El presidente Javier Milei vuelve a pisar la provincia de Buenos Aires para la campaña electoral y después de banalizar el "Nunca más" con la foto de lanzamiento en Villa Celina, ahora se burla de la política con el estilo cosplayer de La Libertad Avanza. El partido del gobierno convocó al lanzamiento de la campaña bonaerense con un póster en el que presenta a sus principales candidatos como "Los 8 indestructibles", parodiando a la película de Sylvester Stallone. "Él los eligió para la batalla más dura", dice el lema de la película en la que Milei es el líder del grupo de mercenarios.

"Hoy los vamos a conocer. 17 hs en el Estadio Atenas de La Plata. Gran lanzamiento de campaña!!!", reza la convocatoria, escrita como quien manda un mensaje de Whatsapp a las apuradas y adjunta el póster de "Los Indestructibles 2". En el afiche se reemplazan los rostros de los actores icónicos del cine de la guerra fría de los '80 por el de Milei en lugar de Stallone, y de sus principales ocho candidatos, entre ellos, los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), como así también Francisco Adorni, empleado público y hermano del vocero presidencial.

Con candidatos de la casta --tal como Milei tildaba a funcionarios y empleados públicos durante su campaña presidencial--, la elección de la película es particular, más allá de la admiración de Milei por Stallone, ya que se trata de un grupo de mercenarios contratados para responder con fuego y destrucción al mejor postor. La película protagonizada y actuada por Stallone, como indicó la crítica, resulta en una parodia del cine de guerra del mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar de que en 2025, Milei y sus intelectuales de la "batalla cultural" siguen viendo comunistas por todos lados.

Un ídolo para la ultraderecha

Stallone, más allá del negocio del cine, también respalda las ideas de la avanzada de derecha a nivel global y se encontró con Milei en noviembre pasado durante la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se realizó en Mar-a-Lago, el barrio privado que el presidente norteamericano Donald Trump tiene en La Florida. "Voy a ir a dar el discurso y veo a Sylvester Stallone y ¡Sylvester Stallone me conoce! Me tenía que pellizcar", relató emocionado en una entrevista tras el encuentro con su ídolo.

Entonces, Milei se mostró inspirado por el mensaje de películas como Rocky de las que interpretó que "a pesar de que a uno le sigan pegando... y le peguen, le peguen, le peguen; a pesar de todo eso seguir avanzando". El jefe de Estado no hablaba de los jubilados y la represión de las fuerzas federales sino de él y de "estar sometido a todo tipo de tortura mediática, porque los periodistas ensobrados y corruptos son torturadores seriales".

Ya sin esa épica, el presidente convocó a los seguidores de La Libertad Avanza, a las 17 en el Estadio de Antenas de La Plata, a conocer a sus ocho mejores mercenarios para las legislativas bonaerenses.

Seguí leyendo: