A cuatro días de las PASO Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria, cerró su campaña junto al precandidato a presidente del espacio Sergio Massa. Frente a miles de militantes que lo escuchaban atentos sentados en sus butacas del teatro Gran Rex, Santoro dio un discurso encendido en el que aseguró que dentro de su espacio "no peleamos solo contra un partido político, sino contra un bloque de poder y contra un sistema que hace 16 años está articulado para usar el Estado en beneficio propio". Luego arengó: "Cayó el Imperio Romano, cómo no vamos a poder ganarle a Juntos por el Cambio en la Ciudad. Nada es imposible".

Massa cerró allí su quinto acto del día. Con la voz cascada, después de hablar minutos antes ante miles de personas en el acto de la CGT, dijo: "Les pido a cada uno de ustedes que hagan un esfuerzo estos días hasta el domingo. Vayan barrio por barrio, casa por casa, a pedirle a cada vecino o amigo que no volvamos para atrás. Digan que es cierto que nos faltaron cosas, pero que el camino es seguir adelante. Para atrás está el ajuste, la violencia y el odio y para adelante el amor, el trabajo, la producción y la educación". "Podemos perder o ganar, pero sepan que tienen un candidato que va a dejar todo en la cancha para defender nuestros colores", finalizó y el teatro estalló en aplausos.

El cierre de UxP en CABA fue el primero que organizaron los equipos de campaña ubicados en el búnker de la calle Mitre antes de la veda que comenzará a regir el viernes a las ocho de la mañana. Este miércoles, en tanto, será el cierre de provincia de Buenos Aires, en la localidad de Merlo, que fue el municipio que el gobernador Axel Kicillof ya había elegido para cerrar su campaña antes de las PASO en 2019. El día siguiente --y último antes de la veda-- está reservado para el cierre nacional. Será en el Teatro Argentino de La Plata y el formato un "conversatorio" protagonizado por Massa. Por el momento, está descartado que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asistan a alguno de los dos. CFK, de hecho, el jueves viajaría a El Calafate, donde votará el domingo.

Foto: Guadalupe Lombardo

Una "alternativa"

El formato del acto de cierre en Ciudad de Buenos Aires, si bien no fue un conversatorio, también fue particular. Sobre el escenario se montaron asientos con almohadones en los que se fueron ubicando los candidatos a presidentes de cada comuna; los candidatos a legisladores porteños y los candidatos a legisladores nacionales. En el centro había cuatro banquetas: una para Paula Penacca, que encabeza la lista de diputados nacionales; otra para Matías Lammens, primer candidato a legislador porteño; otra para el precandidato a vicepresidente Agustín Rossi y otra para Santoro. Cada uno de ellos iba entrando a medida que terminaba el discurso del anterior y por ese motivo no hubo una banqueta para Massa, que cerró el acto. Adelante de ellos había una palabra escrita en letras blancas y gigantes que decía: "alternativa". Todos los candidatos la usaron en sus discursos.

Santoro, por ejemplo, aseguró que "este es un espacio de militantes que tiene claro por lo que pelea. No es solo una alternativa a un gobierno que está agotado después de 16 años, sino que quiere pelear por las banderas que teníamos cuando éramos pibes. Quiero ser jefe de gobierno porque quiero poner al ser humano en el centro de la discusión y porque creo que hay que desmercantilizar las relaciones sociales", dijo. Luego, añadió que "es injustificable que el Estado sea un actor relegado a segundo plano que profundiza las desigualdades que el mercado genera". Además, el candidato prometió que si UxP es gobierno "van a auditar los negocios de este gobierno corrupto"; derogar el código urbanístico; prohibir la venta de tierra pública; derogar la venta de Costa Salguero y hacer allí un parque público. "Vamos a defender lo que es de todos", sentenció.

Como problemáticas y ejes centrales que trabajará en caso de conducir el GCBA, Santoro mencionó los problemas de salud mental en la población joven, para los que propuso "un sistema público fuerte que garantice la salud mental para todos y todas"; también los problemas de vivienda, para lo que propuso regular plataformas de alquiler temporario como Airbnb e iniciar con un parque público de viviendas; la problemática de las vacantes en los colegios y la de las personas en situación de calle a las que prefirió llamar: "vecinos en situación de calle". "Somos una fuerza política que no tiene precio, que no se vende y que quiere terminar con esta sociedad injusta", puntualizó. Para finalizar su discurso, mencionó a Belgrano, San Martín, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y por último a CFK. El público saltó de sus asientos para aplaudir y cantar. En ese momento Santoro presentó a Massa.

Foto: Guadalupe Lombardo

Massa tomó el micrófono y lo primero que dijo fue: "qué difícil hablar después del toro". Más tarde, agregó que "el deseo de transformar lo imposible en posible es, en definitiva, lo que les va a permitir, no solo este domingo tener al candidato más votado en la ciudad de Buenos Aires, sino también mostrarle a los porteños que hay dos proyectos en esta ciudad". Ese es uno de los objetivos que se plantean en el comando de campaña porteño: que al igual que Massa a nivel nacional, Santoro sea el candidato único con más votos en el distrito.

El precandidato a presidente también se tomó unos minutos para citar a la vicepresidenta, que este martes compartió en sus redes un fragmento de una entrevista que le hicieron al expresidente Mauricio Macri, y cuestionar a la oposición. Massa dijo: "Nos dejaron el cepo más grande, que es la deuda con el FMI, que, como hoy dijo CFK: 'papi, lo trajiste vos, no te hagas el distraído'", y subrayó que, además de esa deuda, el gobierno del FDT afrontó la pandemia, la guerra y la sequía. "Sé que cuando planteamos eso muchos vecinos lo sienten como excusa y que el sueño que abrazaron con el FDT en 2019 no los terminó de llenar, pero tenemos que plantear que no podemos volver atrás", puntualizó y aseguró: "nuestra responsabilidad es volver a repetir el ejemplo que la Argentina y Brasil dieron en 2005 con Néstor y Lula: Pagarle al fondo para volver a ser soberanos a la hora de tomar decisiones". Una vez más, todos se volvieron a parar y cantaron con los dedos en V: "patria sí, colonia no".