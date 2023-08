La precandidata a presidente de JxC, Patricia Bullrich, llegó pasadas las 12.30 del mediodía a La Rural, para emitir su voto. No hizo fila y, sin embargo, demoró más de 20 minutos en poder votar, ya que tuvo problemas con el sistema de boleta única electrónica (BUE) que se usa para elegir a los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de votar, charló con los periodistas que se encontraban en el lugar y reconoció que no había practicado cómo votar con el sistema de boleta electrónica que se usa para votar en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que podía fallar, falló.



"La votación fue un desastre"

En la conferencia de prensa improviasada luego de emitir su voto, la precandidata a presidenta apuntó al sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires y lo calificó de "desastre". "La votación de la Ciudad de Buenos Aires, un desastre. Tuve que votar como siete veces, me cambiaron la máquina porque no funcionaba", señaló Bullrich.

AFP

Primero votó los comicios generales, con el método de boleta de papel. Metió el sobre en la urna sin problemas. Y luego siguió con la votación electrónica, algo que —por múltiples fallas— le llevó más de 20 minutos.

"Voté siete veces, vinieron dos técnicos. Y después de tratar de votar siete veces, me pasó una cosa muy rara: votaba una lista y me salía otra distinta a la que yo no quería votar y tampoco imprimía la máquina por lo que tenía que esperar", explicó.



Hizo una primera prueba, no pudo votar. Pidió asistencia de colaboradores, le dieron una segunda boleta, pero volvió a fallar. Lo hizo por tercera vez, también con ayuda y, no fue la vencida.

Así, ante las reiteradas fallas, un equipo de técnicos revisó la máquina y resolvió cambiarla.Recién entonces, más de 20 minutos después, Bullrich pudo votar a los candidatos porteños.

"Me parece que los sistemas electorales tienen que tener un nivel de maduración, es decir, hay que probarlos, hay que trabajarlos durante un tiempo largo como para ver si efectivamente funcionan. En este caso, en mi experiencia personal, fue mala", cerró.

Los problemas que experimentó la precandidata de JxC no fueron diferentes a los que se registran en distintos colegios porteños, donde hay reportes de máquinas que no funcionan y de largas demoras. Sobre este punto se refirió la jueza federal con competencia electoral María Servini, quien advirtió que es "preocupante el grado de improvisación".

