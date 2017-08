El suspendido camarista Eduardo Freiler anticipó que presentará una denuncia penal para que “se anule” la escandalosa audiencia del Consejo de la Magistratura en la que el oficialismo aprobó iniciarle un jury, a través una maniobra “coordinada por ese organismo y la Corte Suprema, con un seguimiento on line del Poder Ejecutivo”. Este hecho, dijo, no solo “demuestra que el presidente (Mauricio Macri) quiere disciplinar a los jueces” sino que pone en evidencia “la necesaria participación” del titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

“Independientemente de lo que ocurra conmigo, estamos ante un grave peligro”, puntualizó Freiler, quien se manifestó “perplejo” por lo ocurrido ayer, cuando el oficialismo lo suspendió y votó su enjuiciamiento aprovechando una mayoría circunstancial en el Consejo de la Magistratura ante la ausencia de un consejero de la oposición, que esperaba que la Corte Suprema le tomara juramento para asumir al cargo.

El juez integrante de la Sala I de la Cámara Federal admitió que esperaba que el macrismo lograra su cometido de suspenderlo, pero no de la manera en que ocurrió ayer. “Esperaba que algún consejero se enfermase o que pierda un avión” para que el oficialismo consiga los dos tercios necesarios, dijo.

Pero “lo que nadie podía suponer era que esto sucediera con la ayuda, la aquiescencia, la inestimable colaboración y la necesaria participación del presidente de la Corte”, puntualizó. Lorenzetti, repasó Freiler, “invitó ayer a un senador (Mario Pais) a las 9 para tomarle un juramento que, finalmente, se lo tomó a las 13 cuando el tema mío ya había sido tratado”, adujo. Es decir, añadió, que “retuvo al senador para que no cumpla con su labor de consejero”.

Pero las críticas del magistrado no se centraron solo en el titular del máximo tribunal, sino también en el presidente Macri, quien ayer felicitó a los consejeros que votaron el jury. Para Freiler, esa expresión del jefe de Estado “es el corolario de cuando dijo que había que remover a los jueces que no pensaran como él”. Lo que esto demuestra, agregó, es que el Gobierno “busca disciplinar al Poder Judicial” y que en esa empresa cuenta “con la participación de Lorenzetti”.

Sobre la base de estos argumentos girarán los fundamentos de la denuncia penal que, según anticipó, presentará contra los miembros del Consejo de la Magistratura, y no descartó hacerlo también contra Lorenzetti. “Creo que su posición debiera ser investigada porque lo que hizo ayer es incompatible con el estado de derecho y con el ejercicio de la alta magistratura”, calificó.

Por otra parte, Freiler rechazó las acusaciones que le endilgan ser un “juez K” y al respecto citó ejemplos de fallos en los que actuó, como cuando votó a favor del sobreseimiento de Macri en la causa por las escuchas telefónicas o cuando procesó al ex vicepresidente Amado Boudou. “Si un juez es K quiere decir que los otros son anti K. O quiere decir que hay que ser anti K para ejercer (la magistratura), lo cual es peligrosísimo”, reflexionó.

También descartó las acusaciones en su contra que insisten sobre su supuesto enriquecimiento ilícito. “Es una pantalla para quitarme el cargo”, dijo y recordó que durante su descargo en el Consejo de la Magistratura justificó sus ingresos.

Freiler añadió que, sin embargo, los macristas “instalaron una idea de que soy corrupto, lo cual es una mentira; pero no les importa lo que dice la Justicia cuando la Justicia no dice lo que ellos quieren”, dijo y reconoció que, más allá de lo que pueda ocurrir tras su suspensión, “ya no voy a poder actuar en causas en las que muchos estaban interesados en que no actuara”.

Freiler subrayó que "no me cabe ninguna duda de que el verdadero motivo (para que el macrismo intente separarlo del cargo) es el contenido de mis fallos”, varios de los cuales fueron en contra de algunas corporaciones empresarias y mediáticas. Sus acusadores, sostuvo, “saben manejar muy bien la comunicación” y para ello "cuentan con medios (de comunicación) afines”.