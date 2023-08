Soledad Lacia, madre de Valentino Blas Correas, el joven asesinado por la policía de Córdoba en 2020, cargó contra la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por referirse al caso de su hijo en el marco de su cierre de campaña y el reciente asesinato de la niña Morena Domínguez.



"Con Bullrich estuve sentada hablando y contando del caso de mi hijo, porque cuando ella hablaba de mano dura yo quería saber si esa misma mano dura la iba a tener para los policías que actuaran mal, era mi duda.", contó Lacia en declaraciones radiales.



En este sentido, aseguró que le parece "un horror" utilizar la muerte del joven de 17 años y compararlo con el caso de la nena de Lanús, quien murió en manos de dos delincuentes cuando quisieron robarle su celular.

"No me escuchó nada, porque le hablé del caso. Ella o cualquiera que lo utilice de esa manera, me parece un horror. Como también me parece un horror que el gobernador de Córdoba (Schiaretti) salga a hablar de Morena cuando de Blas estuvo un año y medio sin hablar; todos hacen lo que les conviene y no piensan en el sufrimiento de una familia", remarcó.



Durante el miércoles, Bullrich comparó el fallecimiento de nena de 11 años con el caso de "gatillo fácil" del que fue víctima Blas Correas.

"Hoy los argentinos estamos conmovidos por el asesinato de Morena, una chica de 11 años que a las 7 de la mañana iba al colegio con su mochila. La asesinaron, así como asesinaron a Agustín en el festival de La Doma, como a Blas Correas, como a Joaquín Sperarni; todos chicos", enumeró en una conferencia de prensa en Córdoba.

Impulsan el proyecto Ley Blas

A tres años del crimen de Valentino Blas Correas, Soledad Laciar impulsó un proyecto de ley para modificar el Código Penal e introducir penas más severas en los casos de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y militares.

La denominada "Ley Blas" consta de tres puntos: "Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias"; "incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación"; y, "al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido", de acuerdo a lo que establece la ley 27.304".

El caso de Blas Correas

Correas fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando transitaba con cuatro amigos, también adolescentes, en un automóvil y al evadir un control policial en la zona sur de la capital cordobesa, dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas y le ocasionó la muerte.

El 31 de marzo de este año la Cámara 8a del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por ese hecho, de los cuales, recayó la pena de prisión perpetua para los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), los responsables de efectuar los disparos con su arma reglamentaria.

