Ante la muerte de una niña de 11 años, la derecha osciló entre las recetas de mano dura de siempre y directamente el aprovechamiento político del caso. Todos suspendieron sus actos de cierre, incluida Patricia Bullrich, que iba a cerrar en Lanús su campaña junto a su candidato a gobernador e intendente de ese distrito, Néstor Grindetti. Eso no le impidió subirse al caso: "Transformaron a la Argentina en un país invivible", afirmó, ya pisando la línea entre el uso electoral. El que la atravesó a toda marcha fue Javier Milei, quien aprovechó la muerte de una niña para decirle a la población que el culpable son todos los políticos menos él y "el zaffaronismo que genera delincuentes sin ningún respeto por la vida".

Las recetas de mano dura estuvieron a la orden del día, así como los llamados a bajar la edad de imputabilidad, que vinieron de la mano de una noticia falsa que provino, todo indica, del municipio de Lanús y que sindicaba a un menor de edad de 14 años como el autor del asesinato y encima sostenía que había "confesado". Nada de esto fue comprobado, pero le sirvió a muchos dirigentes opositores para hacer campaña con la baja de edad.



Tocada



Dado que el intendente es su candidato a gobernador y ella pensaba hacer su cierre de campaña en ese distrito, todas las miradas se volvieron primero hacia Bullrich. La precandidata a presidenta no se amilanó, ni dio ninguna explicación. Primero, su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, confirmó que levantaban el acto de cierre: "Debido a los tristes hechos de público conocimiento, enviamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia y amigos de Morena. Hemos decidido suspender el acto de cierre de campaña en la Provincia de Buenos Aires previsto para mañana". Por lo que supo este diario, no hay prevista otra actividad de Bullrich antes de la veda. Aunque el equipo de campaña analiza qué hacer minuto a minuto.



A continuación salió Bullrich, a la embestida: "Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible", escribió la ex ministra de Seguridad.



Tanto Grindetti como su secretario de Seguridad (y candidato a intendente) Diego Kravetz salieron en el mismo tono de comentaristas de lo que ocurre en su distrito. Este último, incluso, se permitió recordar que hace un mes había detenido a un "motochorro con sus propias manos". "A ver muchachos si entendemos por donde viene la realidad", consideró Kravetz.



Del sector de Bullrich, también salió Ricardo López Murphy, quien dio por cierto que el autor era menor de edad (cuando no estaba comprobado) y escribió: "Hoy el abolicionismo cómplice le costó la vida a Morena de 11 años. La delincuencia y los detractores de la baja de edad de imputabilidad le robaron el futuro a una criatura camino al colegio. Quiero a los ASESINOS PRESOS, tengan la edad que tengan", afirmó, con lo que repitió una noticia falsa.



El Carancheo Avanza

El que no tuvo ningún prurito en la utilización política fue Milei. Sostuvo que la muerte de la niña "tiene un responsable muy claro: una clase política que hace décadas defiende un modelo de empobrecimiento y zaffaronismo que genera delincuentes sin ningún respeto por la vida".



"Decadas de poner a las victimas en el lugar de los victimarios, y a los delincuentes en el lugar de las victimas", aleccionó Milei. Y luego se puso a comentar su plataforma de mano dura, sin tener en cuenta que el resto de los candidatos estaban suspendiendo actos proselitistas.



Se sumó su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel que culpó a "los políticos decidieron estar del lado de los delincuentes o tenerles miedo. Cómplices!". Villarruel incluso se subió a otra noticia falsa, para involucrar a una diputada con el caso (de lo que se informa aparte).



Más recetas

Del lado de Horacio Rodríguez Larreta, se dividieron entre quienes intentaron ser un poco más cuidadosos y quienes siguieron el camino de Milei como -no casualmente- su ex aliado José Luis Espert, que repitió más recetas de mano dura. "No se aguanta más. Delito de adulto, pena de adulto", escribió Espert, con lo que se subió también a una noticia falsa (al igual que López Murphy).



Larreta, en cambio, se limitó a escribir: "No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla."

Lo mismo hizo su candidato a gobernador Diego Santilli: "Siento una enorme tristeza y le envío las condolencias a la familia y seres queridos de Morena. Seamos muy respetuosos del dolor y le pido a la justicia que actúe rápidamente para encontrar a estos asesinos para que les caiga todo el peso de la ley".



Por último, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal optó por un mensaje similar al de Larreta: "Enorme tristeza por la muerte injusta de Morena. Un fuerte abrazo a su familia, sus amigos, sus compañeros y maestras. Los acompañaremos hasta el final para que haya justicia". Mensajes similares enviaron tanto Martín Lousteau como Jorge Macri.



El expresidente Mauricio Macri no había emitido opinión al cierre de esta edición.