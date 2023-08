Lo que la familia de Morena Domínguez le pidió al gobierno de la provincia de Buenos Aires fue “celeridad” en la resolución judicial del caso. Eso fue lo que Antonia, la abuela de la niña asesinada ayer en Lanús, le dijo al gobernador Axel Kicillof durante una charla mantenida a horas de haber ocurrido el crimen.

“El único pedido de la abuela fue que el gobernador le pidiera celeridad a la Justicia. Es lo único que nos pidió”, reveló el jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien el miércoles fue uno de los responsables de coordinar el trabajo que la administración provincial desplegó en torno de la familia y la comunidad educativa de Villa Giardino, donde vivía la niña de 11 años asesinada en un asalto.

Según Bianco, la conversación con Antonia, madre de Hugo Domínguez, fue breve pero sentida. “Axel le dio el pésame, un mensaje contenedor y luego le aseguró que el gobierno de la provincia va a hacer lo imposible para que quienes cometieron el crimen paguen como corresponde”.

Tras ello, la exigencia de la mujer fue pedirle al mandatario que intervenga y que le transmita al Poder Judicial la necesidad de que el caso se resuelva cuanto antes.

Bianco adelantó que en el transcurso de esta tarde, Kicillof intentará comunicarse con el padre y la madre de Morena.

“Ayer lo hablamos con Axel y fue el hecho más triste que nos ha tocado como gobierno”, resaltó el funcionario al referirse al crimen de la nena de 11 años producto de un asalto mientras iba al colegio en la localidad lanusense de Villa Diamante.

“Esto no se soluciona con discursos de odio ni con balas”

Por otra parte, el jefe de asesores dejó claro que la administración de Unión por la Patria (UxP) está dispuesta a “trabajar en conjunto” con las demás fuerzas políticas para elaborar proyectos para mejorar los sistemas de seguridad, pero dejó claro que no lo hará sobre la base de discursos de odio.

Desde el gobierno “estamos dispuestos a trabajar en conjunto pero no estamos dispuestos a los discursos de odio y meramente punitivistas”, remarcó el funcionario. En su opinión, hay que analizar la situación “desde una perspectiva humanista”.

“Esto no se soluciona con discursos de odio ni con balas –sentenció-. Lo cual no quiere decir que no tengamos que reforzar la presencia y la tecnología provincial a través de la prevención del delito”, reconoció.

Bianco reconoció que “va a haber que hacer más esfuerzos de los que venimos haciendo” y, en este sentido, sostuvo que además de mejorar la seguridad habrá que “construir na sociedad más justa, inclusiva y con menos violencia, mejorando la calidad de nuestra democracia y con más presencia del Estado”.