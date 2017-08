El DT de San Lorenzo, Diego Aguirre, admitió ayer que es el “momento más difícil” desde que está en el club, tras el cimbronazo que significó la eliminación de la Copa Argentina a manos de Deportivo Morón. “Es un momento complicado desde lo futbolístico. Desde que estoy en San Lorenzo es el momento más difícil, no estuvimos a la altura”, señaló el uruguayo, al hablar tras el partido en la cancha de Lanús. Respecto del futuro, Aguirre expresó que “esta derrota no debe alterar nuestra confianza, no vamos a transmitir desconfianza por un arranque que no fue el que queríamos”. “Es el momento de redoblar los esfuerzos. Fue una derrota muy dura que nos marca para el futuro”, consideró Aguirre en rueda de prensa.