"Todos esperamos que haya castigos para los responsables del asesinato de Morena". Con esas palabras, el gobernador Axel Kicillof volvió a pedir por el rápido esclarecimiento del crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años a quien el miércoles por la mañana, durante un asalto resultó atacada y arrastrada para robarle sus pertenencias, cuando llegaba caminando a una escuela en el partido bonaerense de Lanús.

"Ayer estuve trabajando todo el día y hasta la madrugada, sólo salí por un medio de comunicación, intentando no generar sobre esto una discusión de trincheras porque es un tema tremendamente delicado", dijo el mandatario bonaerense en una entrevista brindada a Radio Urbana.

Por el crimen de la niña fueron detenidos los hermanos Miguel Ángel Madariaga (28), alias "Miguelito", y Darío Humberto Madariaga (25), a quienes la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, les imputó el delito de "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento".

Kicillof detalló que "intervienen cinco ministerios de la provincia" para acompañar tanto a la comunidad educativa de la escuela a la que asistía la niña, como a su familia. "Está trabajando la gente de acompañamiento a las víctimas del Ministerio de Justicia y también la Dirección General de Cultura y Educación", contó el gobernador.

A su vez, el mandatario sostuvo que "la familia de Morena pide que actúe la Justicia", destacó el hecho de que se haya podido "apresar a los que la fiscal considera que son los sospechosos en Villa Zabaleta, Capital" y precisó que "en ese momento, la policía, que es auxiliar de la Justicia, deja de actuar".

"Rápidamente se dio con los sospechosos, la abuela materna pedía, y es lo que todos esperamos, que haya castigos a los responsables de esto", señaló y analizó que como "los delitos son multicausales, la respuesta debe ser multiagencial".

Luego, precisó que se comunicó en tres oportunidades con el intendente de Lanús y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, con quien mantuvo conversaciones "cordiales". "Les pregunté qué necesitaban, me puse a disposición. No me voy a poner a discutir en una situación así, ni a tratar de hacer señalamientos. Podría dar datos de la asistencia (de la provincia) al municipio, pero no es lo que se espera y no lo voy a hacer", remarcó Kicillof.

Casi en paralelo, el intendente en uso de licencia y también presidente de Independiente reiteró en Radio Rivadavia el pedido para una mayor descentralización en favor de las intendencias en materia de seguridad y reclamó impulsar una ley para bajar la edad de imputabilidad. "Venimos pregonando que la Policía Local dependa del intendente y que haya una coordinación entre los tres gobiernos", desarrolló Grindetti, quien competirá en la boleta que encabeza Patricia Bullrich a nivel nacional.

"Tenemos una propuesta de repensar la Provincia sin que eso implique generar nuevas estructuras del Estado", prometió, y pidió "un empoderamiento de los intendentes en la ejecución, porque es muy difícil manejar una provincia tan diversa desde La Plata".

"Es difícil ser candidato, contar cómo es la cosa y que, con un Gobierno que arma tan bien el relato, no salgan a decir que lo estoy politizando y sacando de encima la responsabilidad”, advirtió el precaandidato que en tres día disputará la interna opositora contra Diego Santilli, candidato bonaerense de Horacio Rodríguez Larreta.

En medio de la conmoción general que empujó a los precandidatos y precandidatas a levantar los actos de cierre de campaña en todo el país, el ex vicejefe de Gobierno porteño había tuiteado sumándose a la ola de manifestaciones que, principalmente desde la oposición, se replicaron en la jornada del miércoles. “Siento una enorme tristeza y le envío las condolencias a la familia y seres queridos de Morena”, escribió Santilli y agregó: “Seamos muy respetuosos del dolor y le pido a la justicia que actúe rápidamente para encontrar a estos asesinos para que les caiga todo el peso de la ley”.

Kicillof, por su parte defendió el plan de seguridad de la Provincia aunque admitió, ante la muerte de la niña, que "lo hecho no alcanza, y está a la vista". Sin embargo, subrayó que su administración posee "un plan, un mapa y toma medidas" e insistió en que "las causas son múltiples y hay vulnerabilidad".

"En este momento debemos trabajar, acompañar y dejar actuar a la Justicia. Como dijo el ministro de Seguridad, Sergio Berni, hay que abordar el tema rápidamente. Se puede avanzar. Hicimos muchísima inversión. No es momento de hablar de ello, pero lo peor es que aparezcan consignas facilistas. Vamos a seguir trabajando, invirtiendo y tratando de resolver eso con más Estado", concluyó.