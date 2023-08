“El Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado, básicamente porque nosotros proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean”, aseguró este lunes el candidato presidencial Javier Milei, quien sorprendió al imponerse en las PASO con el 30 por ciento de los votos.

“Todos los problemas que Argentina tuvo con el Fondo es porque nunca puso en orden las cuentas fiscales. No va a ser un problema para nosotros la relación con el Fondo Monetario Internacional”, agregó el candidato, quien ya había declarado algo similar en una entrevista con el diario británico Financial Times hace poco más de una semana cuando aseguró que lo que pide el FMI “es un ajuste pequeño” en comparación con el programa de austeridad que propone el libertario.

Si el resultado electoral de este domingo se repite el 22 de octubre, Milei sumaría 40 diputados y 8 senadores, una cifra importante para un partido que está dando sus primeros pasos, pero insuficientes para poder impulsar un proyecto de ley, ya que sería la tercera fuerza detrás de Unidos por la Patria y Juntos por el Cambio. Además, la Libertad Avanza no controla una sola gobernación y no tiene ni una intendencia en todo el país. Pese a ello, Milei se mostró convencido de poder llevar adelante las reformas que propone, entre las que sobresale su proyecto de dolarizar la economía, pese a que no hay dólares suficientes para hacerlo a un precio que no sea estratosférico.

“Lo más importante en esto es la convicción. Uno tiene que saber qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y además tener la convicción porque cuando no está la convicción la situación se complica bastante”, aseguró Milei. “Por lo menos nosotros tenemos claro el diagnóstico, tenemos claro lo que queremos hacer y cómo hacerlo. De hecho, fuimos el único espacio que hicimos una presentación de gobierno completa. Estamos convenidos y ese no es un elemento menor porque cuando vos estás convencido le vas a buscar la vuelta de todas maneras. Lo vas a intentar hasta que lo lográs. Pensá que el Ford T es el resultado de numerosos intentos hasta que llegó el modelo T, ¿no?, aseguró el economista libertario.

Milei también fue consultado sobre el impacto que puede llegar a provocar en los mercados la posibilidad cierta de que asuma como nuevo presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre. “Hay dos elementos que juegan de modo contradictorio. Por un lado, hay un resultado de una expresión promercado. Eso es así, aunque muchos de los análisis que están dando vuelta sean bastante precarios. Lo que pasa es que muchos analistas internacionales se nutren de lo que dicen analistas locales que además juegan políticamente. Entonces, las cosas que les dicen de mí no son positivas y llegan a una contradicción en los términos porque, ¿qué mejor para el mercado que un economista pro-mercado?”, remarcó Milei en declaraciones a Radio Continental.

“Por otro lado, la parte negativa en esto es que el resultado tan malo del Frente de Todos complica el poder para el ministro de Economía, Sergio Massa, y eso puede provocar, si se derrumba la demanda de dinero, que se termine directamente en una hiperinflación. Hay que ver cuál de los efectos pesa más. En el fondo lo que pesa más hoy por hoy es lo que tiene que ver con el corto plazo y eso lo tendrán que evaluar los que están tomando decisiones. Podría ir para cualquier lado porque tiene que ver con qué efecto se le dé más importancia”, agregó el economista. De este modo, buscó desentenderse de la corrida bancaria que podría llegar a generar su propuesta de dolarización, haciendo responsable al gobierno de la inestabilidad financiera que pueda registrarse hasta el domingo 22 de octubre.

El líder de La Libertad Avanza también fue consultado sobre las declaraciones de los principales candidatos oficialistas que aseguran que si Milei gana las elecciones muchos argentinos verían en riesgo el derecho a la educación, a la salud e incluso su empleo. “Meter miedo es una técnica muy utilizada por la política. Así como mete miedo el kirchnerismo, también lo ha hecho Juntos por el Cambio al buscar meter miedo con el kirchnerismo y amenazar con que esto sea Venezuela. Es una técnica muy trillada en la política. Frente a la carencia de propuestas e ideas recurren a una técnica horrible que es fomentar el miedo a las personas. A los países que son libres les va mucho mejor y nosotros desde que empezamos a abrazar estas ideas inmundas hoy somos el país 140 del mundo, con 45 por ciento de pobres y 10 por ciento de indigentes. La verdad es que mucho para perder con este modelo la verdad es que no hay”, disparó.