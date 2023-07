En medio del rescate de recuerdos de los momentos más icónicos de Sinéad O'Connor, la cantante irlandesa que falleció de forma repentina el pasado miércoles a los 56 años, los fans trajeron al presente en las redes un viejo cruce con una referente del género musical pop de los últimos años: Miley Cyrus.

Ese encuentro ocurrió en 2013, cuando en una entrevista para la revista Rolling Stone, la ex estrella de Disney confirmaba que el videoclip de su canción "Wrecking ball" había estado inspirado en el de "Nothing compares 2 U", el hit de O'Connor de 1990.

En el video musical, la artista estadounidense aparece casi desnuda sobre una bola de demolición en varias escenas, y también se muestra lamiendo una maza. Sin embargo, en el icónico videoclip de los noventa, O'Connor realiza una interpretación de una balada de Prince en primer plano y una lágrima cae por su rostro.

Tras leer las declaraciones de la ex "Hannah Montana" en la revista, Sinéad, quien toda su vida mantuvo firmes sus convicciones feministas y consolidó un fuerte enfrentamiento con la explotación en la industria de la música, decidió escribirle una carta. Por entonces Cyrus tenía 26 años y O'Connor 46.

En un tono "amoroso" y apelando a su "espíritu maternal", la intérprete irlandesa le pedía a Miley que no "oscureciera" su "talento" permitiéndole a los CEO de la industria musical que la "prostituyan", y además, le recordaba que nada bueno vendría de permitir a otros que la explotaran.

En medio de la extensa carta, la cantautora se pronunció sobre su apariencia con la cabeza rapada en el videoclip de "Nothing compares...", que según Miley, fue una fuente de inspiración. "El look que elegí lo elegí a propósito en un momento en que mi compañía discográfica me animaba a hacer lo que vos hiciste. Sentí que preferiría ser juzgada por mi talento y no por mi apariencia. Estoy feliz de haber tomado esa decisión", afirmó.

En este sentido, reflexionó: "Tu empoderamiento real como mujer sería negarte en el futuro a explotar tu cuerpo o tu sexualidad para que los hombres ganen dinero".

Casi a lo último, la artista fallecida le pedía a Miley que tuviera cuidado con "los mensajes que envía a las demás mujeres", porque "guste o no, las mujeres en la industria somos modelos a seguir".



"Las mujeres deben ser valoradas por mucho más que su sexualidad. No somos meros objetos de deseo. Te aliento a enviar mensajes más saludables a tus pares, porque ellas y vos valen más que lo que está sucediendo actualmente en tu carrera", cerraba.

La carta completa de Sinéad O'Connor a Miley Cyrus

Querida Miley,

No iba a escribir esta carta, pero hoy estuve esquivando llamadas telefónicas de varios diarios que querían que comentara lo que dijiste en Rolling Stone, que tu video de 'Wrecking Ball' fue diseñado para ser similar al de 'Nothing Compares...'. Así que esto es lo que necesito decir… y lo digo con espíritu materno y con amor.

Me preocupa mucho que quienes te rodean te hayan hecho creer, o te hayan alentado a creer, que de alguna manera es "genial" estar desnuda y lamiendo mazos en tus videos. De ser el caso, vas a oscurecer tu talento al permitir que te proxeneticen, ya sea culpa del negocio de la música o de vos misma prostituyéndote.

A la larga, nada más que daño vendrá por permitir que te exploten, y no es de ninguna manera un mensaje empoderante -ni para vos ni para ninguna otra mujer- el que debas ser valorada por tu atractivo sexual más que por tu obvio talento.

Me alegra saber que soy un modelo a seguir para vos, y espero que por eso prestes mucha atención a lo que te estoy diciendo. Al negocio de la música no le importás una mierda, ni le importamos ninguno de nosotros. Te van a prostituír por todo lo que valés, y hábilmente, te van a hacer pensar que es lo que vos querías. Pero cuando termines en rehabilitación como resultado de haber sido prostituida, 'ellos' van a estar tomando sol en sus yates en una isla caribeña que compraron vendiendo tu cuerpo, y te vas a encontrar muy sola.

