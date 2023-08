TEATRO

Así así, acá acá

En baño inmundo de un colegio, aislados de todo, cuatro jóvenes se descubren como parte de una trama de la que quieren escapar. Sin saber muy bien qué dicen, repiten palabras que no les pertenecen en una sucesión de escenas obligadas, ineludibles, por que deben atravesar. La única forma de poder vivir su edad parece ser esa: actuando. Ante la imposibilidad de encontrar lo propio en lo ajeno, la solución para conocerse es ratearse, huir del lenguaje instituido, y postular otro posible con el que atravesar la adolescencia. Dramaturgia y dirección de Valentino Grizutti, asistencia de Sofía Siniscalco, vestuario de Marisol Castañeda, escenografía de Santiago Badillo, iluminación de Ricardo Sica y voz en off de Mariano Sayavedra. Con Juan Cottet, Miranda Di Lorenzo, Patricio Felix Penna y Violeta Postolski.

Viernes a las 22.30, en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $3000

Los Pasteleros

El vestuario de la liga amateur futbol del sindicato de Pasteleros. Un equipo lleno de fe, amistades y traiciones. Los jugadores hacen lo imposible por sostener los códigos en el equipo. ¿En qué se convierten los hombres en la intimidad de un vestuario? “Un grupo de hombres dentro de un vestuario muestra la pasión desmedida, la fe criolla sincretista y folclórica, las cábalas, que se encuentran identificadas en nuestro ideario argentino depositado en el deporte”, postula Ricardo Tamburrano, autor y director de esta obra que se representa en un vestuario real. La asistencia de dirección es de Pablo Lopez Barrios y la producción de Fabiana Brandan. Con Yamil Chadad, Pablo Chao y Ricardo Tamburrano. Última función.

Hoy a las 19, en Club Saber Vermutería, Llerena 2727. Entrada+Vermut: $3500.

MÚSICA

El mundo pequeño

“Soy un avión cargado de bombas atómicas”, canta Marina Fages en el tema que abre y bautiza su nuevo disco, el cuarto en estudio de una carrera como solista que comenzó una década atrás con Madera metal (2013), al que le siguieron Dibujo de rayo (2015) y Épica & fantástica (2019). El nuevo disco de la cantante y muralista patagónica tiene producción integral propia, encargándose también de todo el registro de las guitarras, bajos y vientos, mientras que en batería participaron Mailén Eliges y Germán Rodríguez. Como invitados aparecen Melanie Williams, la banda de hardcore punk Eterna Inocencia y el gaitero español Germán Ruíz. Fages contó con el apoyo en mezcla e ingeniería de audio de Martin Misenta, y el mastering de Brian Iele. La puerta de entrada al disco es el flamante video del tema “Aguardiente”, y su presentación oficial está anunciada para el 9 de septiembre, en Niceto.



Perfecta

Dani Umpi acaba de editar Guazatumba, su nuevo disco de estudio, pero es imposible no recomendar también esta antología no oficial (antes se les decía pirata) subida a You Tube, que reúne las versiones por las que se lo conoció antes de su indispensable debut como solista, Perfecto (2005). Umpi asomó desde las artes performáticas gracias a North, versión íntegra traducida al inglés del disco Sur, de Jaime Roos, que originalmente sólo formaba parte de una muestra artística. Pero pasó a sonar en las radios uruguayas por su logrado “Loving you” (“Amandote”, o sea), una presencia que luego prolongó con versiones inolvidables (e incluso polémicas) de Camilo Sesto, Marta Sanchez, Los Olimareños o Eduardo Mateo, que para muchos de sus fans superan a las publicadas luego en Dramática (2009), algo que se puede constatar en esta recopilación.

ONLINE

Fantasmas de Beirut

La historia en la cual se basa la nueva miniserie de Paramount+ es real, aunque la ficcionalización viene acompañada de aditamentos “más grandes que la vida”. La Wikipedia afirma que Imad Fayez Mugniyah fue jefe de Inteligencia Política de Hezbolá, un terrorista libanés que logró burlar a sus perseguidores en la Mosad y la CIA por dos décadas, hasta su muerte a comienzos de 2008. Que su nombre aparezca involucrado en los atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires y a la AMIA le aporta al relato un interés local evidente. La versión televisiva de la caza del hombre por el hombre ofrece los clásicos elementos del thriller político, con una estructura que le debe más de una inspiración a la ya clásica película La noche más oscura, de Kathryn Bigelow. Para ofrecer una pátina de respetabilidad histórica, los cuatro capítulos incluyen breves intermedios documentales en los cuales un puñado de agentes de la CIA y periodistas aportan datos sobre los hechos reconstruidos desde la ficción.

