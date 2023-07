La reconocida cantante irlandesa Sinéad O'Connor murió este miércoles a los 56 años, y momentos después de que se conociera el hecho, la familia de la intérprete emitió un escueto comunicado en el que pide por "privacidad en este momento tan difícil".

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”, compartieron al diario The Irish Times.



En este sentido, el mencionado medio fue quien dio la primicia de la noticia durante la tarde, pero sin dar mayores precisiones sobre las causas del deceso.

El recuerdo de Sinéad O'Connor

Varias personalidades le rindieron tributo y lamentaron el fallecimiento de la ganadora del Grammy y recordada artista que interpretó la exitosa balada Nothing Compares 2 U de 1990.

Entre los primeros estuvo el mensaje del primer ministro irlandés, Leo Varadkar, quien extendió sus "condolencias a su familia, amigos y a todos los que amaban su música". "Su música era amada en todo el mundo y su talento era inigualable e incomparable", escribió el jefe del Gobierno dublinés en Twitter.

El humorista irlandés Dara O'Briain, conocido presentador de la cadena británica BBC, mostró su sorpresa por "la triste noticia": "Pobre. Espero que supiera cuánto se la amaba".



El músico Tim Burgess, de la banda "The Charlatans", aseguró que Sinéad era "la verdadera encarnación del espíritu punk" y recordó que nunca "se comprometió", una actitud vital "que hizo que su vida fuera una lucha". "Espero que haya encontrado la paz", agregó.

La dura carrera de la cantante

Sinéad O'Connor saltó a la fama en 1990 con el exitoso Nothing Compares 2 U, de su disco I Do Not Want What I Haven't Got. Estos trabajos le valieron cuatro nominaciones a los Grammy de 1991, llevándose finalmente el premio a Mejor Álbum Alternativo.

A pesar de una gran carrera musical, en el transcurso de los 90, su popularidad estuvo marcada por la polémica por sus opiniones políticas y religiosas.



Después de romper en Saturday Night Live (SNL) la foto del papa Juan Pablo II en 1992 -tras acusar a la iglesia por abusos sexuales y pedofilia-, se ordenó sacerdotisa de una orden católica disidente en 1999, y en 2018 rechazó el cristianismo para convertirse al Islam, por lo que cambió su nombre a Shuhada' Sadaqat.

Con 10 trabajos discográficos, O'Connor nunca dejó de lado su papel de activista, abordando diferentes problemáticas, como el abuso infantil, el feminismo y el racismo. Asimismo, se reportó que en la actualidad trabajaba en un nuevo disco, el cual "estaba esperando por salir".



Los problemas de salud mental también fueron una constante en la vida de la artista, madre de cuatro hijos, unos de los cuales, Shane, se suicidó el pasado año a los 17 años, después de estar desaparecido durante varios días.



Tras este suceso, la cantante explicó en sus redes sociales que su hijo "decidió poner fin a su lucha terrenal" y pidió que "nadie siguiera su ejemplo".

