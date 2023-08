"Fue una maldita locura". La cantante norteamericana, Billie Eilish, recordó de esa manera su paso por el Lollapalooza Argentina 2023 en el podcast de su colega Dua Lipa, que se dio a conocer este viernes y que se puede escuchar en la plataforma Spotify.

"Tú los conoces. Es un pase salvaje. El show que hicimos en Argentina fue uno de los mejores shows de mi vida, fue una maldita locura", aseguró la cantante nacida en California hace 21 años, al repasar su primera presentación en el país, en la que juntó unas 100 mil personas en el Hipódromo de San Isidro.

Dua Lipa estuvo de acuerdo: "Sí, estuve, no hay nada como eso. La energía es absolutamente increíble. Es uno de mis lugares favoritos para ir y tocar", comentó la cantante británica de origen albanés.

La charla entre ambas fue subida al episodio de esta semana del podcast "Dua Lipa: At Your Service", en diversas plataformas. Las dos, además, formaron parte de la banda musical de la película "Barbie", junto a otros artistas como Sam Smith, Lizzo, Karol G y Ice Spice, entre otros.

Cuándo estuvo Billie Eilish en Argentina

Billie Eilish fue una las figuras principales del Lollapalooza Argentina 2023, en su primera presentación en el país, después de que en 2020 por la pandemia tuviera que cancelar los shows en Buenos Aires en el marco de su gira mundial "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".



Las entradas para los shows que tenía previstos en el DirecTV Arena en 2020 se habían agotado apenas salieron a la venta.

La precursora del subgénero musical "sad pop" (pop triste) hizo delirar a sus fans, en el cierre del festival, el 19 de marzo pasado, con sus hits Bad guy, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever.



Cómo es el podcast de Dua Lipa y dónde escucharlo

Dua Lipa arrancó a fines de junio la tercera temporada de su podcast, "Dua Lipa: At Your Service", donde charla con artistas, influencers e íconos culturales a nivel global. Arrancó este tercer año con Amelia Dimoldenberg, la presentadora de la serie viral "Chicken Shop Date".

Cada viernes se publica una nueva conversación en diversas plataformas, además de Sopotify, que consideró este podcast como uno de los mejores de 2022, con elogios hacia Dua Lipa a quien definieron como una entrevistadora reflexiva que muestra un interés auténtico en las personas, los movimientos sociales y el arte, en general.

Entre los temas de interés de esta temporada, entre otros invitados, habló con Amanda Feilding, una reformista de políticas sobre drogas conocida como la Primera Dama del LSD, donde abordaron el uso de psicodélicos y sus riesgos riesgos.

Seguí leyendo: