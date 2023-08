A menos de dos días para las PASO, hay quienes todavía no definieron su voto. Y quienes también, en el marco de esta indecisión, decidieron ausentarse de la votación del próximo domingo. Página/12 habló con tres consultores políticos para tratar de entender cómo podría repercutir este fenómeno en las urnas.



"Estamos a ciegas"

En primer lugar, el analista político y director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, asegura que en sus informes no aparece un volumen de indecisos más alto que en otras elecciones.

En concreto, estima cerca de un 10 por ciento de voto indeciso. "Esto está dentro de lo estándar", comenta Nejamkis, a la par que explica que no hace una proyección de ese segmento. "Hacemos la pregunta de cuán probable es el ir a votar y el interés por la política, entonces sobre esas dos preguntas establecemos una relación con la intención de voto", detalla.

En este marco, concluye: "Ahí lo que nos da es que los candidatos más intensos tienen núcleos duros más altos, y esos son más proclives a la participación. Y los más moderados tienen núcleos duros más bajos".

Y sobre la participación, agrega: "Estamos a ciegas. Hay dos indicadores, una es lo que pasó en las elecciones provinciales. Y el otro es que muchos toman la no respuesta como parte del alejamiento de la política. Pero no hay un estudio que pueda decir cuánta gente puede ir a votar". En este punto, el director de Opina Argentina sostiene que por la falta de datos no se puede ahondar en una caracterización de este sector.

"Son personas que votaron al oficialismo"

Por su parte, para el director de la consultora Proyección Ciudadana, Santiago Giorgetta, quienes aún no definieron su voto "seguramente no se acerquen a votar en las primarias", tal como pasó con las elecciones provinciales recientes y en años anteriores, como en 2019 y 2021. "Tendremos una PASO con menos participación que la general, que es lo que se viene viendo", vaticina.

En tanto, Giorgetta ahonda sobre este sector del electorado: "El sector económico más bajo quizás tiene más indecisos por la mala imagen de todos los políticos y de la gestión nacional. Gran parte son votantes de 2019 del Frente de Todos y tuvieron un desencanto con el Gobierno".

Y lo explica con números: "Si bien podemos entender las dificultades, como el acuerdo con el FMI que dejó el macrismo, la pérdida de poder adquisitivo impacta sobre ese segmento social medio o bajo que acompañó al Gobierno. Eso implicó la pérdida de 4 millones de votos del 2021. Hay que ver cómo se van a mover. Si van a seguir acompañando al oficialismo o si se van a volcar a opciones más radicales".

"Me parece que el oficialismo y algunas candidaturas como las de (Juan) Grabois y (Guillermo) Moreno pueden cooptar mejor a los indecisos. Son personas que votaron al oficialismo en 2019", agrega el director de Proyección Ciudadana, mientras recuerda que en 2021 en La Matanza el Frente de Todos perdió 250 mil votos pero Juntos por el Cambio sumó menos de mil sufragios, por lo que "no parecería ser que se muevan" los votos de los indecisos a la oposición.

"Es probable que terminen votando por las dos grandes coaliciones"

Finalmente, Artemio López, titular de la consultora Equis, sostiene que en la última medición que realizaron se obtuvo una cantidad de indecisos que ronda el 7 por ciento, y asegura que "una parte de ellos es gente que toma la decisión a último momento", ya que "entran en clima electoral faltando días".

"Creo que seguramente va a ser la PASO presidencial menos concurrida. La serie de las PASO provinciales marca que hay una tendencia a la baja. Creo que eso se va a repetir cuando comparemos las series de PASO presidenciales, que es bien corta", agrega.

Por último, al ser consultado por el posible destino de los votos de los indecisos, López concluye: "Es muy difícil precisarlo. Es probable que terminen tomando opción por las dos grandes coaliciones, que son las que van a quedar configuradas como los dos espacios que van a disputar la presidencia. Van a terminar alineados dentro de las dos grandes coaliciones. Obviamente, las proporciones no las podemos saber".