► MIÉRCOLES 22

Los Tabaleros en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.30.

Pipi Piazzolla Trío en Virasoro, Guatemala 4328. A las 20.

La Fernández Fierro en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

El Gran Combo en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. A las 21.

► JUEVES 23

Diego Savoretti y los Indescriptibles en Lalalá, Av. Álvarez Thomas 1541. A las 22.

Un Muerto Más en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. A las 19.

El Gran Combo en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. A las 21.

Pety de Riddim, Artifex, DJ Nelson y DJ Rasflek en Museo Bar, Bolívar y La Plata, Ingeniero Maschwitz. Desde las 21.

Bob Wayne y Trash Colapso en Mar Adentro, Bolívar 32, Ramos Mejía. A las 21.

Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro, Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro. A las 21.

Reche Modo en el Teatro Municipal, Manuel Castro 262, Lomas de Zamora. A las 21.

Camionero en Casa Brava, Rosario. A las 21.

► VIERNES 24

Peligrosos Gorriones, Los Bilis, DJ Alhaja Champion y DJ Caro Ban en La Tangente, Honduras 5317. Desde las 23:30.

Tini en Tecnópolis, J.B. de la Salle 4341, Villa Martelli. A las 21.

Sofía Mora en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Agustín Capponi en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. A las 23.40.

Luciano Rusia y los Amantes, Los Chisari y Los Ruchi en Niceto Bar, Niceto Vega 5507. Desde las 23.

Alina Gandini y Emiliano Di Nardo en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.

Matias Formica Grupo en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.

Silvia Iriondo en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20.

Mariano Sivori en Thelonious, Nicaragua 5549. A las 20 y a las 22.30.

Myrystica en Otra Historia Club Cultural, Estomba 851. A las 20.

Mago Santo en el Club Cultural Bula, Bulnes 998. A las 21.

Gondwana y Fidel Nadal en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.

Rusowsky en C Art Media, Av. Corrientes 6271. A las 21.

Finger Jazz Quinteto en el Centro Cultural Cuerda Mecánica, Juramento 4686. A las 20.

Los Ojos de Buda, W95 y Hotel Paranoia en El Teatrito, Sarmiento 1752. Desde las 21.

Serge! en Feliza, Av. Córdoba 3271. A las 22. Gratis.

Mandanga Dance, Flor Uhia y Emiliano Lorenzo en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.

Bob Wayne y Angry Zeta en Club GBA, Gral. Lamadrid 2388, Villa Adelina. A las 21.

Eruca Sativa y Guadalupe Mol en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 21.

Benito Cerati y Lichi en Ciudad de Gatos, Calle 71 1099, La Plata. A las 22.

Sin Ley en el Centro Cultural Güemes, Rosario, Santa Fe. A las 21.

Caballeros de la Quema en el Metropolitano de Rosario, Santa Fe. A las 21.

Camionero en Tribus Bar, Santa Fe. A las 21.

Audiostoners en Studio Theater, Córdoba. A las 22.

Luciana Jury en Espacio Trama, San Martín de los Andes, Neuquén. A las 21.

► SÁBADO 25

Conociendo Rusia en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Yellow Days en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.

Tini en Tecnópolis, J.B. de la Salle 4341, Villa Martelli. A las 21.

Bob Wayne y Angry Zeta en el Salón Pueyrredón, Av. Santa Fe 4560. A las 21.

Sebastián de Urquiza Octeto en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20.

Integrity y Courrières en el Club Cultural Bula, Bulnes 998. A las 19.

Nomás Así en el Cultural Thames, Thames 1426. A las 20.

Todos Tus Tanques Soviéticos, Losa Radiante y Garbage People en 1040 Polo Cultural, Francisco Acuña de Figueroa 1040. Desde las 21.

Gabriel Pérsico y Federico Ciancio en el Centro Cultural Cuerda Mecánica, Juramento 4686. A las 20.

Horacio Lavandera en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. A las 21.

Culto, Cortadas, Morferus y Glaucoma en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 18.

Nonpalidece en el Auditorio Sur, Av. Meeks 1080, Temperley. A las 21.

P.I.L.F. en Brewhouse Puerto, Mar del Plata. A las 21.

LBC y Euge Quevedo en el Metropolitano de Rosario, Santa Fe. A las 21.

Camionero en Pez Volcán, Córdoba. A las 21.

Micky Rodríguez en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 19.

Luciana Jury en Casa Macacha, Bariloche, Río Negro. A las 21.

► DOMINGO 26

Mora Navarro en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 18.

Luciana Jury en el Centro Cultural Keuken Aonikenk, Lago Puelo, Chubut.





