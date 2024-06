En las efemérides del 16 de junio sobresalen estos hechos que un día como hoy ocurrieron en la Argentina y el mundo:

1904. Joyce, Ulises y el día más famoso en la historia de la literatura

Leopold Bloom sale de su casa en Dublín y recorre la ciudad. Sus peripecias de ese día normal son extrapolables a la Odisea en la pluma de James Joyce. El escritor cuenta la historia de Bloom, su esposa y el joven Stephen Dedalus en Ulises, la novela más influyente del siglo XX, que se publicó en París en 1922. Es probablemente el día más famoso de la historia de la literatura. Al parecer, Joyce escogió el 16 de junio de 1904 por ser el día en que comenzó su relación con Nora Barnacle. El llamado Bloomsday genera actividades relacionadas a Ulises y Joyce en Dublín y otras ciudades cada 16 de junio.

1949. Nace Jairo

En Cruz del Eje nace Mario Rubén González, más conocido como Jairo. Una de las grandes voces de la música popular argentina, se instaló en España y Francia en los 70. Colaboró junto a Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, al igual que con Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui. Cantó ante 800 mil personas la noche del discurso de Raúl Alfonsín en el cierre de la campaña radical en 1983. Ha grabado el Himno Nacional Argentino. Su carrera se extiende hasta hoy con una gran discografía.

1955. El bombardeo de Plaza de Mayo

Aviones de la Marina bombardean Plaza de Mayo. El vicealmirante Samuel Toranzo Calderón y el contralmirante Benjamín Gargiulo ordenan el ataque, en el marco del conflicto de Juan Perón con la Iglesia. El 11 de junio, en un confuso episodio, una bandera argentina había sido quemada durante una manifestación antiperonista. Aviones Gloster Meteor despegan para lo que se supone una exhibición en desagravio de la enseña patria. Sin embargo, lanzan bombas sobre la población civil y atentan contra la Rosada, con el objetivo de matar a Perón. Hay más de 300 muertos. Un escuadrón de aviadores leales sale a repeler el ataque y se produce el primer combate aéreo de la historia sobre Buenos Aires. El mandatario sale ileso y fracasa la intentona. Los aviones golpistas huyen a Montevideo. Gargiulo se suicida esa noche, mientras manifestantes peronistas atacan varias iglesias en Buenos Aires. Perón caerá tres meses más tarde.

1963. El primer viaje de una mujer al espacio

Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en viajar al espacio. La cosmonauta soviética viaja a bordo de la Vostok 6. Regresa el 19 de junio tras pasar 70 horas en el espacio (más que los siete astronautas norteamericanos del Proyecto Mercury juntos) y orbitar 48 veces alrededor de la Tierra. Más tarde hizo carrera política en la URSS y, tras la caída del comunismo, accedió a una banca en la Duma, la Cámara Baja del parlamento ruso.

1976. La masacre de Soweto

Jóvenes negros salen a protestar en Soweto, un suburbio de Johannesburgo. Reclaman contra la enseñanza obligatoria del afrikáans, el idioma de los blancos supremacistas. La protesta es reprimida por la policía de manera brutal. Las autoridades reconocen 23 estudiantes muertos, pero extraoficialmente se habla de entre 700 y 1000 víctimas fatales. La masacre de Soweto le da dimensión global al drama del apartheid en un país que ha consagrado el racismo en su Constitución.

2012. Adiós a Alicia Steimberg

A los 78 años muere la escritora Alicia Steimberg. Nacida en 1933, se recibió de maestra normal. De 1971 es su debut literario, Músicos y relojeros, libro al que siguió La loca 101 dos años más tarde. La novela Cuando digo Magdalena le valió el Premio Planeta en 1992. Entre sus títulos posteriores se cuentan Aprender a escribir y La música de Julia. Con Ana María Shua compiló la Antología del amor apasionado. Coordinó talleres literarios y fue traductora del inglés.

2017. Muere Helmut Kohl

El excanciller alemán Helmut Kohl fallece a los 87 años en Ludwigshafen am Rhein, su ciudad natal. Llegó a la jefatura de la Unión Demócrata Cristiana en 1973. La ruptura del pacto de gobierno entre socialdemócratas y liberales lo convirtió en 1982 en canciller de la entonces Alemania Occidental. Ocho años más tarde pasó a ser el jefe de Estado de la Alemania reunificada. Revalidó su liderazgo en las urnas al tiempo que el país se convirtió en el motor económico de Europa. Fue derrotado por el socialdemócrata Gerhard Schröder en 1998 y abandonó la política.

2019. El apagón que dejó sin electricidad a casi toda la Argentina

Un apagón eléctrico deja a oscuras a gran parte de la Argentina. El corte también se extiende a Paraguay y Uruguay. Un error operativo de Transener, la empresa de transporte de energía, deja sin servicio la línea de alta tensión Colonia Elía-Campana. La provincia de Tierra del Fuego es la única que no se ve afectada. Unos 50 millones de personas se quedan sin suministro. El corte comienza a las 7 de la mañana de ese domingo, que además era Día del Padre. A las 10 se normaliza el servicio en Buenos Aires, y al mediodía en gran parte de Uruguay. Recién a las 20:30 se supera el incidente.

2023. Fallece Daniel Ellsberg

A los 92 años muere Daniel Ellsberg, el analista de las Fuerzas Armadas estadounidenses que filtró los llamados “Papeles del Pentágono”. Los documentos publicados por The New York Times en 1971 mostraron la implicancia de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y escandalizaron ante la afirmación de que el gobierno de Lyndon Johnson había mentido pata justificar su intervención en el sudeste asiático. Ellsberg sustrajo el material clasificado y se convirtió en un símbolo de la lucha por el fin de la guerra. En 2006 le fue conferido el Premio Right Livelihood, conocido como “Premio Nobel Alternativo”.

Además, se celebra en la Argentina el Día del Ingeniero; y es el Día Internacional del Biotecnólogo.