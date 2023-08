Las PASO dejaron bien en claro que la Argentina tiene dos ofertas electorales de derecha cuyos referentes, al menos por ahora, descartan cualquier tipo de acercamiento, acuerdo o alianza. Por caso, Javier Milei encaró la campaña hacia octubre diferenciándose de manera nítida de Juntos por el Cambio (JxC) y en particular de la candidata de ese espacio, Patricia Bullrich. Según el economista, la propuesta de la exministra de Seguridad no es más que la expresión de una “segunda marca” en relación con la suya, y aseguró que La Libertad Avanza, el partido más votado en las PASO, es el único que está en condiciones reales de “parar al kirchnerismo”. También advirtió que tiene equipos "trabajando en la sombra" para reestructura el Estado que incluirá una drástica disminución de ministerios. Bullrich, en tanto, evitó por ahora la confrontación directa y decidió mostrarse como garante de la institucionalidad frente a las propuestas del libertario.

Durante las primeras 48 horas que siguieron a la ajustada victoria en las primarias, Milei protagonizó un raid mediático. En cada entrevista se encargó de dejar claro que, si llega al poder, además de “barrer a la casta” cuestionará incluso los derechos aprobados en el Congreso. Desde la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la eliminación del Banco Central. En su modelo de país todo será plebiscitado si no hay acuerdo parlamentario. “Estamos dispuestos a dar las discusiones, pero las reformas estructurales, si llegan a ser frenadas, las vamos a someter a la elección del público", afirmó.

En ese contexto, para el libertario solo hay una fuerza que puede llevar adelante un plan tan ambicioso y lograr el tan mentado objetivo de "parar al kirchnerismo", aunque el electorado de la coalición opositora se haya manifestado a favor de la opción menos moderada. “Si Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir por el mismo precio la marca de primera y la marca falsa y cinco veces inferior en calidad, comprás la primera marca", sostuvo, para luego sentenciar: “Es mucho menos que mi segunda marca”. A su vez, predijo un probable ballottage con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, debido a que “el votante de Larreta está más cercano a irse con Massa que a quedarse con Bullrich”. Este análisis de la situación de cara a octubre, aun acertado, demuestra que Milei está lanzado a disputarle el voto a la titular en uso de licencia del Pro, a quien hasta hace poco veía como una potencial aliada.

Por su parte, la candidata de JxC orientó su discurso para demostrar respeto por las instituciones que Milei condena. Así, realizó una defensa cerrada de las leyes sancionadas en la legislatura, como es el caso del aborto: "Los países tienen que respetar los procesos legales. Aquellas leyes que se han votado son leyes que están vigentes. Vas a paralizar el país entero si haces un plebiscito por sí o por no. El país se va a dividir al medio”. Aprovechó, también, para desmarcarse de Milei en lo que refiere a cómo abordar la problemática ambiental, una agenda que el candidato libertario desprecia en cada oportunidad. "El tema no es estar a favor o en contra del cambio climático, existe. El tema es cómo se procesa la economía en relación a eso", indicó Bullrich y agregó que "hay que prestarle atención".

Pero los primeros cruces se extendieron también al terreno personal. Dentro de la avalancha de declaraciones, Milei aseguró que el marido de Bullrich, Guillermo Yanco, fue el artífice de una campaña en su contra durante el acto por el 29° aniversario del atentado a la AMIA, que culminó con un grupo de familiares increpándolo. Bullrich aclaró que a pesar de no querer “discutir con Milei”, defendería a su pareja: "Quien conoce a mi marido, que lo está atacando con total y absoluta injusticia, sabe que es una persona absolutamente transparente que no se mete en política. Acusarlo de haber sido responsable de lo que pasó en la AMIA el día del acto es una injusticia".

En tanto, se sumó a la discusión el otro ganador dentro de JxC, Jorge Macri. Para el candidato a jefe de Gobierno, la coalición opositora tiene el "desafío" de volver a "representar" las ideas con las que Milei triunfó en las PASO. "Hay ideas en las que coincidimos con Milei y que tal vez, en algún momento, dejamos de expresarlas claramente. El PRO vino a la política a transformar el Estado ineficiente, a poner en el centro de la escena al ciudadano, a festejar el éxito del privado. Muchas de esas ideas Milei las expresa hoy o las expresó más claramente y tienen que ser banderas nuestras", afirmó el primo del expresidente, quien aseguró además que "el planteo de menos impuestos, un Estado que no ahogue y mayor libertad", son las ideas que lo trajeron a la política.

Luego de las PASO, la posibilidad de una alianza entre los dos principales espacios de la derecha, una opción plausible hasta algún momento de la campaña, ahora se desdibuja y son sus mismos referentes quienes salen a ratificarlo. De esta manera, la segunda candidata más votada en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, descartó una coalición estratégica contra el actual gobernador Axel Kicillof, en un distrito que no tiene segunda vuelta. "Si alguno quiere bajarse de la candidatura para sumarse a las ideas de LLA es bienvenido. Pero no existe ninguna posibilidad que yo me baje, ni tampoco se lo pediría a nadie. Eso de juntarse para ganar es lo que ha hecho Juntos por el Cambio y no es algo sólido", aseguró.