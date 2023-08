Inglaterra está en la final del Mundial Femenino de Fútbol. Y si bien el foco está puesto en lo que pase el domingo contra España, los flashes mediáticos también iluminaro a la entrenadora inglesa Sarina Wiegman por haber entrado en la historia del deporte. Es que la neerlandesa, conocida como "la Profesora Wiegman", se convertirá el próximo domingo en la primera y única directora técnica en alcanzar dos finales de Mundiales con dos países diferentes.

Y como los límites están, solo, para romperse, la histórica Federación Inglesa no descarta que Weigman, actual entrenadora de la selección femenina, sustituya a Gareth Southgate al frente de la selección masculina, en lo que sería la primera DT que dirija a los Lions.

"¿Estoy en un cuento de hadas?"

Las inglesas llegaron a la final de la Copa del Mundo tras vencer por 3 a 1 al seleccionado local de Australia, y quedaron a un paso de la gloria. En frente tendrán a España que rompió todos los pronósticos y llega con grandes expectativas y entusiasmo.

Sin embargo, del lado inglés hay una ventaja que no tienen las ibéricas: la experiencia finalista de su entrenadora Wiegman. Hace cuatro años, en Francia 2019, "la profe" guió a su país hasta la misma instancia de hoy. Sin embargo, en ese partido decisivo se topó con la potencia de Estados Unidos, que finalmente se llevó a casa la Copa del Mundo tras ganar por 2-0.

"¿Estoy en un cuento de hadas o algo así? No lo sé. Realmente lo aprecio. Cuando hicimos la primera final piensas: 'Esto es realmente especial'. Puede que nunca vuelva a suceder. Luego haces una segunda final, luego una tercera, luego una cuarta. Todo el tiempo estás pensando que esto podría no volver a suceder porque la competencia es muy dura. Es muy especial eso lo sé. Pero mañana sólo me voy a preparar para España”, dijo la DT, tras finalizar el partido que depositó a Inglaterra en la Final.



Pero esto es solo una parte de la historia y la destacada carrera de Wiegman, que recibió el premio The Best de la FIFA en 2017, 2020 y 2022, y el domingo va por un nuevo récord.

Historia es ella: la profesora Wiegman

Sarina Weigman nació en La Haya, Países Bajos, en 1969. Estudió en Estados Unidos para ser profesoraa de Educación Física mientras continuaba su carrera como futbolista jugando en el North Carolina Tar Heels. Ya en esa época dejó su nombre para la posteridad de Países Bajos: fue la primera en llegar a las 100 internacionalidades con la Oranje. En 2003 decidió colgar los botines.

Inauguró su vitrina como entrenadora en el Ter Leede, y posteriormente ratificó su condición de ganadora en el ADO Den Haag. Esos logros la llevaron a la Selección Nacional de Países Bajos, primero como asistente, en 2014; luego como interina en 2015, y finalmente como entrenadora definitiva a partir del 2016.

"La profe" dirigió a la Naranja para que levantara su primera Eurocopa en 2017, siendo anfitriona, y la llevó a la final del Mundial de Francia 2019. Pero, allí se encontró con un Estados Unidos que le robó la ilusión de su primer mundial.

Sin embargo, Wiegman siguió en su cargo, hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 cuando vivió otro duro tropiezo también frente a Estados Unidos: una eliminación en los Cuartos de Final (por penales). Aquella caída cerró la etapa como entrenadora de su país.

Pero, un gran reto la esperaba, pues en agosto de 2020, un año antes, anunció que había firmado un contrato para ser la entrenadora de Inglaterra, una vez que finalizaran los Olímpicos.

Su excelente manejo estratégico se hizo notar en la primera competencia de gran exigencia que le tocó dirigir: la Eurocopa Femenil de 2022, que era un reto extra por disputarse en casa. En una final emotiva, su equipo derrotó 2-1 a Alemania en la final jugada en Wembley, un escenario perfecto.

Ahora, "la profe", la primera en ser campeona de la Eurocopa con dos países diferentes y también la única que llevó a la final a dos equipos nacionales distintos, irá por un nuevo hito en su carrera y buscará la gloria total el próximo domingo, cuando se equipo se enfrente con una envalentonada España. El partido será a las 7 de la mañana (hora Argentina). Eso sí, independientemente de lo que suceda, Mark Bullingham -el Chiqui Tapia inglés- tiene en carpeta a Wiegman en caso de que Gareth Southgate se marche de la selección masculina.

"Nuestra respuesta es que tiene que ser la mejor persona para el puesto. Sarina está haciendo un gran trabajo y esperamos que siga así durante mucho tiempo. Creo que Sarina podría hacer lo que quisiera en el fútbol", dijo el directivo. Y completó: "Si en algún punto del futuro decide que quiere cambiarse al fútbol masculino, será una conversación interesante, pero es su decisión".