Federico Otermín es el candidato a intendente de Unión por la Patria en Lomas de Zamora y recibe a Página/12 en una unidad básica en el centro de la localidad, el lugar que usa como oficina. En una sala llena de cuadros de Néstor y Cristina Kirchner, responde las preguntas mientras toma mate y revisa el teléfono, que no deja de sonar. Su equipo lo espera para una de las tantas recorridas por el distrito. Otermín trabaja , desde 2009, cuando tenía 24 años, con Martín Insaurralde, el actual intendente en uso de licencia. En estas elecciones, después de ser durante cuatro años presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, fue elegido para presentarse como candidato a la intendencia. Sobre el traspaso generacional, dice que "se suele hablar mucho y hacer poco" y que, por eso, "le da mucho orgullo", y está agradecido por "la posibilidad" que le dio Insaurralde. El actual intendente está abocado a la campaña provincial, como jefe de gabinete de Axel Kicillof, y, a la vez, es primer candidato a concejal en el partido. "Esa es la manera de mostrar que acompaña este proyecto político", dice Otermín.

- ¿Cómo ve el territorio? ¿Qué le dice la gente en las recorridas?

- Varias cosas. Uno recorre empresas Pyme y nos cuentan que les está yendo bien; recorre el sector gastronómico y dicen que es de los mejores momentos que están viviendo; recorre los barrios populares y no hay una situación de angustia como hubo años anteriores como 2016, 2017, o 2001. En 2016-2017 íbamos a los barrios más populares y el reclamo era de alimentos. Hoy eso no pasa. Hay una red de apoyo del Estado muy fuerte y un funcionamiento muy importante de la economía popular. En algunas empresas nos cuentan que están buscando trabajadores y trabajadoras y no consiguen.

- ¿El problema de la pérdida adquisitiva del salario y la inflación no aparece?

- Todos estamos tentados de decir que estamos viviendo una crisis, pero si es una crisis, es una crisis rara, particular. Hay dos problemáticas muy marcadas: la inflación y la inseguridad. Y el tema de los salarios también, vinculado con la inflación. Es muy caro sobrevivir hoy en Argentina. El peronismo tiene que tener creatividad política e imaginación para poder resolver esos problemas. No tenemos que naturalizar que sea tan caro comer en nuestro país.

- ¿Y cómo se soluciona?

- Nosotros tenemos vocación peronista y nuestro fin último es que el pueblo sea feliz. Si estás ajustado y condenado a sobrevivir, la felicidad es una quimera, una utopía. Para ser feliz es condición necesaria tener resueltas las necesidades básicas. En el peronismo hay que buscar nuevas formas. Eso es parte de lo que viene. Los consultores dicen que no hay que hablar del endeudamiento y de Macri porque a la gente no le gusta mirar para atrás, pero nosotros somos militantes, tenemos un compromiso con la verdad. Si la política se vuelve solo videos de TikTok simpáticos, no es lo nuestro. Hay un problema con el endeudamiento que Macri dejó con el FMI que condiciona el presente y el futuro. Hay que traer estos debates a la mesa. Si no, es muy difícil pensar una salida.

- ¿Cómo es militar a Sergio Massa en el conurbano?

- Massa es un gran candidato y va a ser un gran presidente. Tiene una versatilidad muy difícil de encontrar en un dirigente político. Puede venir a Lomas y reunirse con el dueño de una pyme, y puede ir a Budge y reunirse con una señora que tiene un comedor, siempre va a entender lo que está pasando, tiene calle. También puede reunirse con el FMI para que ese deje de ser un problema para nuestro país. Esa versatilidad lo convierte en el candidato ideal para esta época. Muchos queríamos que Cristina sea candidata. Lo digo con sinceridad. Y no es que borramos con el codo lo que escribimos con la mano, pero somos peronistas respetuosos de la conducción. Massa es candidato porque Cristina lo decidió. En el medio nos habíamos entusiasmado con Wado porque nos parecía que podía llevar ese bastón de mariscal, por el trasvasamiento generacional y porque tiene cualidades muy interesantes... Pero hay una embestida contra el Estado por parte de los candidatos de derecha y el peronismo tiene que hacer una defensa fuerte y en unidad.

- ¿No tendría que haber sido Axel Kicillof el candidato a presidente?

- Axel tiene un respaldo muy grande, es un gran gobernador, hizo una gran gestión y va a hacer una gestión mucho mejor porque si se hizo todo lo que hizo en pandemia, imaginate sin pandemia. Pero los peronistas no tenemos que volvernos locos con los microclimas. Hay tareas que están reservadas a la conducción, como un cierre de listas. Lo bueno es que en la provincia hay una valoración muy positiva de la gestión de Axel. Lo vemos en las recorridas. El otro día estuvimos con 500 docentes y contaban que la inversión que vieron en infraestructura estos años no la vieron nunca en la historia de la provincia.

- Quedaron varios heridos después del cierre de listas...

- Eso siempre pasa. Reivindico la ambición en la política, pero es así. La izquierda elegirá sus candidatos en una asamblea, el PRO con un mail de Washington y los peronistas sabemos que las listas las arma la conducción. Cuando hay listas cerradas son las mejores listas que hay y así las estamos militando.

- ¿Cree que hay cierta apatía de la ciudadanía con la política?

- No sé. Lo que digo es que nadie va a votar por un cartel. Nos pueden votar porque pueden valorar que Massa agarró el Ministerio de Economía en una situación muy complicada y logró que no vuele todo por el aire, o porque reúne un conjunto de capacidades personales, o porque tiene un apoyo político muy importante de Cristina, Máximo, Wado, Axel, Martín, de los intendentes. Hay una valoración muy positiva en el conurbano de él y también un rechazo muy grande al macrismo. Hay empresarios grandes que me dicen "no era muy afín a ustedes y voté a Macri, pero fueron los peores cuatro años de mi vida". También es cierto que existe cierta desilusión con el gobierno de Alberto Fernández, eso influye. Pero estamos trabajando para explicar.

- ¿Temen que eso influya en baja participación y perjudique al peronismo?

- Es importante lograr un consenso de todas las fuerzas políticas para defender la democracia en general y las elecciones en particular. Si todo el tiempo hay desde los medios de comunicación un bombardeo a la política, diciendo que es una porquería, eso va a incidir en la participación. Creo que también la política comete errores, como en el diseño de las elecciones. Las PASO son una herramienta que está muy cuestionada por buena parte de la ciudadanía. Me ha pasado de hablar con gente que dice "yo los voy a acompañar, quiero a Martín, a Cristina, pero voto en octubre". El hecho de tener que discutir al interior de tu fuerza política con diversos matices, pero a la vez con tus adversarios de otra fuerza política torna la discusión muy compleja.

- Se dijo que iba a haber una presentación de la lista nacional en La Plata y no se hizo. ¿Qué va a pasar con el cierre?

- En eso están trabajando Martín, Axel y Massa. Creo mucho en los roles y funciones. Creo también que esas discusiones sobre las campañas no producen nada. Hay mucho humo en la comunicación política. Nadie vota por un afiche o un acto. En Lomas vamos a seguir con recorridas. Ningún consultor le puede explicar a un intendente lo que tiene que hacer porque es la cotidianidad de nuestro trabajo. Lo lindo que tiene ser un militante territorial es que es que estás al lado de las personas que necesitan una solución y muchísimas veces se puede participar directamente para mejorarles la calidad de vida. Nosotros no tocamos el timbre una vez cada cuatro años, estamos en la calle, y eso la gente lo tiene claro.