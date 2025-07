Un rato antes de la ceremonia inaugural de la Convención Constituyente, habrá un reclamo: la Multisectorial por una Reforma Constitucional en Santa Fe con participación ciudadana convocó a los medios de comunicación y a toda la población de la provincia a la conferencia de prensa que realizará hoy, a las 9.30, en la explanada de la Legislatura provincial, en la ciudad de Santa Fe (Av. Gral. López 3055). “Nada sobre el pueblo santafesino sin el pueblo santafesino” es el lema que levantan para reclamar "mecanismos efectivos de participación ciudadana".

Distintos colectivos de la sociedad civil vienen trabajando en propuestas para que la nueva Carta Magna santafesina contemple los derechos humanos, feministas y transfeministas, de la comunidad LGBTI+, derechos ambientales, previsionales, laborales y sindicales, culturales, de pueblos originarios y afrodescendientes, de las personas con discapacidad, así como el derecho a la ciudad, a la salud pública, a la educación, de las infancias y juventudes.

"Estamos convocadas y autoconvocadas todas las organizaciones que somos parte de esta multisectorial, más otras que sabemos que están acompañando y adhiriendo, no sólo de Santa Fe y Rosario, sino también de otros puntos de la provincia", expresó Claudia Baigorria, secretaria general de la CTA Autónoma.

"No ha habido participación ciudadana en el debate de esta reforma. Por eso distintos sectores de las organizaciones libres del pueblo hemos realizado debates, análisis, evaluaciones de cada sector, con una diversidad muy grande", adelantó la dirigente sindical, y puntualizó sobre la "necesidad de establecer un punteo de las demandas de todos los colectivos, sin pasar por encima de nadie, y que se pueda ver que en la ciudad de Santa Fe y en la provincia, además de los 69 convencionales, hay una ciudadanía que está diciendo: no hemos sido convocades, no hemos sido escuchades y queremos participar porque la Constitución va a regir la vida de nuestra ciudadanía por varias décadas".

Baigorria señaló la "inoportunidad" de la reforma de la Constitución provincial, algo que expresaron en su momento, debido al "contexto político nacional, frente a un gobierno nacional que gobierna al margen de la Constitución. Este no es un escenario para tocar el texto de la Carta Magna, sino más bien para defenderlo".

Pero Pullaro hizo valer su mayoría en las dos Cámaras y logró la ley de necesidad de la reforma. "Ahora queremos que se nos escuche, porque hay derechos y garantías que deben estar dentro de la reforma, y somos un amplísimo abanico de organizaciones reclamándolos", siguió Baigorria.

Para ello, se reunieron con los convencionales de los distintos bloques, aunque La Libertad Avanza no respondió a los pedidos, como así tampoco un sector del oficialismo provincial. "A todos les planteamos lo mismo: que en las instancias de discusión seamos recibidas las organizaciones libres del pueblo, no solo para presentar un escrito, sino para que nos escuchen", agregó.

Tras la conferencia de prensa, habrá una ceremonia ancestral de los pueblos indígenas y también representantes de "la marcha de los banquitos", como se bautizaron jubiladas y jubilados santafesinos en la resistencia al ajuste al sector. Es que muchos empezaron a llevar banquitos plegables para descansar en medio de las movilizaciones que realizan. Y hoy son un actor protagónico de las luchas en la ciudad de Santa Fe.