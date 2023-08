En diálogo con Salta/12 tres comunicadores y periodistas analizaron el escenario nacional y provincial tras los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que dejaron mejor posicionado como candidato a presidente al ultraderechista Javier Milei. La coincidencia radica en la ausencia de discursos y respuestas políticas de parte del peronismo, progresismo y la izquierda a un sector de la sociedad que no es beneficiada con medidas nacionales.

El periodista Daniel Abalos dijo que la victoria de Milei a nivel nacional, con el 30,04%, y en Salta, con el 49,38%, responde a diferentes factores. Sostuvo que la seguidilla de elecciones provinciales que no mostraban un resultado favorable para el libertario no eran un factor predominante porque su figura no era la centralidad de la disputa. "Milei es un fenómeno en sí mismo", afirmó, y consideró que por eso lo que se debía analizar era el escenario donde su rostro jugara, como fue este último domingo.

Abalos anticipaba que Milei iba a realizar una buena elección, pero "no imaginé que iba a sacar el 30% de los votos. Lo ponía en una recolección de entre el 20 y el 22%" del electorado, dijo.



Otra cuestión que consideró que es necesario analizar es el perfil del elector que optó por La Libertad Avanza, más allá de la situación socioeconómica de las personas "porque es evidente que con el 30% se dilucida que lo votaron transversalmente de distintos sectores sociales". Es decir, no solo existió un "voto bronca" de personas disconformes con los partidos políticos y coaliciones tradicionales porque no les dan respuesta a sus demandas concretas.

En ese sentido, el periodista sumó otros dos factores. Por un lado, el "voto ideologizado", que no es el mayoritario pero que sí está presente en el país y en la provincia: "generalmente está conformado por los que son muy antiperonistas y los que son muy de derecha abiertamente", explicó, asegurando que ese es el voto que se mantiene en las generales.

Por otro lado, el perfil del elector que "quiere un atajo rápido para salir de los problemas que se tienen". En este lugar Abalos ubicó mayoritariamente a la juventud, que recibió y aceptó el discurso que promete que con "dos o tres medidas drásticas la situación se resuelve". Con esta distinción, para el periodista, Milei mantendrá los votos que responden a la ideología de derecha y de quienes buscan salir rápidamente de los problemas, y resta por ver qué harán las personas que dieron su "voto bronca".

Aún así, Abalos señaló que el gobierno nacional se va a seguir enfrentando a distintos problemas, principalmente el económico, en un panorama del que no queda exento el anuncio de "malas noticias". Lo que traería aparejado que Milei pueda seguir siendo el receptor del enojo del elector con el Ejecutivo nacional.

Para el periodista, también es preciso señalar "los enormes problemas" que tienen el peronismo, el progresismo y la izquierda al momento de leer ciertos cambios sociales. "Es evidente que le hablan desde hace años a dos sectores sociales: uno es el del trabajador formal (sean públicos o privados) que gozan de los derechos laborales; y el otro, es el sector de los más vulnerables, los que están excluidos del mercado de trabajo y demás". Ahí se vislumbra la presencia de un discurso y de la implementación de ciertas políticas públicas, como la asistencia social a los más vulnerables.

Pero para Abalos no se generan medidas paliativas al sector de la economía informal, como los monotribustistas, los emprendedores o pequeños y medianos empresarios. "La derecha en general tiene un discurso para ellos, sin medidas, pero con un discurso", destacó. En este aspecto, resaltó que este sector precisamente termina superando la suma de los trabajadores formales, tanto privados como públicos.

Al analizar el escenario salteño, aseguró que un escenario es similar al arco nacional. Pero lo que sí se distingue es que "en Salta, no hay una oposición organizada, es decir, no hay un bloque opositor que sea capaz de imponer medidas al gobierno (de Gustavo Sáenz) o de al menos vetarles" medidas que perjudiquen a la sociedad. Esto lleva a que "por más que el gobierno provincial no logre conseguir la adhesión de una parte importante de la sociedad, no hay una oposición que pueda capitalizar esa bronca", ya que no hay una articulación entre los sectores existentes.

