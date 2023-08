Unión por la Patria, después de idas y vueltas, definió que el cierre de campaña antes de las PASO será este jueves a las 18 en el Teatro Argentino de La Plata. El lugar, dijeron desde el búnker de la calle Mitre, "es un símbolo de una campaña que ha hecho de la Patria su eje discursivo", sin embargo, el acto no será convencional, ni un típico cierre de campaña peronista, se tratará de un "conversatorio". Es decir, el precandidato a presidente, Sergio Massa, estará en el escenario y responderá desde allí "a las preguntas e inquietudes de la ciudadanía" y, a su vez, dará sus propuestas "para defender a la Argentina".

"Sergio Massa encabezará un conversatorio con ciudadanos que representan sectores y problemáticas distintas", explicaron desde UxP. La idea fue discutida al interior del oficialismo donde había distintas posturas. Algunos querían un acto más tradicional --era el caso de varios intendentes del conurbano--, pero terminó primando la idea del conversatorio, que impulsaban los equipos de comunicación, encabezados por el catalán Antoni Gutiérrez Rubí. Aún es una incógnita qué hará la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, algunos no descartan que pueda participar del acto o del cierre en provincia de Buenos Aires, que se hará el día anterior en Merlo.

Según cuentan los estrategas, "unidad y orden" serán los ejes discursivos de este sprint final y el precandidato, mientras tanto, seguirá con recorridas de cercanía y actos sectoriales. En los últimos días estuvo en Berazategui, en jardines maternales. y en Lugano, en un comedor popular. El domingo, estuvo con movimientos sociales y este lunes con la CTA, con jóvenes en la UNSAM, con trabajadores pymes y con actores. Hoy martes encabezará un acto en la CGT y seguirá con la gira federal. Antes del acto con la central sindical, previsto a las 16 en el Directv Arena, Massa y Rossi viajarán a Rosario. El eje será la seguridad y el ministro hablará de replicar "el modelo Tigre" en materia de prevención del delito.

La cuenta regresiva para las primarias ya empezó y Sergio Massa lo sabe. Su agenda para estos días es frenética, como las últimas semanas, y la muestra fue el rally que el ministro-candidato protagonizó el lunes. Al mediodía encabezó un acto en el CCK con más de 300 pymes, de ahí se dirigió a la Universidad de San Martín donde compartió un acto con rectores, docentes y estudiantes y más tarde llegó a la sede de Foetra con Agustín Rossi para un acto organizado por la CTA. La jornada terminó con un encuentro de intelectuales y referentes de la cultura.

El acto en la CTA

Acompañado en el escenario por Rossi y, entre otros, por el secretario general de la Central, Hugo Yasky, Massa aseguró que hay que recuperar la pérdida de salario, "ya sea mediante las paritarias libres, la suma fija o alivios fiscales". "No nos tiembla el pulso para defender la mejora del ingreso en Argentina porque cuanto mejor están nuestros trabajadores, más crece la economía y mejor funciona nuestro sistema en términos de desarrollo económico", remarcó. Además, aseguró que "en el mundo del trabajo hay pisos ´prehistóricos´, como las vacaciones pagas, el derecho a la indemnización, las paritarias libres, el aguinaldo", y que "no puede ser que hoy la oposición esté discutiendo esos principios". "Hablan de costo laboral y para nosotros el trabajo es dignidad y un piso que no se negocia", subrayó.

Massa pidió "un esfuerzo militante" para estos cinco días que quedan de campaña. "Hay que salir a militar, sin esquivar la autocrítica, sabiendo que con muchos estamos en deuda, pero sabiendo también que lo que nos plantean como alternativa es la vuelta al pasado. Quiero pedirles que estos últimos cinco días vayan casa por casa, le digan a los compañeros que lo que hicimos, lo hicimos juntos y que lo que falta también lo vamos a hacer juntos. Que el futuro no es volver al pasado y que vamos a recupera la Argentina". Y finalizó: "Ojalá el 11 de diciembre estemos sentados juntos pensando el futuro de la Argentina desde la Casa de gobierno". Antes, había resaltado la importancia de la educación pública, los subsidios de tasas para pymes y de las medidas para proteger a jubilados, como el programa de medicamentos gratuitos. "Nosotros sentimos que esas políticas son los cimientos de la Argentina, y no podemos permitir que se debatan", puntualizó. En primera fila lo escuchaban la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, los diputados Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Carlos Heller y Daniel Gollán, también los ministros bonaerenses Walter Correa, y Cristina Álvarez Rodríguez y dirigentes de la central como Roberto Baradel y Sonia Alesso.

Al comienzo del acto hubo un homenaje y aplausos de pie para Milagro Sala, presa política, que este lunes perdió a su compañero, Raúl Noro. Yasky recordó que "cuando asumió Macri desde el primer día estuvimos en la calle", y que el macrismo fue "un frenesí de ataque a los trabajadores para quitarle derechos laborales y permitir la especulación financiera". "Esta fórmula expresa la unidad del campo popular y hay que defenderla porque no va a ser fácil volver si perdemos estas elecciones", puntualizó y aclaró que es necesario que Massa, el 14 de agosto, "aparezca en la tapa de los diarios como el candidato más votado". Rossi, a su turno, cuestionó a la oposición y dijo que "hay que pedir disculpas por lo que no se pudo hacer, pero no agachar la cabeza". También se tomó unos minutos para defender a Massa: "Mientras todos hablan, Sergio Massa hace". "En lo que queda hasta el domingo y del domingo hasta octubre, salgamos a militar con muchísima alegría y orgullo", concluyó.

Luego, Massa se dirigió al teatro Empire, del centro porteño, a un encuentro con intelectuales y representantes de la cultura. Allí, expresó que "desgraciadamente entramos en una etapa de debate político que pensamos que la Argentina no iba a tener nunca", ya que "desde el punto de vista del proceso histórico podríamos decir que estamos en una etapa pre peronista en la que se debate ya no cómo incorporar más derechos o temas nuevos a la agenda, sino la base de derechos que hoy tiene la Argentina". En esa línea explicó que "el sentido más importante que tenemos que construir frente a una oposición que se cansa de decir una y cien veces que somos un país de mierda y que somos un país fracasado, decirles que nosotros somos orgullosamente argentinos. Desde ahí nos vamos a poner de pie y desde ahí vamos a reconstruir la capacidad de soñar de nuestra gente".