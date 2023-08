La politóloga y analista de GBAO, Ana Iparraguirre, analizó este martes el resultado de las elecciones, se refirió al sorpresivo caudal de votos del libertario Javier Milei y aseguró que, pese a lo que se cree, “está parado” sobre “cimientos sólidos”.



“Tenemos que ponernos en los pies del otro sin estereotipar. Cuando vemos el fenómeno Milei tenemos que entender qué significa. Los cimientos sobre los que está parado son sólidos en varios sentidos”, explicó la titular de la consultora instalada en Washington.

Para Iparraguirre, el voto se explica porque “hay un rechazo a los políticos”, y “esa es una tendencia creciente que es cada vez más firme. Además, marcó cómo “sobre todo, en los jóvenes, la autenticidad es clave”.



“Milei fue el único que logró transmitir un poco de autenticidad. Que lo que decía, era lo que pensaba. Que por ser políticamente incorrecto no buscaba sacar provecho. Y esto es muy importante”, señaló.

Y añadió: “Porque los que votaron a Milei no quieren la dolarización. Los votantes de La Libertad Avanza no querían la dolarización. Si tengo un candidato y su principal propuesta es apoyada solo por el 60% de los que me votan, es un número muy bajo”.

Entonces, ¿cómo se explica este fenómeno? Para Iparraguirre hay que entender que “la gente quería un cambio radical”. “Lo que se percibió fue muy diferente al 2015. Ahí la gente quería preservar los logros que venían del gobierno de Kirchner”, aseguró.

Un cambio en el escenario

Por otro lado, la analista explicó por qué este resultado cambia el escenario electoral de cara a octubre. “Es una elección que cambia lo que estábamos acostumbrados a ver. Al haber tres fuerzas políticas, obliga a repensar las estrategias”, inició.

“Hasta hace poco, te alcanzaba con el rechazo a la oposición. Ahora no alcanza con eso. No solo te tiene que gustar más que la alternativa, sino ser mejor que el otro que está en la cancha. Es un doble paso que hay que hacer”, afirmó luego.