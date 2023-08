Mientras la fiscal del caso, Marcela Sánchez, decidió apartar a la Policía de la Ciudad de la investigación sobre la muerte de Facundo Molares, el manifestante que falleció tras una violenta represión, las autoridades porteñas insisten en hablar de una "descompensación" y respaldan el accionar de la fuerza.



"Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares", inició su mensaje, el jefe porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.

Y agregó: "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite".

También, Larreta destacó el accionar del SAME que "dio respuesta como es habitual, cuidando siempre a los vecinos de la Ciudad", y no desaprovechó la oportunidad de la muerte de Molares para lanzar un mensaje en código de campaña: "Los argentinos necesitamos vivir en paz (...) Como vengo sosteniendo hace tiempo, tenemos que dejar atrás la violencia, las agresiones y la confrontación. Voy a liderar junto a millones de argentinos ese proceso de una Argentina en paz, donde podamos vivir tranquilos y sin miedo", afirmó.

En esa misma línea se pronunció, Eugenio Burzaco, ministro de Seguridad de la Ciudad, quien declaró en LN+ que "la policía no golpeó" a Molares y que fue "detenido por sus actos violentos".

"Los manifestantes comenzaron a agredir a los policías con palos. Fueron detenidos los cinco violentos", relató el ministro, y agregó: "Uno de los manifestantes tuvo un problema de tipo cardíaco y la Policía le hizo RCP. A los 10 minutos llegó la ambulancia que lo trasladó al Hospital Ramos Mejía donde falleció".

Por su parte, Alberto Crescenti, titular del SAME, sumó: "Este hombre se desploma a las 17.08, seguramente por un infarto o un paro cardiorrespiratorio. Un policía lo empieza a masajear y nos llaman. A las 17.17 llega la primera ambulancia, le hace tres disparos de desfibrilador y le aplica adrenalina. A las 17.18 llega la segunda ambulancia del SAME, lo cargan, y se van los dos médicos con él hasta el Hospital Ramos Mejía. Se lo sigue masajeando, el paciente no responde a las maniobras y fallece a las 17.45".

"Seguramente haya que esperar la autopsia, hay que ver si no fue un infarto masivo", cerró.

Averiguación de causales de muerte

La fiscal Marcela Sánchez, que inició una investigación por "averiguación de causales de muerte", decidió apartar a la Policía porteña y pidió los videos de las cámaras de seguridad de cercanías del Obelisco, en la Plaza de la República, donde se produjeron los hechos.

Además, notificó que se dará curso a las declaraciones testimoniales para establecer quiénes fueron los efectivos de las fuerzas de seguridad que participaron de la represión de esta tarde, y que según denunciaron "mataron a patadas en el piso" al trabajador de prensa.

Minutos después de trascendida la noticia en los medios, el Ministerio de Salud de la Ciudad emitió un comunicado en el que comunicó: "Falleció de un paro cardíaco un hombre que se encontraba manifestando en el Obelisco", deslindado la responsabilidad del personal de seguridad.