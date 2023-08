"Si no lo logran tratarán de hacerlo en la Cámara Federal". El fiscal Guillermo Marijuan, quien luego de diez años de investigación consideró que no existieron pruebas para llevar a juicio a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa denominada "Ruta del dinero K", se refirió así a los integrantes de la asociación civil Bases Republicanas, un grupo de ex funcionarios macristas -entre ellos Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad- que solicitaron ser querellantes en la causa días antes de que el juez Casanello decidiera sobreseer a CFK y consiguieron este jueves que los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi los aceptarán como querellantes y se dispusieron a revisar la decisión de primera instancia.

Las palabras de Marijuan fueron tres días antes de que el juez Casanello fallara en línea con lo resuelto por el fiscal que durante diez años investigó a la vicepresidenta y realizó las recordadas medidas de prueba que incluyeron retroescavadoras haciendo pozos para buscar dinero en la estepa santacruceña. "No he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar", reconoció el fiscal en su dictamen.

Sin embargo, días antes de la decisión de Casanello, la asociación Bases Republicanas se presentó como querellante para evitar el cierre de la causa y argumentó que la decisión de Marijuan violaba "el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal" por las investigaciones sobre Cristina Kirchner, en relación a Lázaro Báez.

La presentación se refería a las causas Hotesur-Los Sauces, en la que la vicepresidenta también está sobreseída, y Vialidad, única causa en la que se la condenó en diciembre pasado y que CFK denunció como parte de una "proscripción" para su candidatura presidencial, con duras cuestionamientos a la figura de "asociación ilícita" que sostuvo la condena sin pruebas directas.

"La gente que hace el planteo jamás tuvo acceso a la causa. Me parece que atrás de todo esto están los exmiembros de la UIF (Mariano Federici y María Eugenia Talerico) que no tienen el coraje de presentarse. Se valen de una asociación que es llamativo que en unos días haya podido conseguir fotocopias de 100 cuerpos de expediente", advirtió Marijuan el día en que los integrantes de Bases Republicanas se presentaron.

El 5 de junio Casanello declaró el sobreseimiento de la vicepresidenta y rechazó a las asociación como querellantes, luego de recibir el aval de la UIF y la AFIP, organismos que durante el macrismo jugaron el papel de querellantes en las causas contra CFK. Tal como había anticipado Marijuan, Bases Republicanas llevó el pedido a la Cámara Federal y consiguió el visto bueno de los camaristas Llorens y Bertuzzi --quienes fueron nombrados como camaristas durante el macrismo y rechazaron investigar el sistema de espionaje de a AFI ocurrido en esos años--.

¿Quién es quién en Bases Republicanas?

La actual "presidente" de la asociación, según figura en la página web, es Valeria Viola, quien fuera directora Nacional de Coordinación Institucional y jefa de Gabinete de la Secretaria de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri. En esos años, Viola estuvo involucrada -al igual que Macri- en los Panamá Papers, la revelación de empresas offshore para la fuga de dinero. Viola integraba junto a sus cuatro hermanos Nuni Associates Limited, con dirección en las Islas Vírgenes.

El vicepresidente primero es Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich e involucrado en el operativo represivo sobre la Pu Lof de Cushamen, en el que desapareció y luego apareció sin vida Santiago Maldonado. Con la investigación en marcha, Bullrich movió a Noceti al cargo de secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales. "Abogado penalista de UBA en ejercicio desde hace 20 años", se describe el perfil de Noceti en la web de la asociación. ¿A quiénes defendió en esos años? El ex funcionario de Bullrich es conocido como defensor de represores de la última dictadura militar e integrante de la prodictadura Corporación de Abogados Católicos.

El Consejo Directivo de la asociación también está integrado por ex funcionarios macristas. Entre ellos, Pablo Clusellas el ex secretario Legal y Técnico de la Nación, quien también había acompañado a Macri en su gestión en la Ciudad con el mismo cargo. De hecho, Clusellas acompaña a Macri desde pequeño, son amigos desde los 6 años y fueron compañeros en el Colegio Cardenal Newman. El amigo de Macri logró mantener un cargo público tras su salida de la Casa Rosada: en enero de 2020 fue nombrado auditor en la Auditoria General de CABA.

El consejo también lo integra Juan Curuchet, quien fuera presidente Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) durante la gestión de María Eugenia Vidal y también vicepresidente Banco Ciudad de Buenos Aires de la mano de la gestión macrista. Durante su gestión en el Bapro, Curuchet impulsó la Ley 15.008, que modificó la normativa de la caja de jubilaciones del personal, elevando la edad a los 65 años para hombres y mujeres, y redujo de 82 a 75 por ciento el pago de los háberes respecto de sus salarios en actividad. La norma fue suspendida por la Suprema Corte provincial este año. También bajo su mandato se orquestó en una sede del Bapro una reunión entre exfuncionarios de Vidal, con el ministro Marcelo Villegas a la cabeza, junto al intendente Julio Garro y exespías de la AFI, para diseñar una "Gestapo" antisindicalista.

Otra integrante del Consejo Directivo de la asociación que busca reabrir la causa de la "Ruta del dinero K" es Inés Liendo, precandidata a gobernador del PRO en Salta con el respalda de Mauricio Macri, aunque no llegó a las generales. También derrotada en la interna del domingo pasado como precandidata a diputada nacional por la lista que acompañaba a Horacio Larreta. Liendo es nieta del general Horacio Tomás Liendo, el primer ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla durante la peor dictadura de la historia argentina y ejercer la herencia de su abuelo con un negacionismo militante.

Cuando falleció la madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, Liendo escribió en sus redes: "Murió Hebe de Bonafini. Una mujer que con la excusa de los DDHH, incitó a la violencia, fomentó la división entre argentinos, y fue la responsable de la causa de corrupción más escandalosa de la era kirchnerista. Digamos todo!". En los últimos días, tras la derrota de Juntos por el Cambio en Salta frente a la fuerza de Milei, comenzó a celebrar al referente de la ultraderecha y también su alianza con Macri.

Entre los fundadores de la asociación también está presente el ex senador y asesor de campaña de Bullrich, Federico Pinedo. En mayo se animó a anticipar sobre la interna de Juntos por el Cambio: "Los halcones vamos a ganar la interna".

Otra de las fundadoras y ex presidenta de la asociación es Jimena De la Torre, consejera del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados y ex jefa de Gabinete de la AFIP, bajo la gestión de Leandro Cuccioli en el gobierno de Macri. Por su paso por la AFIP fue denunciada por contrataciones irregulares en una causa que tramita el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti; y estuvo involucrada en la causa Oil Combustibles con la que el gobierno de Macri presionó al Grupo Indalo. De la Torre también fue asesora del exsenador Esteban Bullrich y jefe de despacho del diputado Cristian Ritondo.