En ese sentido, para Abalos resulta más facil prever conflictos sociales, vinculados a movilizaciones callejeras, a que la presencia de un sector político pueda sintetizar en políticas concretas las aspiraciones de la gente. De cara a las generales, consideró que el peronismo, incluido el gobierno de Gustavo Sáenz, van a tener que desplegar esfuerzos generalizados para recuperar votos, sobre todo si persisten los problemas económicos.

"El mejor castigo"

La periodista Natalia Nieto centró su análisis en el escenario local. En ese sentido, trajo a colación los resultados que la actual concejala María Emilia Orozco (Ahora Patria) tuvo en los comicios provinciales y nacionales, siendo la principal figura de estas PASO en Salta. En la elección provincial de mayo Orozco buscaba ocupar nuevamente la banca en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta e ocupaba el segundo lugar de una lista que sacó apenas 5.557 votos (2,01%). En las elecciones del domingo último, encabezó la lista a diputaciones nacionales por La Libertad Avanza y logró 290.647 votos (51,08%).

Para Nieto, estos números confirman que quien tracciona es "Javier Milei, el enojo y el hastío". "La imagen disruptiva del economista, convenció a muchos salteños y salteños de que él, es el mejor castigo para la dirigencia política anquilosada, que sigue mirándose el ombligo y no ve el todo, ni la demanda social de respuestas efectivas e inmediatas a la urgencia cotidiana", amplió.

En las elecciones de mayo en Salta hubo una alianza en la que se mezclaron los mismos que hoy se repudian: la anticasta, desde Ahora Patria, y el kirchnerismo, a través de la figura del diputado nacional Emiliano Estrada, referenciado en La Cámpora. En ese sentido, afirmó que el electorado "ve que los sectores nacionales y populares que podían hacer frente al evidente crecimiento de la derecha, pelean por lugares en las listas, aún hoy, aunque esté claro que sin unidad, pierden".

A eso sumó, ya en las primarias, la inclusión de funcionarias y funcionarios del gobierno provincial en las listas de Juntos por el Cambio: Eugenia de Vita junto a Miguel Nanni, y Alberto Castillo con Inés Liendo. Esa mezcla llevó a que el elector suponga que "ni esa era una opción diferente. Todo se diluye, todo es igual. La identidad partidaria e ideológica, da lo mismo", cuestionó Nieto al afirmar que se esperaban propuestas que no llegaron porque "pareciera que la dirigencia solo está pendiente de mantenerse dentro o sumar espacios de poder".

Ese escenario contribuyó al resultado en las PASO. Nieto sostuvo que si en octubre se repitieran los resultados "se tendría que, necesariamente acordar con JxC, el peronismo y las fuerzas provinciales", si pretendieran que las propuestas de Milei se lleven a cabo, ya que pretende eliminar la coparticipación, privatizar empresas públicas, eliminar el Banco Central, la privatización del sistema de salud y de la educación, la ciencia y la investigación, derogar la ESI, la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la reforma laboral, aunque estas "debieran pasar por el Congreso, salvo que quiera gobernar a través de DNU, lo cual no sería descabellado".

"Si a 40 años de democracia la dirigencia nacional y provincial no sabe transmitir fehacientemente que el Estado no es el gobierno y que todos y todas las habitantes tendrán más igualdad de oportunidades con más institucionalidad, conciliación y discusión democrática, es porque se sigue subestimando al que tiene el verdadero poder: el pueblo es soberano. La política debiera ser creíble y sus dirigentes, respetables", expresó Nieto.

El ecosistema mediático como punto clave

La docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta y directora del Instituto de Comunicación, Política y Sociedad (INCOPOS), Alejandra Cebrelli, puso el foco en el ecosistema de medios que existe actualmente y por donde pasó gran parte de la campaña electoral. Para Cebrelli, es indudable el voto mayoritario a un modelo neoliberal y conservador, como sucede en otros países del mundo, incluso en Latinoamérica, donde han ganado las izquierdas pero están tomando medidas contrarias a su electorado.

