Jorge Adaro sale a mediodía de la escuela 19 de Villa Soldati donde trabaja como maestro --en esta etapa en 7mo grado enseñando Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales--, cargo que ocupa desde hace 23 años en la misma institución, de sus 34 de docente. Es secretario adjunto de la Asociación de Docentes porteños Ademys, tiene 59 años, cuatro hijos y vive en Flores. Confiesa que está algo cansado por el trajín de la campaña electoral para las PASO del domingo 13. Pero la guerra de declaraciones lo vuelve a encender. Su sueldo es de 220.000 pesos, no mucho más que una maestra cuando recién comienza que gana 193.000. "Es mínima la diferencia, habla de un sueldo que no podés levantar a lo largo de tu carrera", dice a Página12. Adaro milita en Izquierda Socialista (IS), uno de los partidos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), que tiene un acuerdo de rotación de las bancas parlamentarias que ocupa, además de cobrar el equivalente a un cargo docente y donar el resto de la dieta a diferentes luchas y conflictos.



--¿Por qué habría que votar a la lista A “Unir y Fortalecer la Izquierda" que integra?

-- La lista que encabeza Myriam Bregman tiene un planteo opuesto al resto de los partidos, en esta crisis el principal problema es seguir atados a los acuerdos con el FMI y al pago de la deuda, algo en lo que están de acuerdo Massa, Juntos por el Cambio e incluso Milei. Nos dirigimos a los asalariados y a los desocupados que venimos pagando este ajuste. En la Ciudad venimos teniendo una caracterización muy crítica de los gobiernos de Macri y Larreta, y tenemos propuestas que jerarquizan lo que ellos abandonaron: la salud, la educación y la vivienda, uno de los problemas más graves. Antes de plantear el aumento del presupuesto hay que generar partidas de emergencia para dar respuestas en esas áreas. Sostenemos la necesidad de un impuesto a las viviendas ociosas, que son unas 250.000, cuando son miles quienes no la tienen. Y el dinero de la suspensión del pago al FMI usarlo para construir viviendas populares.

-- IS había propuesto una fórmula de unidad Bregman-Solano. ¿Qué pasó?



-- Cayó en saco roto. Por eso hay que votar a nuestra lista, IS mantuvo desde fin del año pasado su posición de que el FIT-U se presente en una lista unitaria. Ante la gravedad de la situación del país, un frente como el nuestro tiene que aprovechar cada minuto de campaña para denunciar la responsabilidad de los partidos mayoritarios en esta crisis. Hicimos esa propuesta porque la principal fuerza del FIT-U es el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), complementada con la segunda fuerza, que es el PO (Partido Obrero). Lamentablemente no fue posible. Creemos que el PO y el MST tuvieron una actitud divisionista porque no hay ningún planteo diferente respecto del programa, fue un problema de posicionamientos por cargos.

-- ¿El PO quería encabezar la fórmula presidencial?

-- Exactamente. Ellos dicen que "el desarrollo del PTS no es tan así". Bueno, hubo una interna anterior que objetivamente ganó el PTS. Había que respetar ese orden. El PO puso su fórmula, el MST también y fuimos los únicos que dijimos que sean Bregman-Solano, de dos partidos que no somos nosotros. Seguimos creyendo que es lo acertado, por eso vamos en la misma lista que ellos, con un criterio absolutamente unitario.

-- ¿Cómo piensa que afecta a las bases esta campaña con calificativos como 'racista' o decir que al adversario le falta inserción en el movimiento obrero?

-- No es una pelea entre dirigentes, el PTS no responde. Cae muy mal en la base del FIT-U, sobre todo en los sectores independientes. Con Bregman nos conocimos de las calles, y con los compañeros de esos partidos tenemos que seguir en esas luchas. Son alarmantes ese tipo de expresiones entre compañeros de la izquierda revolucionaria, es inadmisible. Si fuera cierto que son racistas y despectivos, que no quieren a los movimientos sociales y a los piqueteros, ¿qué hace el PO compartiendo un frente con un partido así? Me parece muy desatinado entrar en ese tipo de polémicas, porque son las que suelen usar los partidos patronales. Hacemos un llamado a bajar los decibeles de ofensas muy difíciles de digerir. Es grave desconocer la tradición de lucha del trotskismo en el movimiento obrero, el viejo PST, el partido madre de muchas de las actuales organizaciones, tiene más de 100 desaparecidos y desaparecidas, la mayoría eran trabajadores del cordón industrial y fabril. En la década del '70 en la polémica con el foquismo, precisamente el PST priorizó las coordinadoras fabriles. Es negar la historia. En todo caso, la militancia que no está en las fábricas es parte de la clase trabajadora. Tres décadas tengo de trabajo en las zonas más marginales de la Ciudad, tengo causas por todos lados por denunciar ese abandono, no se puede decir que la izquierda no tiene dirigentes que no hayan pisado el barro, nos pone en un lugar absurdo de ver quién es el más cabezón, son polémicas que no hay que seguir por un voto más o menos, cuando el 50 por ciento de los pibes de este país son pobres.

-- A Soledad Acuña no parece haberle dado capital político su gestión en Educación. Sin embargo, ¿será el modelo educativo del país si gana JxC?



-- Larreta ya dijo que tienen una "gestión en lo educativo probada". Eso es ir a un gran fracaso en una de las áreas más sensibles para los trabajadores. Ellos ven un modelo que la gente no apoya. Acuña no pasó ni siquiera un sondeo de precandidatos. Los ciudadanos detectan la distancia entre el discurso y para los que viven la escuela pública, todo lo que dice Acuña es fácticamente falso. Las vacantes son un ejemplo, que el precandidato a diputado por CABA Patricio del Corro llevó a la justicia en 2016, junto a Bregman y Alejandrina Barry, mi compañera de fórmula.

-- ¿Ellas ganaron un amparo por la pésima calidad de las viandas escolares?

-- Así es, y en abril de 2022 lo ganaron. Alejandrina es un ejemplo de lo que hablábamos antes, una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, compañera con mucha tradición en la lucha por los derechos humanos, hija de desaparecidos, de una conducta intachable. Es reconocida porque pone el cuerpo, por eso decimos que tenemos una lista de luchadores y luchadoras.

-- ¿Los votará gente que no es de izquierda por coincidir con sus propuestas?



-- Creo que sí. La salvajada que hizo Gerardo Morales en Jujuy fue acompañada por el PJ, hay un montón de compañeros peronistas que no acuerdan con eso y nos ven como una alternativa a esa maraña de intereses de los partidos que vienen gobernando. En la Ciudad es clarísimo, los dos partidos son responsables del estado de situación.