El fenómeno y la locura por Luis Miguel no dan tregua en Argentina. Tras diez recitales en el Movistar Arena, el cantante mexicano anunció y agoto todos sus shows para el país en 2024.



Mientras que se prepara para dar sus últimos shows hasta el 18 de agosto, “El Sol” sacó a la venta las entradas para nuevos shows en Argentina durante 2024 y volvió a ser furor entre sus fans.

Se trata de las entradas para sus dos shows en Buenos Aires, en el Campo Argentino de Polo, los dias 8 y 9 de marzo. Además, logró el sold out en Córdoba para su show del 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

El fenómeno trasciende las barreras locales y marcó un récord absoluto en ventas con más de 65 fechas totalmente agotadas en esta primera etapa de tu tour.

Por supuesto, entre quienes sacaron las entradas para los recitales del año que viene están aquellos no consiguieron tickets para esta serie en el Movistar Arena.

Pero la cosa continúa, ya que es tanto el furor y los buenos comentarios de los recitales, que muchos de los que ya se guardaron una fecha para el 2024 son aquellos que quedaron encantados con el tour actual.

Según explicaron muchos fanáticos en redes sociales, Luismi estaría en uno de los mejores momentos de su carrera, con un tour donde está acompañado por 20 músicos que hacen sonar sus canciones más icónicas.

Por ejemplo, en los shows del Movistar Arena se lo escuchó cantar “Será Que No Me Amas”, “Amor Amor Amor”, “Dame”, “Suave”, “Hasta Que Me Olvides”.

Cómo sigue la gira de Luis Miguel

Después de Argentina, Luis Miguel hará 10 recitales en Santiago de Chile, donde agotó todas las entradas.

Más tarde, hará tres shows en Las Vegas; Anaheim, California; San Diego; Phoenix; Los Ángeles; Ontario; Palm Desert; y Chicago, entre otros tantos.

Para diciembre, finalmente, se espera que el tour llegue a México, con recitales en Ciudad de México, Querétaro; Aguascalientes; San Luis Potosí y León, entre otros.