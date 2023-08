No hay señales de humo en el horizonte entre el gobierno provincial y los gremios de trabajadores públicos que presupongan una repentina batalla azuzada por la devaluación que Nación dispuso esta semana. Sería inédito. Hace una semana que se firmó el acuerdo paritario con los principales: Amsafé y Sadop por los docentes, Upcn y ATE por los estatales. Hay algunas voces sindicales que reclaman reabrir la negociación salarial, pero nada a nivel oficial. Desde la Casa Gris esgrimen que el reciente acuerdo contempla un aumento del 25% del sueldo ahora con el mes de agosto y que eso cubre por ahora los vaivenes de la economía.

Tras el impacto que causó la devaluación del 22% en el tipo de cambio, el país se conmovió a la espera de una corrida, no solo cambiaria sino también de precios. Ante las primeras noticias de remarcaciones que ya largaron varios rubros, algunos sectores sindicales empezaron a mirar la mesa paritaria, y en Rosario algo de eso cuajó.

"Si la semana pasada dijimos que el acuerdo era malo, si alertamos que íbamos a perder con la inflación, hoy –después de la devaluación del lunes y la corrida de precios que no para– tenemos que decir que el robo al salario en marcha es gravísimo. Con este acuerdo, muy bueno para Perotti y muy malo para la docencia, vamos a perder con la inflación todos los meses", declaró ayer Amsafé Rosario en un comunicado.

Vale aclarar que esta seccional no se alinea con la conducción general del sindicato docente que hasta ahora no se pronunció al respecto, y tampoco se lo planteó al Ejecutivo provincial. "Por el momento no", dijo una fuente gremial.

En ATE Rosario se convocó para hoy a un plenario de delegados para "debatir la coyuntura y los pasos a seguir. El poder adquisitvo se evapora. Exigimos medidas urgentes y concretas para frenar la inflación! A la bronca, hay que organizarla en la defensa nuestros derechos y los de la comunidad”, expresaron en la seccional que conduce Lorena Almirón.

Distinta fue la posición de ATE a nivel provincial. Su titular, Jorge Hoffman explicó ayer a Rosario/12: "Todavía no es el momento (de pedir reapertura), sobre todo cuando por este mes y... el mes que viene estaríamos por encima de la inflación. Por ahora no, pero dada la imprevisibilidad de la evolución de la economía no podemos descartarlo más adelante. Claro que en octubre tenemos la cláusula gatillo".

Como se sabe, Amsafé, Sadop, ATE y Upcn firmaron, previa consulta a sus bases, un acuerdo salarial que establece un 51% de aumento durante este semestre respecto del sueldo de febrero, a saber: 25% en el sueldo de agosto, 7% en setiembre y octubre cada vez, y 6% en noviembre y diciembre también en cada mes. Además de eso, dos instancias de actualización automática respecto de la inflación acumulada, una en setiembre y otra en noviembre.

En el resto de los sindicatos provinciales también hubo mutis por el foro y solo off the record un dirigente gremial señaló que "se aguardará la evolución de la economía en los próximos días, pero por el momento no habrá reclamo. Por lo menos fue acertado reinstalar la cláusula gatillo, o hubiese sido terrible".

Consultado el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, dijo que hasta ahora el gobierno no recibió ningún pedido formal para reabrir ya la negociación. "Con el sueldo de agosto habrá 25% de aumento y eso cubre lo de julio, que sin embargo fue 6,3%, y también lo que vaya a ser este mes, y un poco de setiembre. Si la devaluación es del 22% no implica que eso se traslade directamente a la inflación, sino sería una hiper y no creo que suceda", consideró.

El ministro admitió, sin embargo, que el diálogo está abierto y "mirando la evolución de la economía", pero valoró la actitud gremial demostrada en las últimas horas: "Ellos también valoran lo que rendirá el aumento del 25%, y la responsabilidad de no agitar las aguas en este momento. Seguimos con el tema, pero por el momento no hubo ningún planteo gremial", cerró.