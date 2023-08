A horas del acto en que la CGT ratificará su respaldo a la fórmula peronista de Unión por la Patria, el secretario adjunto de esa central obrera, Pablo Moyano, vaticinó que Sergio Massa será “el candidato más votado” en las primarias del domingo y de paso le pidió públicamente “que haga un esfuerzo más y dé una suma fija” para los sectores “que no llegaron a empatar ni a superar la inflación”.

“Tengo mucha fe en que Massa va a ser el candidato más votado y que después tendremos dos meses para seguir hablando con la gente” a fin de que respalde al oficialismo en las generales de octubre, remarcó el dirigente camionero.

El espaldarazo de Moyano al ministro de Economía y precandidato a presidente de UxP fue revalidado en la antesala de la convocatoria de hoy a las 16 en el estadio DirecTV Arena de Tortuguitas, organizado por la central obrera bajo la consigna "volver al trabajo y votar por los derechos".

Allí, la cúpula del movimiento obrero expresará su apoyo al oficialismo pero no sin dejar de lado algunas exigencias. Otro de los adjuntos de la CGT, Héctor Daer, ya le había pedido a Massa una “recomposición progresiva y constante del salario”.

Esta vez fue Pablo Moyano el encargado de recordar una de las demandas que, inclusive, generan divisiones internas tanto en la central como en el gobierno de Alberto Fernández. “Le estamos pidiendo a Sergio que haga un esfuerzo más y dé esa suma fija que reclamamos hace meses para los convenios que no llegan a empatar ni superar la inflación”, reiteró el dirigente camionero.

“Votar con memoria”

Moyano expresó su respaldo a Massa no sin reconocer “la bronca de la gente por la inflación, el aumento de precios y las medidas (económicas) que no llegan al bolsillo de los laburantes”. Así y todo, consideró que “el trabajador tiene que votar con memoria” y no olvidar quiénes están en la vereda de enfrente.

“Mucho peor vamos a estar si gana la derecha. Ya lo vivimos, así que después no lloremos cuando te saquen la indemnización o cuando te metan en cana por protestar”, remarcó.

Si a las elecciones generales las gana un candidato no peronista, los gremios “no vamos a estar discutiendo un bono o un punto más de paritaria” porque en ese eventual gobierno “van a limpiar a las paritarias y van a gobernar con política que ya sabemos que apuntan a perjudicar a los trabajadores”, advirtió durante una entrevista por Radio 10.

El dirigente consideró, además, que tanto Patricia Bullrich, como Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei “son lo mismo”. “Apuntan a debilitar a los trabajadores” porque para ellos “el problema de la Argentina son los laburantes, el costo laboral, y no las políticas cada vez más regresivas que ellos llevaron adelante”.

“Estallaron al país en 2001, hubo argentinos muertos en las plazas por un modelo económico que llevó a la destrucción del país. ¿Quiénes estaban en ese gobierno? Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Rodríguez Larreta, Ricardo López Murphy y Hernán Lombardi”, recordó.

En su opinión, “lo mismo ocurrió entre 2015 y 2019” durante el gobierno de Mauricio Macri, quien generó un “endeudamiento que lo van a tener que pagar nuestros nietos”.

“Son los mismos personajes que después de 23 años vienen a darnos soluciones mágica como si ellos hubieran caído de otro planeta”, sentenció y aseguró que, si la derecha llega al gobierno, “ningún sindicato ni dirigente va a estar dispuesto a entregar un punto de los convenios colectivos de trabajo”.