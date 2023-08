El candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, anticipó en distintas entrevistas que en caso de ser electo "haría un plebiscito" sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con la intención de que sea derogada. Reiteró que está "en contra del aborto" y consideró que "no es un derecho ganado". Para el líder libertario, se trata de una ley “viciada”. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio le salió al cruce:: "A mí me parece que los países tienen que respetar los procesos legales. Aquellas leyes que se han votado son leyes que están vigentes", replicó Patricia Bullrich.

"Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá", dijo Mieli. El candidato más votado en las PASO criticó a los sectores que promovieron el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo y los calificó de "personas con el cerebro lavado en una política asesina". Luego, agregó: "¿Cómo puede ser un derecho ganado matar un ser humano? "Soy militante del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, biológica y matemática". Además, cuestionó la implementación de esta ley y resaltó: "Cuando uno construye sobre un principio moral incorrecto, el resultado es inmundo".

Uno de los candidatos a diputado de LLA Santiago Santurio fue más allá e incluso opinó que hay que penalizar y perseguir a las personas que promuevan el aborto y que penalizaría el aborto en casos de violación también, es decir, una propuesta que significa un retroceso de más de un siglo y que obligaría a las niñas abusadas que resultan embarazadas a tener que continúar con esas gestaciones forzadas. .

La Ley 27.610 despenaliza la decisión de abortar hasta la semana 14 inclusive sin ningún tipo explicación, y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante y si el embarazo es producto de una violación, y además también regula el acceso a la salud para este derecho a decidir.

En diálogo con Página/12 la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, también le respondió: “Los derechos no se plebiscitan. No podemos volver al pasado”, consideró Moreau. En la misma línea opinó la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades. “La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo garantiza un derecho y como tal los derechos no se plebiscitan”, destacó. También señaló que contar con la Ley de IVE “significa cotidianamente evitar la muerte de muchísimas mujeres y personas con capacidad de gestar que antes morían en el contexto de abortos clandestinos e inseguros”. Macha cuestionó también la propuesta de LLA de derogar la Ley de Educación Sexual Integral, aprobada en 2006, y que establece que los contenidos son obligatorios –apropiados a cada edad– en todos los niveles educativos y tanto en escuelas de gestión pública como privada. “Para nosotras feministas esas dos cuestiones van juntas: la ESI para prevenir, para que cada persona pueda tomar sus decisiones, para conocer, y la IVE si se está frente a un embarazo no intencional, se puede decidir su interrupción en el marco de la ley”, agregó a este diario.

Consultado por Página/12 el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aclaró que el plebiscito no está incluido en la Constitución Nacional y precisó que la Carta Magna “prohíbe hacer una consulta popular en materia penal” y en el caso puntual del aborto lo impiden tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina”.

“Es importante que pensemos qué peligroso resulta que las promesas de campaña de quien hace propaganda con la libertad sea prohibirnos decidir, más allá de que sea o no practicable legalmente. Eso no es liberalismo, es dominación masculina pura y dura”, advirtió a Página/12 la abogada feminista de Mujeres x Mujeres, Soledad Deza.