A ninguno de los hombres que te comen con los ojos le importás una mierda, no te dejes engañar. Muchas mujeres confundieron la lujuria con el amor. Si te quieren sexualmente, eso no significa que les importes un carajo. Nadie que se preocupe por vos podría soportar que te proxeneticen... y eso te incluye a vos misma.

Sí, estoy sugiriendo que no te preocupás por vos misma. Eso tiene que cambiar. Deberías ser protegida como una preciosa jovencita por cualquier persona a tu servicio y cualquiera que te rodee, incluyéndote a vos misma.

Este es un mundo peligroso. No alentamos a nuestras hijas a caminar desnudas porque las convierte en presas de animales y menos que animales, una mayoría angustiante de los cuales trabajan en la industria de la música y sus medios asociados.

Valés más que tu cuerpo o tu atractivo sexual. El mundo del espectáculo no ve las cosas de esa manera, les gusta que las cosas se vean de otra manera, ya sean revistas que te quieren en su portada, o lo que sea. No te hagas ilusiones… todos te quieren porque están ganando dinero con tu juventud y tu belleza, cosa que no podrían hacer excepto por el hecho de que tu juventud te ciega a los males del mundo del espectáculo. Si tenés un corazón inocente, no podés reconocer a los que no lo tienen.

Repito, tenés suficiente talento para no dejar que el negocio de la música te prostituya. Tampoco deberías dejar que se burlen de vos. No pienses ni por un momento que a alguno de ellos le importas un carajo. Ellos están ahí por el dinero… nosotras estamos ahí por la música. Siempre fue así, y siempre será así. Cuanto antes lo sepa una joven, antes podrá tener realmente el control.

También dijiste en Rolling Stone que tu look está basado en el mío. El look que elegí, lo elegí a propósito en un momento en que mi compañía discográfica me animaba a hacer lo que vos hiciste. Sentí que preferiría ser juzgada por mi talento y no por mi apariencia. Estoy feliz de haber tomado esa decisión, sobre todo porque no me encuentro en el proverbial montón de trapos ahora que tengo casi 47 años de edad. Lamentablemente, muchas artistas femeninas que basaron su imagen en torno a su sexualidad terminan cuando llegan a la mediana edad.

Tu empoderamiento real como mujer sería negarte en el futuro a explotar tu cuerpo o tu sexualidad para que los hombres ganen dinero. Ni siquiera necesito hacer la pregunta... Estuve en el negocio lo suficiente como para saber que los hombres están ganando más dinero que vos desnudándote. Realmente no es nada 'cool'.

Y estás enviando señales peligrosas a otras mujeres jóvenes. Por favor, en el futuro decí "no" cuando te pidan que te prostituyas. Tu cuerpo es para vos y tu novio. No es para todos los sucios que escupen semen en la red, o para todos los codiciosos ejecutivos de compañías discográficas para comprarles diamantes a sus amantes.

En cuanto al desprendimiento de la imagen de Hannah Montana... quienquiera que te diga que desnudarte es la forma de hacerlo, no respeta en absoluto tu talento, ni a vos como jovencita. Tus registros son lo suficientemente buenos como para que no necesites deshacerte de Hannah Montana. Ya se fue por muuuucho... No porque te desnudaras, sino porque hacés grandes discos.

Nos guste o no, las mujeres en la industria somos modelos a seguir y, como tales, tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que enviamos a otras mujeres. El mensaje de que de alguna manera es genial ser prostituida... no es tan genial Miley, es peligroso.

Las mujeres deben ser valoradas por mucho más que su sexualidad. No somos meros objetos de deseo. Te aliento a enviar mensajes más saludables a tus pares, que vos y ellos valen más que lo que está sucediendo actualmente en tu carrera. Amablemente despedí a cualquier hijo de puta que no haya expresado una alarma, porque no se preocupan por vos.

Sinéad.