¿Cómo le fue a Milei en la provincia? ¿A sus listas legislativas en cada sección? ¿Y a sus candidatos a nivel local? El análisis muestra que la performance bonaerense del autopercibido león estuvo por debajo de la nacional, que casi no hubo corte a nivel legislativo provincial y hubo mucha disparidad de desempeño de sus candidatos locales. Los datos cobran relevancia para quienes deben trazar estrategias de cara a octubre y, eventuamente, noviembre. Pasen y vean.

Contra sí mismo

La primera comparación es contra su desempeño bonaerense de 2021, cuando literalmente irrumpió en el escenario político tras años como frecuentador de estudios televisivos. Ese año fue Javier Milei fue electo por CABA. Quien aspiraba a representar a ese mismo sector en provincia fue Jospe Luis Espert, que también accedió a una banca, tras lograr 7,5 puntos. Al año siguiente la relación entre ambos estalló. Luego Espert acordó con Larreta su ingreso a JxC y Milei lo acusó de traidor.

La cosecha bonaerense de Milei estuvo 6 puntos por debajo de la nacional, pero 17 puntos por encima de lo que Espert obtuvo, cuando ambos compartían espacio, hace apenas dos años. Aunque compitieron en categorías distintas (Espert a diputado en 2021 y Milei a presidente en 2023), los votos se triplicaron.

Presidente, gobernador, diputados y senadores

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada, la que concentra casi el 40 por ciento del padrón nacional, a las dos coaliciones tradicionales les fue mejor que a nivel país. Quien no obtuvo números tan buenos en territorio bonaerense como en las otras provincias, fue Javier Milei. En la provincia que gobiernan Axel Kicillof y Verónica Magario se invirtió el orden: Unión por la Patria obtuvo 2.831.078 votos (32,12 por ciento), Juntos por el Cambio 2.567.840 votos (29,13 por ciento) y La Libertad Avanza 2.161.679 sufragios, que representan el 24,52.

En la categoría gobernador, en una elección donde casi no hubo corte, Carolina Píparo obtuvo 1.886.335 votos, casi 300 mil votos menos que su candidato a presidente. ¿Pudo haber votos Milei- Kicillof? ¿MIlei-Grinetti? ¿Milei-Santilli? Claro.

A nivel de legislativo provincial, los datos confirman que LLA obtuvo prácticamente el mismo porcentaje de votos para diputados en las secciones primera (24,14), quinta (24,13) y séptima (23,8). La excepción es la cuarta, donde alcanzó un 21,5 mientras que las dos coaliciones sumadas llegan al 75 por ciento, es decir 3 de cada 4 electores.

Las secciones segunda (noreste provincial, de Zárate a San Nicolás), tercera (sur del conurbano mas Punta Indio, Magdalena y Brandsen), séptima (centro y oeste como Olavarría, Azul yTapalqué) y octava (La Plata) elegían senadores. El comportamiento fue similar. LLA obtuvo 24,78 por ciento en la segunda, 23,7 en la tercera, 27,5 en la sexta y apenas 19 puntos en la región octava o capital.

Por los distritos

Los analistas coinciden en que hay una enorme distancia entre el desempeño electoral de Milei y el de quienes fueron sus aliados provinciales, que con la única excepción de Martín Menem en La Rioja, hasta Píparo nunca habían cruzado el umbral de los dos dígitos. De manera que Milei es, en términos generales y al menos por ahora, un fenómeno personal e intransferible. ¿Y a nivel bonaerense? ¿Se verifica lo mismo? ¿Cómo le fue a sus candidatos a intendente?

Quien hizo una muy buena elección con la boleta de LLA fue David Martínez, “El Dipy”, en La Matanza. Obtuvo 23 puntos, uno más que la sumatoria de JxC, a quienes relegó al tercer puesto. Es decir, retuvo todos los votos de su candidato presidencial. La candidatura del Dipy fue oportunamente señalada por Buenos Aires/12 como un fenómeno al que convenía prestarle atención.

A pesar de las disputas entre ambos -le reprochaban al Dipy que no hacía campaña, que no se lo veía, y este retrucaba que, como no le pegaban por hacerlo, tenía que trabajar en lo suyo-, el resultado final fue más que aceptable.

Un distrito llamativo por su comportamiento electoral fue Moreno, un bastión tradicional del peronismo, también en la primera sección, donde la intendenta Mariel Fernández se impuso cómodamente en su interna. Allí, la candidata libertaria Andrea Vera sumó 23 puntos -49 mil votos-, que le permitieron superar a la sumatoria de listas de JxC, que quedó tercero como en La Matanza. La composición social de ambos distritos es bastante similar. También en Merlo, el distrito vecino, LLA empujó a JxC al tercer lugar: 23,7 a 22,4.

Florencio Varela, conurbano sur, muestra el mismo fenómeno. Allí el peronismo se impuso con 44 puntos. Segundo fue LLA con 25,9 y tercero JxC con 20,6. Siempre en la tercera, Lanús fue otro de los distritos donde el candidato a intendente, en este caso Jorge García Zajac, obtuvo un resultado menor al promedio de Milei: 18,9. En Lomas de Zamora, el candidato local, Fernando Iantorno, estuvo apenas un punto y medio abajo del 24.

En Tigre, el candidato local de LLA fue Claudio Baumgarten. Obtuvo 19 puntos, que son unos 40 mil votos. Más que cada postulante de JxC por separado y cerca de los 43 mil que logró Malena Galmarini.

Corte pronunciado

En La Plata, distrito arriba mencionado, no ocurrió lo mismo. El candidato a intendente de LLA, Luciano Guma, sumó 17 puntos, 7 menos que Milei. Es probable que ese corte haya favorecido al intendente Julio Garro, que se impuso a su rival Juan Pablo Allan sin sobresaltos.

¿Qué ocurrió en los otros grandes conglomerados urbanos del interior provincial? En General Pueyrredón (Mar del Plata, quinta sección), el candidato de Milei, Rolando Demiao, obtuvo el 21,8, dos menos que su candidato presidencial. En Bahía Blanca, Oscar Liberman. con esa misma boleta, obtuvo 27 puntos.

Otro distrito en el que hubo mucho corte local fue Campana, en el extremo norte de la primera sección, donde la ruta 6, límite con Zárate, donde comienza la segunda sección. Allí el candidato libertario a intendente, Diego Sarna, apenas reunió 13 puntos. Lo que le faltó lo tiene el intendente del Pro, Sebastián Abella que, todo indica, obtendrá cómodamente su tercer mandato: ayer sacó casi 60 puntos.