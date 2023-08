Miles de personas despidieron este martes a Sinead O'Connor en Dublin, Irlanda, en una emotiva una procesión que comenzó por la mañana y pasó por su antigua casa, donde vivió durante 15 años. De la caravana participaron los integrantes de U2 y hasta el presidente del país, Michael Higgins.

Las calles de Bray, localidad natal de O'Connor al sur de Dublín, fueron escenario del conmovedor adiós a la cantante, quien falleció a los 56 años el pasado 26 de julio. Más de 3000 personas se acercaron para rendirle tributo con fotos suyas y coronas de flores, y acompañaron el coche fúnebre mientras sonaban sus canciones de fondo.

Entre los presentes estuvieron el presidente de Irlanda, Michael Higgins; los integrantes de U2, Bono, The Edge y Adam Clayton; y el cantante y productor Bob Geldof.

La ceremonia fue realizada bajo el rito musulmán, y resaltó las penas y adversidades que la artista enfrentó a lo largo de su vida, incluida la pérdida de su hijo de 17 años en enero de 2022. El imán encargado de oficiar la misa elogió la voz de la artista, que dejó una fuerte impresión en toda una generación de jóvenes.



Quién era Sinéad O'Connor, la voz femenina de Irlanda



La artista nacida en 1966 saltó a la fama en 1990 con el hit "Nothing Compares 2 U", de su disco I Do Not Want What I Haven't Got. Ese trabajo discográfico (el segundo después de su debut en 1987 con The Lion and the Cobra), vendió 7 millones de copias.

Entonces, fue aclamada como una de las grandes revelaciones musicales del fin de siglo. Había comenzado su carrera como vocalista del grupo Ton Ton Macoute, y su ascenso en la segunda mitad de los 80 fue meteórico, hasta conquistar los rankings con su versión de "Nothing Compares 2 U", escrita originalmente por Prince.

Meses después, acompañó a Roger Waters como parte del grupo de músicos que se sumaron al exintegrante de Pink Floyd en la puesta de The Wall en Berlín.

Imagen: AFP

Conocida tanto por su cabeza rapada y sus opiniones contundentes sobre la religión, el sexo, el feminismo y la guerra como por su música, muchos la recuerdan por haber roto una foto del papa Juan Pablo II durante una aparición televisiva en el programa Saturday Night Live. Ese episodio de 1992 le granjeó el odio de sectores religiosos.

Más tarde, se ordenó sacerdotisa de una orden católica disidente en 1999, y en 2018 rechazó el cristianismo para convertirse al Islam, por lo que cambió su nombre a Shuhada' Sadaqat.



Como cantante publicó un total de diez álbumes de estudio, pero nunca dejó de lado su papel de activista, abordando diferentes problemáticas como el abuso infantil, que dijo haber sufrido, los derechos de las mujeres o el racismo.

Seguí leyendo: