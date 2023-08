DISCOS DISCOS DISCOS ► Entre el folk y el hardcore, llevando su voz áspera desde la cercanía de la canción íntima al grito al frente de una banda de grunge, Molok0 fue armando Rotos, su primer LP, como una secuencia desacomodada de instantáneas de ciudad, con confusiones, desencuentros y evasiones varias ► Después de un par de EPs, el cantautor cordobés Andi Arias presenta su álbum debut, Alter Compost, que juega con lo enigmático desde la simpleza, liberando la escritura, el canto y los instrumentos en un ejercicio de ludismo musical ► La cantautora y productora Camila Buch se vale del indie pop, el soft jazz y el R&B en Otra manera, otro de los discos debuts de estas semanas, en este caso a partir de historias melodramáticas, agridulces, donde la voz interior hace coro con un vientito pre-primaveral ► El que repite es Matías Salvatierra, aka ILL Mati aka T&K, que sacó ILL, un disco corto pero ancho, con la narrativa rapera al frente y barras elaboradas, con espíritu boombapero, que es su séptimo lanzamiento en una década, además de cantidad de singles; de Florencio Varela al mundo.



VAMOS A JUNTARNOS ► El Festival de Literatura Latinoamericana Desmadres ya arrancó con más de 400 autorxs, editorxs, investigadorxs y dramaturgxs de distintos países, que participarán de charlas y diversas actividades, hasta el 23/8 en El Recoleta y otras sedes ► Y contra la gordofobia y la estigmatización de los cuerpos gordos, se está preparando el tercer Encuentro Plurinacional de Gordes, el 30/9 en Espacio Unzué, Mar del Plata.

PANTALLAZOS ► El Colectivo de Cineastas inaugura su Club de Cine este sábado 19/8 a las 20 en el Club Benito Nazar de Villa Crespo, con proyección de El perro que no calla y charla con la directora, Ana Katz, al terminar la función ► El ciclo Panorama del Cine Boliviano propone funciones gratuitas en la Casa del Bicentenario para Los viejos soldados, de Jorge Sanjinés, basada en la Guerra del Chaco (20/8); o El visitante, de Martín Boulocq, sobre un cantante de velorios (27/8) ► Y si te da fiaca salir, el pionero y gurú de la electrónica under Carlos Alonso participará del programa Unísono, para presentar artistas federales como Ile Pez, Juan Gavioli o Los Ammán, el sábado 19/8 a las 22.30 por la TV Pública.

LA JODITA ► La Back in Time Party promete fichines, merch, baile y versiones en directo de soundtracks de clásicos del cine de los 80' como Footloose, Volver al futuro o Cazafantasmas, el viernes 18/8 en la Ciudad Cultural Konex ► Y para recibir la primavera, el 23/9 Mandarine Tent tendrá al DJ británico Hot Since 82 y al artista local Sound Process en una fiesta de siete horas de música de corrido, entre las 17 y la medianoche.

COVER ME ► Agosto es mes de tributos a Gustavo Cerati, empezando por su disco Bocanada, que tendrá homenaje en directo en el marco del ciclo Discos Esenciales 1983-2023, con show dirigido por Lisandro Aristimuño e invitados como Tweety González, Fernando Nalé, Fernando Kabusacki, An Espil o Nora Lezano (20/8 en el CCK, con entrada libre y transmisión radial por Sonido Cultura ► Además, Nalé se sumó a la versión que hizo la cantautora eslovaca Vanda (residente en Argentina) de la canción Nací para esto, incluida originalmente es el disco Siempre es hoy, del ex Soda Stereo.

ESTAMOS EN OBRA ► Formatos de danza y de recital con banda se mestizan en Zethache, del grupo _ensamble_, con música del disco Oscuro éxtasis, de Wos, y función el viernes 19/8 a las 22.30 en el Teatro El Cubo ► La Inteligencia Artificial da lugar a humanoides indistinguibles de las personas en Luxus.IA, de Ezequiel Sagasti, que se podrá ver este viernes 19/8 a las 20.30 en El Método Kairós ► Y una víctima de burla, abandono y maltrato protagoniza el musical Psicosis, la mente de un asesino, de Pablo Ocanto, que va los viernes a las 22.30 en el Teatro Buenos Aires.

HACELA SIMPLE Una canción y otra canción más, a cargo de Mar Marzo (Pulsión), Luciana Tagliapietra ft Santiago Motorizado (Azul), Lu Pestoni (Amarillo), Anitnegra (Correr), Ramiro Abrevaya (Ver oír sentir), Eléctrico Limón (Bajo tu balcón), Vamo Armando (Pajaritos), Pablo Duquez (Ella cambió), Kill Deans (Mala sangre), Hombres Bien (Bailar y reír) o Malena Villa y Xavibo (Te odio).





