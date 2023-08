"Veo un escenario de consolidación del peronismo en la Provincia de Buenos Aires y veo que ese escenario le permite al peronismo hacer una elección de 30 puntos o un poco más a nivel nacional. Veo lo mismo en Juntos por el Cambio, un poco por arriba del oficialismo pero no mucho, y veo un escenario de paridad entre (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich", reveló el director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, en AM750.



El titular de la consultora contó además que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la situación entre los precandidatos a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio, Jorge Macri y Martín Lousteau, es de "empate técnico".

En ese marco, Nejamkis advirtió que en los relevamientos que lleva adelante Opina Argentina "nunca estuvo primero" el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, a diferencia de otras encuestas que se difundieron esta semana, y sostuvo que la metodología implementada en la elección porteña "favorece a Lousteau".

"Porque es un candidato que no tiene antis, Jorge Macri tampoco, aunque tiene un apellido que sí genera antinomias. A Lousteau le conviene este escenario, eso no quiere decir que Jorge Macri no pueda terminar ganando la elección porque tiene un piso muy alto", advirtió en Branca de Vuelta.

Por último, el entrevistado señaló que "el escenario de tres tercios que se veía en los relevamientos hace dos meses ha desaparecido" porque el candidato de Avanza Libertad, Javier Milei, mide entre 15 y 20 puntos: "No ha desaparecido la tercera fuerza, pero ya no amenaza con ingresar al ballotage", concluyó.