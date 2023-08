El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, se refirió este jueves a la cobertura de los medios y el "carancheo" de un sector político tras la muerte de Morena Domínguez en Lanús.

En su editorial, Morales destacó el comportamiento de una parte del sector político y de Juan Grabois en medio de la tragedia. No obstante, apuntó contra la fake news que involucraba a la diputada nacional Natalia Zaracho con un autor del crimen de la menor y a la demonización de los movimientos sociales: "En vez de tomar que Morena es una chica ayudada por los movimientos sociales -el padre es compañero de Grabois- víctima de algo que no tiene nada que ver esos movimientos por más que se llevaron por delante hasta la honorabilidad de la diputada Zaracho que es una vergüenza. A veces sentís que te tapa la infamia, que te cubre, que te envuelve y no tenes salida", sostuvo.

Y agregó: "Todo el día, por otra parte, la mentira y el carancheo. La ventajeada política. Yo diría la idiotez humana reptando por pasillos de canales repetitivos hasta el cansancio. Todo el día igual, ley de imputabilidad por caminos distintos. La derecha a pleno rumbo a los pibes y el dato era falso. El tiempo perdido, precioso. La noticia la sacaron de la Municipalidad de Lanús", aseguró.

"(Néstor) Grindetti había propuesto días antes imputabilidad temprana, se acuerdan que lo estuvimos criticando. Ahora salían a decir que los asesinos eran menores de 14. Pudo suceder, pudo ser así. Excepcionalmente, el 0,01 de los crímenes los cometen personas de 14 o 15 años. Pudo suceder en consecuencia. Se pudo dar, pero no fue así", agregó.

Y continuó: "Si hubiera sucedido tampoco es el camino, pero ni siquiera era verdad, era falso. Y los medios le daban un crédito espantoso a la falsedad, que es lo que suelen hacer. Y después el carancheo: inmediatamente las culpas a alguien que no sea de la tropa. (Patricia) Bullrich, olvidada de que la tragedia ocurrió en Lanús. Kravetz, Grindetti, Milei abrazados al espanto de ese infantilismo violento de el más conocido de los violentos como candidatos que es Milei. No hablaron de política un día que era para la política. Ese fue un error. Pero no para la chiquita partidaria, para la política grande. Para apreciar la injusticia brutal de este mundo que tiene a pobres en pie de guerra contra pobres. Que los asesinos de cada día son los que empobrecen, los que le quitan de la boca la comida a la gente".

El editorial completo de Víctor Hugo