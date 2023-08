La clínica Luz Médica de la provincia de Tucumán, vinculada a la causa que investiga la posible muerte de María de los Ángeles "Marita" Verón, fue fundada en 2013 y en 2022 se convirtió en noticia por el foco de Legionella que se registró en ese sanatorio y a raíz del cual murieron 6 personas.



Entre el 20 y el 23 de agosto del año pasado, un grupo de seis pacientes, entre ellos personal de salud de la clínica, comenzaron a manifestar síntomas de neumonía bilateral de origen desconocido.



Días después, se fueron sumando nuevos casos de Legionella --una bacteria que afecta principalmente las vías respiratorias y que suele derivar en cuadros de neumonía--, todos ellos correspondientes "al mismo brote y al mismo lugar de contagio".



A raíz del brote de Legionella, la clínica ubicada en Marcos Paz al 900 de la capital tucumana fue inhabilitada más de 40 días.



En aquella oportunidad, el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, indicó que "todo tiene su protocolo, y trabajamos sobre evidencia científica. Estamos con la presencia de expertos a nivel mundial haciendo el diagnóstico y la búsqueda activa, la toma de muestras y el procesamiento de éstas", tras lo cual contó que los profesionales "se quedarán hasta el viernes".



Con respecto al funcionamiento de la clínica --que se encontraba cerrada y cuyos pacientes fueron trasladados-- había dicho que "no habrá habilitación hasta no tener la seguridad del cien por cien de que la bacteria ya no está".



Ayer, uno de los abogados de Susana Trimarco, madre de "Marita", aseguró en la conferencia de prensa que brindó en la sede de la Fundación María de los Ángeles, en Tucumán que la clínica Luz Médica "sería uno de los lugares donde habría estado el cuerpo" de la joven que desapareció en 2002.



José D'Antona sostuvo que "hay también otros lugares, que no son clínicas, ni hospitales, donde también podría haber estado antes de terminar ahí".



El sanatorio Luz Médica, que según su página web cuenta con 78 profesionales médicos y 120 empleados, fue fundado por el sindicalista Julio Luna, quien murió en diciembre de 2020 a los 74 años después de permanecer internado por una infección agravada por covid-19.



Luna tuvo una larga carrera como dirigente de Luz y Fuerza, sindicato que hoy fue involucrado en la causa por Trimarco.



Además, Luna condujo el club de básquet Tucumán BB, en donde fue jugador y luego presidente.



Antes de tomar el control del club de fútbol All Boys de San Miguel de Tucumán, tuvo como objetivo asumir la presidencia de San Martín, en los primeros años del 2000, pero la familia Ale ganó la pulseada.



La madre dijo esta mañana que las personas involucradas en la investigación de la desaparición de su hija "son muy amigos de la Rubén 'La Chancha' Ale" y que "la pelea se arma porque "La Chancha" se quería apoderar de esos gremios (que se mencionan en la causa) y es ahí cuando aparece la carpeta".



La carpeta tendría fotos que demostrarían que Marita Veron está muerta y habría sido utilizada como método de extorsión en disputas de poder gremial, según contaron hoy en conferencia de prensa.