Líderes de sectas

La programación de Netflix en torno a documentales sobre sectas tiene una razón de ser: el éxito global de Wild Wild Country, centrado en el gurú Bhagwan Shree Rajneesh, más conocido como Osho, y su proyecto comunitario en los Estados Unidos. Esta nueva docuserie de título directo y gráfico ofrece un racconto de la vida y obra de seis líderes de alto perfil, comenzando por el sanguinario Charles Manson, que viene acompañado por Jim Jones, el fundador del Templo del Pueblo, responsable de un escalofriante suicidio en masa, y el coreano Sun Myung Moon, cuya secta tuvo varios encontronazos con la justicia argentina. Marshall Applewhite, Jaime Gomez y Shoko Asahara completan el sexteto de la muerte.

CINE

Terror en la ópera

Luego del reestreno de Rojo profundo regresa a las salas de cine otra de las grandes películas del maestro del terror italiano Dario Argento. Estrenada originalmente en 1987, la historia transcurre en el mundo de la ópera y tiene como protagonista a Betty (la española Cristina Marsillach), una joven soprano a quien le ofrecen la oportunidad de debutar como protagonista en la versión de Macbeth de Verdi. La obra tiene fama de mufa y, más temprano que tarde, comienzan a ocurrir una serie de extrañas muertes que confirmarían la superstición. “Siempre tuve una particular obsesión por los ojos: los primerísimos planos del iris, las subjetivas, el voyeurismo, pero también los globos oculares sobresaliendo de la cabeza”, detalla Argento en su autobiografía. “El tema de la visión atraviesa transversalmente todas mis narraciones. Es para mí fundamental que el público vea todo, sin ahorrarse nada. No soporto a los que cierran los ojos o se ponen las manos en la cara para atenuar el impacto visual”.

Julia no te cases

Los documentales en primera persona centrados en familiares cercanos de los realizadores/as se han transformado en un “género” ampliamente explorado. En la película de Pablo Levy, que participó del Bafici y ahora puede verse en el Cine Gaumont, se narra la historia de Julia Azar, su madre, a partir de un dispositivo que se explicita al comienzo de la proyección: una serie de charlas que el director grabó de manera furtiva. Mientras el relato en off suma detalles de la relación de la mujer con el padre de Levy, las imágenes acercan destellos de felicidad registrados en Super-8 y video hogareño. El choque entre ambos discursos desnuda finalmente una historia no exenta de dolores y angustias personales.

TV

William Castle en Filmoteca

El programa más cinéfilo de la televisión, conducido por Fernando Martín Peña y Roger Koza, ofrece un fin de semana dedicado a William Castle, “el Hitchcock de los pobres”, como alguna vez lo llamo la prensa especializada. Precisamente, el largometraje que podrá verse hoy después de las doce de la noche está ostensiblemente inspirado en la exitosa Psicosis, aunque aquí quien muere acuchillado es... bueno, mejor no contarlo. Fiel a la costumbre de incorporar a las proyecciones de sus películas algún elemento extra para acaparar la atención del público, Homicida ofrecía poco antes del final un intermedio de un minuto en el cual aquellos espectadores demasiado asustados podían pedir la devolución de la entrada, previo paso por un stand especialmente construido y llamado “La esquina de los cobardes”. Patricia Breslin y Glenn Corbett encarnan a la joven pareja de enamorados que decide dar con el paradero de la aparente asesina psicótica.

Hoy después de la medianoche, por la Televisión Pública.

Sequía

Coproducción de la televisión española con su par portuguesa, esta miniserie con tonos policiales transcurre en un tranquilo pueblo llamado Campomediano. Cuando una inesperada y potente sequía deja al río sin cauce dos cadáveres aparecen escondidos en una casa que había permanecido sumergida. En el lugar se apersona la inspectora de la policía Daniela Yanes (Elena Rivera), punto de inflexión a la hora de destapar hechos que se remontan a los años 90 y que involucran a dos poderosas y ricas familias, una a cada lado de la frontera entre España y Portugal. La serie fue filmada en escenarios naturales de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Lisboa.

Miércoles a las 22 y repeticiones, por Europa Europa.