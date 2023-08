María Eugenia Vidal se defendió de las críticas de Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Por Werner Pertot

La precandidata a presidenta eligió el humor para un hecho que no le causó ninguna gracia: que María Eugenia Vidal y Facundo Manes se hayan pronunciado a favor de su contrincante en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta. "Son dos votos", retrucó la dirigente y sus seguidores la aplaudieron. Si fuera solo eso, no se explicaría por qué los bullrichistas se dedicaron un día entero a decirle de todo a Vidal ("empleada del mes", "vendida", etcétera). La ex gobernadora recogió el guante y dijo que entendía que no compartieran su decisión, pero que solo expresó su voto. También dijo que en privado les va a decir "algunas cosas".