larreta, pero la dirigente mantenía en un misterio si finalmente lo respaldaría públicamente. Las dudas quedaron saldadas a media mañana, con un extenso tweet de la exgobernadora donde fundamentó su voto por Larreta.

“Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio. Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", escribió.

Vidal y Larreta habían funcionado en tándem durante buena parte de su carrera política, pero pasaron por un periodo de distanciamiento los últimos años, cuando a Vidal se la vio más cerca del eje Macri-Bullrich. El ex presidente, de hecho, primero la incentivó a competir por las presidenciales y luego le retiró el apoyo.



Larreta le contestó en otro tweet muy afectuoso: “¡Muchas gracias Mariu! Te quiero mucho”.





Quizás el momento de ruptura de Vidal con Bullrich fue cuando esta última no eligió a Cristian Ritondo como su candidato a gobernador, cosa que había estado negociando con Vidal hasta poco antes. Ritondo, no obstante, sigue en el esquema de Bullrich y recibió muy mal la noticia (que Vidal le adelantó).

Reaccion bullrichista

“Está claro que me decepciona la decisión de María Eugenia y se lo dije personalmente", contó Ritondo, quien insistió en que “no vale todo por un voto". También aventuró que Macri votará por Bullrich, aunque el ex presidente evitó decirlo públicamente. "No creo que la decisión de Vidal pueda tener una gran influencia en la gente. Y es la gente la que vota”, se sumó el candidato a gobernador de Bullrich, Néstor Grindetti. Hernán Lombardi, en tanto, sostuvo que "esto refuerza la idea de que Patricia Bullrich está con la gente; y Horacio, con la política”.

Pero quien expresó mejor el enojo de Bullrich fue su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, que la gastó hasta sacarle brillo a Vidal: "La más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final de nuevo la empleada del mes. Sin comentarios", tuiteó.

"Vidal trabajó para no ser la empleada del mes de Larreta y finalmente lo terminó siendo", remarcó, y la trató de haber sido comprada (o de ser una vendida). Lo hizo con una metáfora sobre figuritas de fútbol: "Seguramente con plata podes tener muchas figuritas, el problema es que la de Messi nunca la vas a poder tener y la gente sigue a Messi. Sigan comprando figuritas encima ya están gastadas".

Por su parte, Ricardo Lopez Murphy la parodió y luego dijo: "Voto a @patobullrich Los motivos contundentes no requieren textos extensos".

Contraataque cívico

Elisa Carrió, aliada a Larreta, también movió a sus alfiles en el día de los ataques a Vidal. "Si el que no piensa como yo es traidor. Si cuando decís a quién votar te atacan. Si solo de un lado están los buenos y del otro los malos, mostrás una intolerancia que no es propia de JxC. Se llenan la boca hablando de libertad pero cuestionan cuando alguien la ejerce. Es JUNTOS", remarcó Paula Oliveto.

Y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, consideró que "Que María Eugenia anuncie que votará a Horacio y eso sea noticia, habla de la libertad dentro del espacio político que conformamos", escribió en Twitter y le llovieron trolls.

Macri descongelado

La reacción fue tan furibunda que hasta el ex presidente Macri entró en modo deshielo y se sumó a la campaña de Bullrich para cuestionar a la ex gobernadora. Le preguntaron si se había sorprendido y dijo: “No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia, ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, remarcó en una recorrida por San Nicolás.

En el larretismo tomaron nota del día de furia de Bullrich y ofrecieron un diagnóstico: "Están viendo la misma tendencia que vemos nosotros". Esto es, que ella se está pinchando y va a perder la interna. "Macri, en tanto, reaccionó como un despechado", dijeron en el comité de campaña de Larreta.



Cerca de Vidal, hubo un mensaje taxativo: “Lo que María Eugenia tenga que responder a cada uno, lo va a hacer en privado. No por las redes ni por los medios”. Lo que sea que le habrá dicho Vidal a Macri tuvo efecto, porque el ex presidente salió a borrar con el codo lo que había escrito con la mano.



"Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio", sostuvo, aunque su declaración no dejó lugar a dudas.



"Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual", afirmó. "Por otro lado, también entiendo el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra", aseguró Macri.