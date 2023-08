El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anoche emitió un mensaje grabado antes de que comience la veda electoral de las ocho de la mañana de hoy. Allí, el ministro de Economía puso en el centro de la agenda la problemática de la inseguridad, en base al asesinato de Morena Domínguez --una nena de once año que falleció en Lanús luego de ser asaltada, y que provocó la cancelación de todos los cierres de campaña--; la muerte de Facundo Molares en el marco de una represión que llevó adelante la policía de la Ciudad de Buenos Aires en el Obelisco y el de un médico de Morón, en el marco de un asalto. Massa aprovechó el último mensaje antes de las elecciones del domingo para llamar a la sociedad a votar "en paz", en el marco de un clima de enojo y apatía generalizado, y aclaró que "lo que se discute en el fondo son dos modelos de país".



"Vivimos horas en las que pareciera que nos gana la incertidumbre. Arrancamos el día con una familia enterrando a Morena, una nena de 11 años víctima de la inseguridad", comenzó en el mensaje de casi 5 minutos y que fue publicado en su canal de Youtube. El ministro estuvo toda la jornada en el ministerio de Economía. A las 18 hizo un anuncio con la titular de Anses, Fernanda Raverta, sobre un aumento y bono para las jubilaciones mínimas, pero antes había trabajado en una primera versión del video --que finalmente se publicó cerca de las 22, pero que estaba previsto para las 19.30. Allí iba a hablar sobre Morena y también iba a llamar a votar. "Sergio no dejó de trabajar. Se suspendieron los actos de campaña, pero continuó el trabajo", explicaban en el búnker. Con los acontecimientos del Obelisco, que ocurrieron cerca de las 19, la publicación del video se postergó y el precandidato tuvo que grabar un nuevo mensaje, en el que incorporó la muerte de Molares y el médico Juan Carlos Cruz.

Luego de transmitir sus condolencias a la familia, el precandidato mencionó que durante el día también hubo "corte de vías, un incidente en el Obelisco con un muerto y un fallecimiento en Morón también en un hecho de inseguridad". "Estamos frente a un momento en el que tenemos que poner blanco sobre negro, y la política de seguridad no pueda estar sujeta al debate político–electoral", expresó. Massa decidió ir al terreno personal y recordó que cuando él era intendente de Tigre, en 2009, a cuatro cuadras de su casa asesinaron a un chico de 16 años, Santiago Urbani, en un asalto.

"Mi primera reacción fue salir corriendo a la casa de su madre y quedar marcado para siempre", dijo y contó que desde ese momento tomó la decisión de que Tigre "iba a ser la más segura de la Argentina". Enumeró lo que hizo. Que armó un centro de monitoreo, que puso cámaras y una red de fibra óptica; que invitó "a los vecinos a ser parte del sistema de seguridad" y repartió botones de pánico. "Construimos una política que me permitió en seis años bajar 90 por ciento del delito en Tigre. Estoy convencido que lo mismo podemos hacer en la Argentina".

En el último fragmento, lo destinó a las propuestas de su espacio de cara a los comicios del domingo. "Lo que se discute en el fondo son dos modelos de país", señaló y enumeró que cree: en la universidad pública, en las becas universitarias, en la mejora a los jubilados de sus ingresos, en las PyMEs y "en el país de los recursos naturales infinitos". "No somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos. No somos un país de mierda", lanzó mirando a cámara.

"Quiero invitarte a que el domingo vayas a votar", dijo para terminar y señaló que "no es con menos derechos, no es cortando el derecho a las vacaciones pagas o al aguinaldo que la Argentina va a crecer", para contraponer sus propuestas a las de la oposición. Prometió: "Tenemos que pagar esa deuda de mejores salarios que este gobierno aún tiene, y ese compromiso lo vamos a recorrer", y subrayó: "Por eso te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la Patria, y que de acá al domingo transitemos en paz, por 40 años de democracia que hemos vivido".

En Unión por la Patria ayer se vivió con extrañeza. Este día iba a ser el cierre de campaña a nivel nacional en La Plata, con Massa como protagonista de un "conversatorio", pero luego del asesinato de Morena la campaña tuvo un "virtual" cierre. A esa tragedia que sacudió el escenario político el miércoles, la tarde del jueves sumó la muerte de Molares durante la represión de la policía porteña. Por estas horas las dudas giran en torno a cómo esos acontecimientos se verán reflejados en las urnas.

Durante la tarde, en el búnker de la calle Mitre repetían sobre el caso Morena que "es un tema que conmocionó a toda la sociedad y no se resuelve con consignas fáciles". "Hay que ser respetuosos y trabajar en el tema", expresaban y reflexionaban que la oposición "no pudo" hacer uso del tema, como siempre hace frente a casos de inseguridad, porque el acontecimiento sucedió en un distrito gobernado por ellos. "Si lo de ayer hubiera pasado en La Matanza o Quilmes nos defenestraban y si encima Mayra no vivía en Quilmes ni te cuento", reflexionaban.

Antes del martes, la idea del espacio de gobierno era, durante los cuatro días que quedaban hasta los comicios, ir a buscar el voto de los indecisos y de aquellos que podían no ir a votar por cierto clima de apatía y enojo con "la política" en general. El hecho ocurrido en Lanús, por supuesto, y también el asesinato de Facundo Molares el jueves por la noche cambió todos los planes y aumentó el riesgo de que menos gente vaya a votar o lo haga por opciones extremas. Sobre JxC durante todo el día en el oficialismo aseguraban que "lo único que se escucha de la oposición son slogans. Bullrich fue ministra de Seguridad de la Nación, Ritondo de la Provincia, Grindetti intendente y Diego Kravetz estuvo a cargo de la Seguridad en Lanús y si le preguntás a los vecinos todos dicen que no resolvieron los problemas del distrito". "Ellos no pueden mostrar números de su gestión, como sí puede mostrar Sergio y este no es un tema que se resuelva con consignas marketineras", remarcaban.