En ese marco, la catedrática afirmó que es necesario ver que gran parte de ese resultado estuvo vinculado a la circulación de información en el ecosistema mediático, no solamente los medios tradicionales como la televisión y la radio. "Hay que entender que allí están funcionando no sólo trolls, sino aplicaciones móviles y algunas herramientas de inteligencia artificial (IA)", indicó. El escenario digital es crucial para entender la segmentación por sesgos ideológicos "que construyen burbujas en nuestras propias redes, las cuales nos hacen creer que nuestras ideologías son las únicas verdaderas". Es ahí donde "la bronca, la impotencia, alimentadas por los discursos de odio y las prácticas comunicacionales violentas, se diseminan y se naturalizan", sostuvo.

Por eso señaló que el discurso de derecha, hoy referenciado más en La Libertad Avanza, se viene construyendo con una fuerte presencia desde hace al menos dos o tres años, dejando en evidencia un discurso con una fuerte impronta neoliberal y con una tendencia al retroceso en los procesos de ampliación de derechos en la República Argentina.

"Esto es muy preocupante" ya que discursivamente se demoniza a los partidos políticos que dieron esa ampliación de derechos a la ciudadanía, luego, "comienzan a demonizar los mismos derechos adquiridos y esto sí es preocupante porque implica criminalizar y reestigmatizar sectores que ya estaban subalternizados o invisibilizados", como los pueblos indígenas, advirtió.

A modo de ejemplo, recordó el pronunciamiento que hizo la Cámara Legislativa de la provincia de Mendoza, que declaró la inexistencia del Pueblo Mapuche en el país. También sumó los reiterados ataques a la comunidad LGBTIQ, a la ley nacional de educación sexual integral (ESI), a los derechos laborales y cívicos. "Se lee en las declaraciones de politiques y candidates, se repite en programas de opinión y puede aparecer en algunas publicidades, inclusive", remarcó, no sólo señalando la figura de Javier Milei sino también la de Patricia Bullrich.

Frente a esta situación, Cebrelli consideró que hay una "decandencia profunda en el periodismo", no sólo por la preeminencia de las fake news, sino también por las operaciones políticas, el predominio de noticias que son meras opiniones. La docente destacó los noticieros televisivos de TN y LN+, donde es evidente "la construcción de lo que podríamos llamar pánico moral respecto a la inseguridad, a las corridas del dólar". Esto "produce mucha furia e impotencia en la población que, como consecuencia, pretende algún tipo de orden, lo que facilita la adhesión popular a los discursos anti casta, o la vieja representación de que se vayan todos".

También aseguró que hay una responsabilidad en quienes sostienen discursos más progresitas porque "no se entiende a quién están hablando", ya que se escucha hablar a la izquierda o al peronismo con palabras difíciles, números, datos históricos, o con promesas imposibles. "Una de las batallas que hemos perdido es la batalla cultural y educativa, por muchas razones", indicó, en un contexto en el que, como herencia del gobierno de Mauricio Macri se está en la lógica del apriete permanente del FMI. "No se ve la forma de frenar esta corrida bancaria y en el exterior no nos quieren sino es a través de un gobierno que prometa dar preeminencia a las lógicas empresariales, a políticcas neoliberales y extractivistas", afirmó.

En ese sentido, dijo que algo que se percibe de parte del gobierno nacional (y otros sectores progresistas) es la falla en la comunicación política. Consideró que algunas de las preguntas a responder van en la siguiente línea: "Quiénes son nuestros votantes, a quiénes les hablamos, para qué decimos lo que decimos, por qué no explicamos lo que queremos hacer". En ese marco, recordó que Milei dio un programa y "no es casualidad que lo hayan votado aunque une no lo comparta". "Escuché varias veces: 'por lo menos dice lo que va a hacer', sin poner un foco en el resultado porque la gente está angustiada y ese es el voto de la bronca y la impotencia muy alimentado por el ecosistema mediático, pero también por los discursos políticos", afirmó la investigora de la UNSa.