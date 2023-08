La Justicia allanó ayer la vivienda del dueño de la fintech Wenance, en el marco de una causa por una presunta estafa millonaria que perjudica a miles de inversores y ahorristas.

Un equipo de la Policía Federal llegó al edificio de Avenida del Libertador 742, en Vicente López, donde vive Alejandro Muszak, fundador y CEO de Wenance. Allí se secuestró documentación por orden del Juzgado de Instrucción Nº3 de Ushuaia, en el marco de la la investigación de una causa por estafa con fideicomisos conformados por la empresa de productos y servicios financieros digitales.

La causa impulsada por el abogado Milton Kees reúne a inversores afectados por la cesación de pagos de la compañía en la provincia patagónica. Se espera que haya derivaciones, ya que se presentarán más recursos judiciales con querellantes de Santa Cruz, Mendoza, Chubut y Río Negro.

A Muszak y a otros tres altos ejecutivos de la firma se les prohibió salir del país y se les conminó a presentarse en una comisaría dos veces por semana mientras se instruye la causa por estafas.

Quiénes son los damnificados y qué reclaman

Hay unos 50 inversionistas identificados que reclaman más de 250 millones de pesos. Los ahorristas no confían en las promesas de pago que se les están realizando a través de correos electrónicos.

Una de las damnificadas afirmó que "la firma ofrece un acuerdo para patear todo por un año pero con cero garantías de que dentro de un año cumplan con lo que no cumplieron en los últimos meses. Todos los días nos devanamos los sesos con mi marido para ver como seguimos".

La enorme cantidad de perjudicados no afecta sólo a inversores de la Argentina sino también a ahorristas de España, Uruguay y otras naciones que invirtieron en tres fideicomisos, no regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), y dejaron de percibir los intereses acordados. El problema con los fideicomisos se produce en aquellos que no son regulados por la CNV.

Según fuentes de la City, "esos fideicomisos, cuya característica principal es que se constituyen a partir de un patrimonio separado de la compañía que lo genera para poner en marcha un proyecto a través de esta herramienta y que sus acreedores presentes o futuros no puedan reclamar derechos sobre los bienes del fideicomiso, estaban pensados para poner foco en la población no bancarizada que ante la crisis económica dejaron de pagar y se volvieron morosos arrastrando todo el sistema".

Qué fideicomisos tiene Wenance

Wenance posee otros dos fideicomisos, pero estos son públicos y tienen un Agente de Liquidación y Compensación (ALYC) y son regulados por la CNV, a diferencia de los que ingresaron en cesación de pagos de sus intereses.

La principal comercializadora de Wenance, Big Capital Investments, se encuentra en problemas y cerró sus puertas en la ciudad de Córdoba. La mora en la cartera de créditos que Wenance prestaba a personas de bajos recursos, generó un descalce de las operaciones de la fintech.

Sin embargo, Big Capital Investments, que asesora a sus clientes en cuestiones de herramientas financieras en el país y en el exterior, abrió oficinas en Uruguay al adquirir la firma Fimix, en un movimiento de radicación en el vecino país que han realizado muchas empresas del sector financiero.