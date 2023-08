Para saber qué quiere hacer Javier Milei en caso de llegar a la Casa Rosada no hace falta mucho más que prestarle un poquito de atención. Es por eso que tras su sorprendente victoria en las PASO circuló con mucha fuerza un videito en el que el ahora candidato de La Libertad Avanza no solo no maquilla sino que grita su plan de gobierno para reformar el Estado: Milei dice tener en mente eliminar once ministerios. Y cuando se le consulta sobre los trabajadores estales su respuesta es concreta: despedirlos.

La pieza audiovisual data de hace unos meses, cuando el ultraderechista presentaba su plan "motosierra". Allí, con violencia, empezaba a eliminar los ministerios con su típica receta neoliberal. Argumentaba, por ejemplo, que "nada bueno salió del sector público" en lo relativo a la Ciencia y Tecnología y no dudaba en rechazar a, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente. Claro está decir que Milei ha dicho, varias veces, que considera al cambio climático como una "mentira" del "poscomunismo".

Salud, Educación y Desarrollo Social no existirán -en caso de que Milei llegue a Balcarce- con el status de carteras. Es un paso más de lo que había hecho Macri, allá por el 2018. Su argumento es que irán agrupado en un nuevo Ministerio (de Capital Humano). En su programa de gobierno, es claro: “Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías, etc". Y si hay alguna duda, en la misma plataforma, aclara. “Lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023”.