Juntos por el Cambio: La imagen de unidad duró menos que un flash

Por Werner Pertot

Después de la foto de unidad con Jorge Macri, se impuso una guerra de fotos provinciales entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño mostró músculo político con una imagen rodeado de todos los gobernadores electos de JxC y algunos con chances. Bullrich no tuvo algo similar para contraofertar, pero se mostró con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, que compite por la gobernación de Entre Ríos. En tanto, el ex presidente Mauricio Macri no se jugó: evitó contar públicamente que votará por Bullrich. Pero sí se ocupó de marcar sus diferencias con Larreta: dijo que no está de acuerdo con negociar con el peronismo para lograr mayorías parlamentarias. El jefe de gobierno porteño le retrucó con que se necesitan esas mayorías para sacar leyes: "Sin leyes no hay cambios".