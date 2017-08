La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, se jacta de haber conseguido, en su distrito, el más poblado de la provincia, el mejor resultado para Unidad Ciudadana, lo que le garantizó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner un virtual triunfo en las PASO de la semana pasada. “Los bonaerenses plebiscitaron el modelo económico y le dijeron que no”, asegura a PáginaI12 en un análisis de los datos fragmentarios que se conocen hasta ahora.

–A una semana de las primarias, no se conoce el resultado en la provincia de Buenos Aires pero las tendencias a trazo grueso están claras. ¿Qué lectura puede hacerse de ellas?

–Lo primero es destacar que la elección del oficialismo ha sido muy mala. Está claro que en la provincia, dos de cada tres bonaerenses les dijeron que no. Teniendo en cuenta que (la gobernadora María Eugenia) Vidal venía con un 60 por ciento de imagen positiva y que esta fue la primera evaluación de su gestión, la gente le dijo que es mala. Sacó menos de cinco puntos respecto de lo que fue su elección hace dos años. La manipulación que hicieron de toda la información la hicieron sabiendo esto, es un bochorno para ellos. Los bonaerenses plebiscitaron su gestión y le dijeron que no al ajuste económico.

–Ya todo el sistema político parece haber aceptado que CFK obtuvo la primera minoría en la categoría Senadores...

–Todos los lugares donde a las 2 de la mañana se detuvieron los escrutinios y se dejaron de cargar fueron La Matanza, Malvinas, Merlo, Moreno, distritos que tenían una gran cantidad de votos para Cristina. La elección la ganó Unidad Ciudadana, va a terminar arriba Cristina por dos o tres puntos en la provincia de Buenos Aires. Y eso generó una gran maniobra. Es parte de lo que ellos vienen haciendo: tapan la realidad, mienten permanentemente.

–¿Piensa que, como dice el Gobierno, el voto electrónico podría haber evitado esta situación?

–Otra gran mentira. Otra gran falacia. En el mundo entero se está dejando el voto electrónico, se lo declara inconstitucional, en varios países han demostrado que son sistemas hackeables. Si nosotros no hubiéramos podido tener un control fiscal del escrutinio, nunca nos hubiéramos enterado de la manipulación que hicieron.

–¿Qué balance hace del resultado de Unidad Ciudadana en su bautismo electoral?

–En La Matanza se hizo una excelente elección. Hemos sacado más de 25 puntos de diferencia con la segunda fuerza. Nuestra gente dio un acompañamiento rotundo a Unidad Ciudadana y, además, de cada cinco matanceros cuatro le dijeron que no a Vidal. Fue una elección muy importante que refleja lo que sucede en el municipio, lo que nosotros veníamos manifestando. Desde el peronismo venimos denunciando las fábricas que cierran, los comercios con problemas, la gente que no llega a comer, toda la injusticia que han cometido y la incapacidad que tienen para gobernar.

–¿Qué expectativas tiene para octubre?

–En las primarias, desde distintas fuerzas, no sólo desde Unidad Ciudadana, la mayoría de la gente le dijo que no a Macri y a Vidal y esto se va a seguir acentuando. Y está claro que Unidad Ciudadana es la fuerza de la oposición más importante, la que tiene más contundencia, y creo que por eso se va a ir fortaleciendo desde acá hasta octubre. En cambio, Cambiemos ya no tiene más espacio, no tiene de dónde sacar un solo voto más. La gente se ha expresado en contra de Macri y de Vidal y en octubre va a elegir a Unidad Ciudadana, que es la única capaz de ponerle un freno.

–¿No cree que puede repetirse lo que sucedió en el ballottage del 2015 y que los votos massistas beneficien al candidato de Cambiemos?

–No, creo que todos los votos que podía perder Massa con el oficialismo ya los perdió. Ha habido un profundo rechazo al Gobierno el domingo pasado. Y además hay muchos votos del randazzismo, de la izquierda. Muchos partidos que no han pasado el piso del 1,5 por ciento. Toda esa gente no va a regalar su voto.

–Con el diario del lunes, ¿no parece haber sido un error negarle a Florencio Randazzo la interna?

–Lo que es importante leer de estos resultados es que quedó claro que el peronismo tiene que ir más unido que nunca. Tenemos que estar todos juntos para poder enfrentar al Gobierno, por eso queremos concentrar en Unidad Ciudadana a todo ese espacio. Los peronistas no quieren este Gobierno para ricos, donde el trabajo se deteriora, se pierde capacidad de consumo en forma permanente, es un modelo económico para muy pocos y el conjunto de los peronistas entendemos que esto no es beneficioso para nada.

–¿El escándalo del escrutinio afectará al oficialismo en octubre o cree que Cambiemos volverá a mostrarse inmune a los escándalos?

–Creo que esta manipulación del resultado electoral fue un fraude a la gente, y la gente se dio cuenta. Cuando se vea el resultado final y se lo contraste con lo que se dijo estos días va a quedar muy claro que Vidal y Macri manipularon la información, y a nadie le gusta que le mientan.

–¿Qué mantendría igual y qué cambiaría en la campaña de cara a las generales?

–Hay que seguirle hablando al conjunto del pueblo bonaerense que está afectado. Creo que hay que hablarle al peronismo. Creo que lo que hay que terminar de consolidar es que nos hemos convertido en la única fuerza política capaz de detener a Macri y a Vidal. Y por eso vamos a tener un triunfo contundente en octubre.