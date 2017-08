El diputado del PRO Pablo Tonelli justificó la maniobra que hizo el oficialismo en el Consejo de la Magistratura para suspender al juez de la Sala I de la Cámara Federal porteña Eduardo Freiler y abrirle el jucio político. Tonelli, principal operador del macrismo en el Consejo, rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que los consejeros de Cambiemos no pueden hacerse cargo de que los senadores peronistas "sean poco previsores" y no hayan tenido en cuenta que tras forzar la expulsión de kirchnerista Ruperto Godoy los oficialistas quedarían con una mayoría circunstancial que les permitiría avanzar contra el camarista.

"La verdad de esto la dijo el consejero (Jorge) Candis, que no puede ser sospechado de oficialista. Dijo que hubo falta de previsión por parte del bloque de senadores peronistas. Esto se conocía desde hace mucho tiempo, no podemos hacernos cargo de que ellos sean poco previsores", aseguró Tonelli con una buena cuota de cinismo.

En declaraciones a radio El Mundo, el legislador explicó que "el plenario estaba convocado desde hacía 15 días, al igual que el temario", y que "la designación de (Mario) Pais como suplente que había hecho el Senado también se conoce desde hace meses". En ese marco, Tonelli preguntó por qué en el peronismo "esperaron hasta el último día para pedir el juramento en la Corte Suprema".

"¿Por qué íbamos a esperar? Cuando fui designado consejero, demoré como dos meses para asumir porque hubo medidas cautelares presentadas por dirigentes kirchneristas que impedían que yo asumiera. Y ningún integrante del Consejo kirchnerista dijo 'che, esperen que asuma Tonelli'. Sesionó perfectamente el Consejo. ¿Ahora sí quieren que nosotros esperemos?", desafió.

Tonelli fue denunciado por el Frente para la Victoria por usurpar en el Consejo una banca que le pertenece a ese espacio político. El caso está aún pendiente de resolución en la Justicia, que no tiene el mismo apuro en resolverla que el que tuvo para expedirse sobre la situación de Godoy, quien fue expulsado con el argumento de que no puede ser consejero porque no tiene título de abogado.

Ayer, con la colaboración del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el macrismo del Consejo de la Magistratura suspendió e inició juicio político al camarista federal Eduardo Freiler. El oficialismo aprovechó una mayoría circunstancial que se generó por la expulsión Godoy determinada por una sentencia judicial y por la decisión de Lorenzetti de postergar sorpresivamente por unas horas la jura de su suplente, el senador Mario Pais. Para iniciar un jury se necesitan dos tercios de los votos. Con la composición habitual de trece miembros del organismo, hacen falta nueve. Como a Godoy le impidieron votar por considerarlo fuera del cuerpo, dieron por buenos los ocho votos que alcanzó el oficialismo.