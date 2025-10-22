► MIÉRCOLES 22
Los Tabaleros en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.30.
Pipi Piazzolla Trío en Virasoro, Guatemala 4328. A las 20.
La Fernández Fierro en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.
El Gran Combo en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. A las 21.
► JUEVES 23
Diego Savoretti y los Indescriptibles en Lalalá, Av. Álvarez Thomas 1541. A las 22.
Un Muerto Más en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. A las 19.
El Gran Combo en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. A las 21.
Pety de Riddim, Artifex, DJ Nelson y DJ Rasflek en Museo Bar, Bolívar y La Plata, Ingeniero Maschwitz. Desde las 21.
Bob Wayne y Trash Colapso en Mar Adentro, Bolívar 32, Ramos Mejía. A las 21.
Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro, Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro. A las 21.
Reche Modo en el Teatro Municipal, Manuel Castro 262, Lomas de Zamora. A las 21.
Camionero en Casa Brava, Rosario. A las 21.
► VIERNES 24
Peligrosos Gorriones, Los Bilis, DJ Alhaja Champion y DJ Caro Ban en La Tangente, Honduras 5317. Desde las 23:30.
Tini en Tecnópolis, J.B. de la Salle 4341, Villa Martelli. A las 21.
Sofía Mora en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.
Agustín Capponi en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. A las 23.40.
Luciano Rusia y los Amantes, Los Chisari y Los Ruchi en Niceto Bar, Niceto Vega 5507. Desde las 23.
Alina Gandini y Emiliano Di Nardo en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.
Matias Formica Grupo en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.
Silvia Iriondo en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20.
Mariano Sivori en Thelonious, Nicaragua 5549. A las 20 y a las 22.30.
Myrystica en Otra Historia Club Cultural, Estomba 851. A las 20.
Mago Santo en el Club Cultural Bula, Bulnes 998. A las 21.
Gondwana y Fidel Nadal en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.
Rusowsky en C Art Media, Av. Corrientes 6271. A las 21.
Finger Jazz Quinteto en el Centro Cultural Cuerda Mecánica, Juramento 4686. A las 20.
Los Ojos de Buda, W95 y Hotel Paranoia en El Teatrito, Sarmiento 1752. Desde las 21.
Serge! en Feliza, Av. Córdoba 3271. A las 22. Gratis.
Mandanga Dance, Flor Uhia y Emiliano Lorenzo en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.
Bob Wayne y Angry Zeta en Club GBA, Gral. Lamadrid 2388, Villa Adelina. A las 21.
Eruca Sativa y Guadalupe Mol en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 21.
Benito Cerati y Lichi en Ciudad de Gatos, Calle 71 1099, La Plata. A las 22.
Sin Ley en el Centro Cultural Güemes, Rosario, Santa Fe. A las 21.
Caballeros de la Quema en el Metropolitano de Rosario, Santa Fe. A las 21.
Camionero en Tribus Bar, Santa Fe. A las 21.
Audiostoners en Studio Theater, Córdoba. A las 22.
Luciana Jury en Espacio Trama, San Martín de los Andes, Neuquén. A las 21.
► SÁBADO 25
Conociendo Rusia en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Yellow Days en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.
Tini en Tecnópolis, J.B. de la Salle 4341, Villa Martelli. A las 21.
Bob Wayne y Angry Zeta en el Salón Pueyrredón, Av. Santa Fe 4560. A las 21.
Sebastián de Urquiza Octeto en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. A las 20.
Integrity y Courrières en el Club Cultural Bula, Bulnes 998. A las 19.
Nomás Así en el Cultural Thames, Thames 1426. A las 20.
Todos Tus Tanques Soviéticos, Losa Radiante y Garbage People en 1040 Polo Cultural, Francisco Acuña de Figueroa 1040. Desde las 21.
Gabriel Pérsico y Federico Ciancio en el Centro Cultural Cuerda Mecánica, Juramento 4686. A las 20.
Horacio Lavandera en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. A las 21.
Culto, Cortadas, Morferus y Glaucoma en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 18.
Nonpalidece en el Auditorio Sur, Av. Meeks 1080, Temperley. A las 21.
P.I.L.F. en Brewhouse Puerto, Mar del Plata. A las 21.
LBC y Euge Quevedo en el Metropolitano de Rosario, Santa Fe. A las 21.
Camionero en Pez Volcán, Córdoba. A las 21.
Micky Rodríguez en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 19.
Luciana Jury en Casa Macacha, Bariloche, Río Negro. A las 21.
► DOMINGO 26
Mora Navarro en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 18.
Luciana Jury en el Centro Cultural Keuken Aonikenk, Lago Puelo, Chubut.