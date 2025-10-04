Ayer comenzó el Zona Norte el San Isidro Jazz, que hasta el 23 de octubre celebrará sus 15 años con conciertos en espacios culturales, plazas y lugares emblemáticos del distrito. Durante más de una semana, el festival reunirá a músicos de la escena nacional y a vecinos que podrán disfrutar de distintas propuestas al aire libre y en salas culturales. La programación incluye actividades con entrada libre y también shows arancelados.

Hoy, a las 12hs, en el Puerto de San Isidro, se presentará la destacada cantante Barbie Martínez, acompañada por cuatro músicos que abordará una selección de standards de grandes compositores norteamericanos. Luego, a las 17 h, el Paseo Costero 33 Orientales (33 Orientales y el río), Beccar, recibirá a Morrotrønik, liderado por Noel Morroni, pianista y compositor.

En el Museo Pueyrredón (Rivera Indarte 48, San Isidro), y con gastronomía de por medio, el festival abrirá el viernes 10 de octubre, a las 19 h, con Dannemann Quartet, liderado por Federico Dannemann, uno de los guitarristas más destacados de Sudamérica, quien se presentará junto con Jerónimo Carmona (contrabajo), Oscar Giunta (batería) y Rodrigo Domínguez (saxo). Una noche que será cerrada a las 21 h por Makumba, liderada por Chiljud, talentoso cantante y saxofonista de Vinocio.

El sábado 11, a las 19 hs, Tomás Torres 5 presentará en el escenario del Pueyrredón a La mano, disco debut del ecléctico guitarrista que lidera esta banda. Un trabajo de siete canciones con influencias que van desde el jazz moderno y el hip hop hasta Luis Alberto Spinetta.

La última función del festival, a las 21 hs, estará a cargo de Nico Sorín y su Piazzolla Electrónico, interpretado por un septeto de lujo. El show está basado en el concierto que Astor dio en el Teatro Olympia de París en 1977, y tendrá temas como Libertango, Meditango y Adiós Nonino, entre otros, con arreglos del propio Sorín y aires rockeros.

En caso de mal tiempo, los shows del Museo Pueyrredón se trasladarán al Colegio San Juan El Precursor, Salón Papa Francisco, en Estanislao Díaz 939, Bajo de San Isidro, con capacidad limitada.

Además, esta semana, la saxofonista Yamile Burich hará dos presentaciones en la vía pública: el domingo 5 de octubre, a las 15 h, en Plaza 9 de Julio, Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez, y el sábado 11 de octubre, a las 15.30 h, en la Plaza Mitre, Av. del Libertador 16.300, San Isidro. En ambos casos, llevará adelante el show Cantando al sol, con música de María Elena Walsh.

A las presentación gratuitas, se suman también algunas opciones aranceladas. La de este domingo será la presentación de Petersound, un homenaje a Oscar Peterson en el Teatro de la Media Legua en Martínez, con entradas disponibles en www.almajazzclub.com.