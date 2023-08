Lionel Messi es una máquina de provocar goles y emociones. Bien lo sabemos los argentinos, aún con la resaca que invade el cuerpo tras haber conseguido en Qatar la ansiada tercera estrella para el seleccionado nacional de fútbol. También lo disfrutan los amantes de la pelota en cualquier lugar del Globo y hasta los que mucho no entienden de este deporte pero saben que están en presencia de un astro único, como los ciudadanos estadounidenses que de repente llenan todos los estadios en los que se presenta el 10 argentino.

Pero la maquinaria de Messi no se detiene dentro de la cancha, ya que también genera ganancias por donde pisa y hasta le saca una sonrisa a empresas como Apple, que en medio de muy malos resultados en todos sus negocios encontró en la MLS y la messimanía que desató su llegada al Inter Miami una inesperada y única fuente de ingresos económicos en el último período fiscal.

"Está claro que son los primeros días, pero estamos superando nuestras expectativas en términos de suscriptores, y el hecho de que Messi fuera al Inter de Miami nos ayudó un poco, por lo que estamos muy emocionados por ello". Las palabras de Tim Cook, el CEO de Apple, fueron las únicas positivas que el ejecutivo brindó la semana pasada en la conferencia de prensa en la que anunció que las ventas de la compañía tecnológica cayeron por tercer trimestre consecutivo. Apple comunicó un descenso de los ingresos del 1,4 por ciento en el último período fiscal, agudizando una crisis que se espera que continúe, al menos hasta la salida del IPhone 15 en septiembre.

¿Cuál fue el único negocio que le dio una alegría a la empresa fundada por Steve Jobs? El servicio de streaming de Apple TV+, que posse los derechos de transmisión en exclusivo y para todo el mundo de la liga estadounidense de fútbol, y que desde la llegada de Messi el pack on demand “MLS Season Pass” tuvo un aceleración de suscriptores que superó las previsiones de la compañía. "Estamos entusiasmados con nuestra asociación con la MLS, y estamos encantados de ver a Messi adaptándose al Inter de Miami", reconoció Cook, que probablemente nunca antes hubiera creído que el “soccer” -como ellos llaman al fútbol- les iba a estar dando en este momento más alegrías que la venta de Mac, IPad o IPhone.

En junio de 2022, Apple y la Major League Soccer (MLS) anunciaron un acuerdo por el cual el gigante tecnológico se quedó por 10 años con los derechos exclusivos de todos los partidos del torneo, a cambio de 250 millones de dólares por temporada. La apuesta de la compañía era acompañar el paulatino crecimiento de la MLS, previendo además que en 2026 Estados Unidos -junto a México y Canadá- será la sede principal del Mundial de Fútbol. Una inversión que, según los dichos del propio CEO, parece haber sido un acierto gracias al arribo del astro argentino a comienzos de temporada, que promovió y aceleró la suscripción de abonados de todo el mundo al pack fútbol de Apple TV+.

Si bien la empresa de la manzanita no dio detalles de la cantidad de abonados nuevos que se sumaron al servicio de Apple TV+, las palabras públicas de Cook dejan traslucir que fueron muchos y en todo el globo los que de repente se interesaron por ver la -hasta hace meses- desconocida MLS. Poder ver a Messi en vivo y en directo jugando para el Inter Miami no es barato: la suscripción a Apple TV+ tiene actualmente un costo mensual de 7 dólares, a los que hay que pagar aparte el “MLS Season Pass”, por el que hay que desembolsar otros 12,99 dólares mensuales. Una aclaración: no hace falta tener dispositivos Apple para poder ver la MLS, ya que la app funciona en todos los sistemas. Eso sí: el abono de la MLS aumenta a 14,99 dólares para los que no cuenten con el servicio de Apple TV+.

“Messi a la MLS: la primera transferencia de un futbolista basada en un modelo de suscripción”, tituló el periodista Marcelo Gantman su interesante newsletter Big Data Sports. “Messi en el Inter de Miami es un game changer porque llega a un mercado deportivo diseñado para crear nuevos negocios, reglamentado para ser flexibles y para beneficio colectivo de los clubes”, detalló el especialista, explicando el sentido integral su llega a una liga en la que la MLS es la dueña de todos los equipos y en la que los inversionistas pagan millones por operar cada franquicia.

Es por eso que Apple no es la única que se beneficia con los goles de Messi en la MLS, donde ya marcó siete en cuatro partidos y llevó al Inter Miami -que había terminado en la última posición en el torneo- a pelear por un lugar en las semifinales en las dos competencias que disputa actualmente. Su rendimiento también le configura ganancias al propio Messi, ya que el contrato que firmó con el Inter Miami estipula no solo un salario millonario (se habla de 150 millones en dos años y medio), sino también participaciones en las ganancias del propio club por incremento de abonados y venta de camisetas con la 10 en la espalda. El sentido “colectivo” de la MLS hace que la sola presencia de Messi potencie a la liga y beneficie a todos los equipos que la juegan.

“Messi vende camisetas y todos los clubes ganan”, explica Gantman. “Adidas es el sponsor técnico de la MLS desde su creación en 1996. Viste a todos los clubes del campeonato. La última renovación de contrato se dio en enero de 2023 y con un plazo extendido de seis años. Adidas le paga a la MLS, según cifras del mercado, 833 millones de dólares por ese período. Si Messi recibirá parte sus ingresos por la venta de camisetas con su nombre, la situación no es diferente para los clubes que no son el Inter de Miami: todas las franquicias reciben un 15 por ciento de los ingresos generados por la venta de camisetas. Quiere decir que la venta de camisetas de Messi en el Inter de Miami es también un beneficio para el resto de los clubes”, detalló el periodista especializado en el marketing deportivo.

El andar de Messi por Estados Unidos, entonces, es mucho más que la búsqueda del futbolista de tranquilidad en una torneo menor, tras haber ganado todo en las grandes competencias. Su llegada forma parte de la estrategia comercial de construir una liga poderosa y millonaria que ni los fichajes de Pelé para el Cosmos en 1975 ni el de David Beckham para Los Angeles Galaxy en 2007 pudieron instaurar. Ya lo dijo Jorge Más, uno de los hermanos cubanos dueños del Inter Miami: “Messi puede convertir a la MLS en una de las mejores ligas del mundo”, declaró el empresario a El País de España. “Estados Unidos se convertirá en la nueva plataforma para jugadores jóvenes”, auguró. Está claro que Messi es mucho más que el mejor futbolista del mundo.